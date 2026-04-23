Fritidshus har blivit billigare – tänk på detta innan du köper

Banken tittar extra noga

Att låna till ett fritidshus fungerar i grunden som ett vanligt bolån. Men banken tittar extra noga på om hushållet klarar kostnaden för två boenden och på fritidshusets skick och läge.

”Mitt viktigaste tips för dig som är sugen på att köpa fritidshus är att skaffa dig en tydlig bild av helheten, både vad fritidshuset kostar idag och vilka kostnader som kan dyka upp längre fram”, säger Åbjörnsson Lindgren hos Avanza.

Hon lyfter också fram att det är viktigt att ha koll på driftkostnaderna och att planera för en buffert om något behöver åtgärdas.

Hur ska du finansiera köpet av fritidshus?

Den som har låneutrymme kvar på sin permanentbostad kan ofta höja sitt befintliga bolån och använda bostaden som säkerhet.

Hur mycket man får låna beror bland annat på inkomst, nuvarande lån och vilka kostnader fritidshuset väntas medföra.

Om det inte går att belåna den ordinarie bostaden är ett annat alternativ att ta ett nytt bolån med fritidshuset som säkerhet.

Du kan låna upp till 90 procent av bostadens värde – resten behöver betalas som kontantinsats.

Undersökningsplikten är extra viktig

Lite extra viktigt att kontrollera är husets skick. Den som köper ett fritidshus har undersökningsplikt, precis som vid köp av permanentbostad.

Eftersom många fritidshus är äldre eller har enklare standard är det extra viktigt att kontrollera sådant som skick, isolering och konstruktion. Det gäller också vattenkvalitet om huset har egen brunn och vilken avloppslösning som finns.

Är man osäker är rådet att ta hjälp av en besiktningsperson eller annan sakkunnig.

”För många är fritidshuset en plats för återhämtning, men bakom drömmen finns också ett ekonomiskt ansvar. En noggrann genomgång av husets skick inför köpet ger bättre framförhållning och minskar risken för överraskningar”, säger Åbjörnsson Lindgren.

Strandnära lägen kan kräva extra kontroll

Den som köper ett fritidshus nära vatten kan behöva kontrollera mer än husets skick. Detta eftersom även äldre åtgärder på tomten kan ställa till det för den nya ägaren – det har PS berättat om tidigare.

”Strandskyddet saknar preskription. En olovlig åtgärd som vidtogs för trettio år sedan är lika olaglig idag, och ansvaret följer fastigheten – inte den som en gång byggde”, säger strandskyddsjuristen Giedre Jirvell.

Det kan handla om bryggor, sjöbodar, bastur, staket eller trädäck inom strandskyddat område. Saknas dispens eller annan dokumentation kan det bli kostsamt i efterhand.

”Begär att säljaren visar dispensbeslut i original för samtliga anläggningar inom strandskyddat område – brygga, sjöbod, friggebod, bastu, staket, trädäck. Saknas handlingar, utgå från att åtgärden är olovlig”, råder Jirvell.

