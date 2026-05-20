Avanza om vanliga missen: Du går miste om 1 824 000 kronor

Samtidigt tycker många att det är svårt att förstå hur mycket man betalar för sitt sparande. Och det är ett problem. Vill det sig illa kan man gå miste om miljonbelopp.

Läs även: Han vill dö med noll kronor kvar: ”Ingen vits att dö rikast på kyrkogården”. Dagens PS

Små avgifter – stora pengar

Det är framför allt tiden som gör fondavgiften så viktig. En låg avgift kan verka obetydlig från år till år, men när sparandet får växa under flera decennier blir skillnaden desto större.

Avanza räknar på ett månadssparande på 3 000 kronor i 40 år, med en årlig avkastning på 7 procent minus fondavgiften.

I en aktivt förvaltad fond med 1,30 procent i avgift landar ditt totala sparande på cirka 5 227 000 kronor efter 40 år. I en indexfond med 0,20 procent i avgift blir slutbeloppet i stället cirka 7 050 000 kronor.

Skillnaden: cirka 1 824 000 kronor.

”Det är nästan två miljoner kronor, som du definitivt kan göra något mycket roligare för än att lägga på avgifter”, konstaterar Avanza.

Missa inte: Kostnaden ökar kraftigt för bostadsrätter: Upp 11,5 procent. Dagens PS