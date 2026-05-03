Fyndläge på stugmarknaden – här har priserna rasat 

Här har priset backat med 30 procent

På kommunnivå syns ännu större prisfall. Enligt statistik från Fastighetsbyrån har priserna i Nynäshamn backat med hela 30 procent på ett år.

Liknande utveckling hittar vi i Trosa, Nordmaling och Vilhelmina (-29 procent) samt Hudiksvall (-28 procent).

På fem års sikt har Askersund tappat mest, -38 procent.

Omvänt toppar Kristinehamn med en uppgång på hela 67 procent, tätt följt av Skinnskatteberg, där fritidshusen i snitt blivit 52 procent dyrare.

Sjönära och vinterbonat lockar mest

Det finns förvisso objekt som fortfarande kan dra iväg. Mäklarna pekar särskilt på fritidshus med bra standard och året runt-standard som populära. Därtill är efterfrågan särskilt hög i regioner med närhet till natur och vatten.

På Värmdö vittnar mäklaren Björn Ericsson om ett stort sug.

”Vi har tre till fyra gånger så många spekulanter på visningarna nu jämfört med tidigare. Priserna ligger en bit ifrån prisläget 2021–2022, men då var räntorna lägre och omvärldsläget annorlunda”, säger han.

Så stor stuga får du för en miljon kronor:

Kronobergs län: 56 kvadratmeter

Örebro län: 48 kvadratmeter

Värmlands län: 43 kvadratmeter

Västernorrlands län: 42 kvadratmeter

Gävleborgs län: 40 kvadratmeter

Norrbottens län: 40 kvadratmeter

Västmanlands län: 39 kvadratmeter

Jönköpings län: 38 kvadratmeter

Dalarnas län: 36 kvadratmeter

Skåne län: 35 kvadratmeter

Källa: Dagens PS

