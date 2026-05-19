De har stått i butiker, packat varor, mött kunder och slitit i lager. Många började jobba tidigt och har fortsatt i decennier. Ändå räknas nästan hälften av Handels pensionärsmedlemmar som fattiga.
Svenska pensionssmällen: Nästan varannan räknas som fattig
Att det inte längre lönar sig att arbeta har kommit att bli ett dystert, svenskt faktum.
Tidigare undersökningar visar att sju av tio svenskar inte klarar sig på allmän pension, trots årtionden av slit.
”Det här bekräftar tyvärr det vi länge har sagt att det inte lönar sig att arbeta ihop sin pension. Det blir faktiskt tvärtemot hur det var tänkt”, kommenterade Eva Eriksson från SPF Seniorerna i en debattartikel.
För vissa yrkesgrupper är detta än mer kännbart. Dit hör Sveriges handelsanställda. I en ny rapport från Handelsanställdas förbund beskriver pensionerade medlemmar en vardag där pengarna knappt räcker till det nödvändiga.
Läs även: Sverige sämst i Norden – här tjänar man 600 000 kronor mer. Dagens PS
”Man bara överlever”
Så sammanfattar en av Handels pensionärsmedlemmar sin situation.
Rapporten visar att en genomsnittlig pensionärsmedlem i Handels 2024 fick ut 12 973 kronor i allmän pension efter skatt. Samtidigt låg fattigdomsgränsen, enligt SCB, på 16 363 kronor i månaden.
Även när tjänstepensionen räknas in blir marginalerna små. I snitt får Handels pensionärsmedlemmar 16 490 kronor efter skatt och idag räknas nästan hälften av Handels pensionärsmedlemmar som fattiga.
För kvinnor är situationen tuffast. Den genomsnittliga kvinnliga pensionärsmedlemmen hamnar under fattigdomsgränsen även med tjänstepension inräknad.
Missa inte: Pension: Sverige hyllas utomlands – ”ett exempel”. Dagens PS
”Räcker inte till ett värdigt liv”
Handels kopplar de låga pensionerna till villkoren i arbetslivet. Många i handeln har haft låga löner, ofrivillig deltid och fysiskt slitsamma jobb.
”Det här är människor som har jobbat ett helt yrkesliv, ofta från unga år. Ändå räcker pensionen inte till ett värdigt liv. Det är ett tydligt tecken på att pensionssystemet inte fungerar som det ska”, säger Linda Palmetzhofer, ordförande i Handels.
Väljer bort tandvård och barnbarn
I rapporten beskriver medlemmarna hur den låga pensionen påverkar vardagen. Man jagar extrapriser, drar ner på maten, skjuter upp tandvård och avstår från glasögon eller mediciner.
Andra berättar att de inte har råd att resa till barn och barnbarn, gå på restaurang, köpa presenter eller delta i sociala aktiviteter.
Flera fortsätter också att arbeta efter pensionen – inte för att de vill, utan för att de måste.
Kräver höjd pension
Handels vill nu se flera förändringar. Förbundet kräver bland annat stopp för fler höjningar av riktåldern, ett arbetslivstillägg för dem som börjat jobba tidigt, en trygg övergångspension för utslitna och en höjd allmän pension.
”Pensionen ska vara en tid att se fram emot. I dag tvingas många i stället vända på varje krona och leva med ständig oro. Så kan vi inte ha det”, avslutar Palmetzhofer.