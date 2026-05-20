Många unga svenskar räknar med pengar från familjen i framtiden. Problemet? Deras föräldrar kan ha helt andra planer.
Arvet uteblir – därför kan nästa generation bli lottlös
Många unga vuxna förbereder sig för vad som beskrivs som ”The Great Wealth Transfer”; en enorm förmögenhetsöverföring där flera biljoner dollar väntas föras över från äldre generationer till deras barn och barnbarn.
Så även i Sverige.
En ny rapport från ICA Banken visar att 27 procent av Sveriges 18-29-åringar förväntar sig att ärva från närstående.
”Problemet”? Majoriteten av Sveriges äldre vill använda sina pengar för egen livskvalitet, snarare än att lämna pengar efter sig.
Vill använda pengarna själva
Frågan om arv har fått nytt liv genom den så kallade ”die with zero”-trenden, där tanken är att pengarna ska användas medan man lever – inte ligga kvar på kontot när livet är slut.
Och det verkar finnas en hel del svenskar som tänker i samma banor.
43 procent av svenskarna vill hellre leva upp sina pengar än att lämna arv.
I åldersgruppen 50-64 år är det mer än varannan, 53 procent, som prioriterar den egna livskvaliteten framför att lämna arv. Det är den högsta siffran i undersökningen.
Och helt märkligt är väl inte det. Efter ett långt arbetsliv har man förstås all rätt att använda sina surt förvärvade slantar själv.
”Ingen tanke på att hålla igen”
Att många äldre hellre vill använda sina pengar medan de lever är inte heller någon ny trend. Redan i fjol lyfte tidningen Senioren frågan: ska man spara till barnen – eller leva upp pengarna själv?
Då såg svaren ut ungefär så här:
”Jag har två barn, men jag har ingen tanke på att hålla igen för deras skull”, sa en av dem.
”Nu vill vi använda våra sparpengar till att resa eller göra något annat kul för. Vi har inget mål att spara till barnen. Vi älskar att resa och vill göra det”, sa en annan.
”Många tycker att barnen ska få så mycket som möjligt men jag är själv inte uppvuxen med att det självklart finns arv att ta emot. Att leva livet här och nu är bäst. Något sen vet man aldrig om det finns”, sa en tredje.
Unga kan bli besvikna
För många unga är arvet ändå något man ser framför sig. Enligt undersökningen förväntar sig 27 procent i åldern 18-29 år att ärva från närstående familj. Dessutom svarar 23 procent i samma åldersgrupp att de skulle bli besvikna om de inte fick något arv.
”Frågan om arv är otroligt känslig”, konstaterar John Eloff, chefspsykolog på BlueCall.
”Jag tycker inte att man kan förvänta sig ett arv av sina föräldrar, men man kan förvänta sig att ens föräldrar har tänkt igenom sitt testamente och att de berättar hur det ser ut. Det är som med alla relationer – öppenhet varar längst”, fortsätter han.
Inte heller Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken, tycker att unga bör förvänta sig något arv.
”Idag ser vi höga bostadspriser och ett tuffare ekonomiskt läge för många unga, vilket gör att arv och gåvor kan få större betydelse än för tidigare generationer. Samtidigt är ett arv aldrig en garanti och inget man bör bygga sin egen ekonomiska planering på”, säger han.
