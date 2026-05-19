Svenska pensionssmällen: Nästan varannan räknas som fattig

”Det här bekräftar tyvärr det vi länge har sagt att det inte lönar sig att arbeta ihop sin pension. Det blir faktiskt tvärtemot hur det var tänkt”, kommenterade Eva Eriksson från SPF Seniorerna i en debattartikel.

För vissa yrkesgrupper är detta än mer kännbart. Dit hör Sveriges handelsanställda. I en ny rapport från Handelsanställdas förbund beskriver pensionerade medlemmar en vardag där pengarna knappt räcker till det nödvändiga.

”Man bara överlever”

Så sammanfattar en av Handels pensionärsmedlemmar sin situation.

Rapporten visar att en genomsnittlig pensionärsmedlem i Handels 2024 fick ut 12 973 kronor i allmän pension efter skatt. Samtidigt låg fattigdomsgränsen, enligt SCB, på 16 363 kronor i månaden.

Även när tjänstepensionen räknas in blir marginalerna små. I snitt får Handels pensionärsmedlemmar 16 490 kronor efter skatt och idag räknas nästan hälften av Handels pensionärsmedlemmar som fattiga.

För kvinnor är situationen tuffast. Den genomsnittliga kvinnliga pensionärsmedlemmen hamnar under fattigdomsgränsen även med tjänstepension inräknad.

