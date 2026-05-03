Fyndläge på stugmarknaden – här har priserna rasat 

Det börjar röra på sig i stug-Sverige igen. Efter några år av fallande eller stillastående priser är fler spekulanter ute på jakt efter fritidshus. Ännu har dock priserna inte dragit iväg. På vissa håll har de tvärtom fallit. 

Det har blivit billigare att köpa fritidshus. Under det senaste året har priserna backat med drygt 2,5 procent. 

Skillnaderna är dock stora. På vissa håll har man sett enorma prisuppgångar och på andra stora fall

Här kan köparna hitta fynd

En ny genomgång från Dagens industri visar en splittrad marknad. I Blekinge har priserna stigit med 14 procent det senaste året och i Kronoberg med 12 procent. Samtidigt har priserna backat i flera andra län.

De största prisfallen syns i Dalarna, Jönköping, Västernorrland och Gävleborg, där snittpriserna har gått ned med mellan 7 och 10 procent. För den som kan tänka sig att leta utanför de allra hetaste kustlägena kan det öppna för bättre affärer.

Här har priset backat med 30 procent 

På kommunnivå syns ännu större prisfall. Enligt statistik från Fastighetsbyrån har priserna i Nynäshamn backat med hela 30 procent på ett år. 

Liknande utveckling hittar vi i Trosa, Nordmaling och Vilhelmina (-29 procent) samt Hudiksvall (-28 procent). 

På fem års sikt har Askersund tappat mest, -38 procent. 

Omvänt toppar Kristinehamn med en uppgång på hela 67 procent, tätt följt av Skinnskatteberg, där fritidshusen i snitt blivit 52 procent dyrare.

Sjönära och vinterbonat lockar mest

Det finns förvisso objekt som fortfarande kan dra iväg. Mäklarna pekar särskilt på fritidshus med bra standard och året runt-standard som populära. Därtill är efterfrågan särskilt hög i regioner med närhet till natur och vatten.

På Värmdö vittnar mäklaren Björn Ericsson om ett stort sug.

”Vi har tre till fyra gånger så många spekulanter på visningarna nu jämfört med tidigare. Priserna ligger en bit ifrån prisläget 2021–2022, men då var räntorna lägre och omvärldsläget annorlunda”, säger han. 

Så stor stuga får du för en miljon kronor: 

  • Kronobergs län: 56 kvadratmeter
  • Örebro län: 48 kvadratmeter
  • Värmlands län: 43 kvadratmeter
  • Västernorrlands län: 42 kvadratmeter
  • Gävleborgs län: 40 kvadratmeter
  • Norrbottens län: 40 kvadratmeter
  • Västmanlands län: 39 kvadratmeter
  • Jönköpings län: 38 kvadratmeter
  • Dalarnas län: 36 kvadratmeter
  • Skåne län: 35 kvadratmeter

Källa: Dagens PS

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

