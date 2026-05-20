Många svenskar sparar i fonder. Och det är bra. Problemet är att många också har dålig koll på vad deras sparande faktiskt kostar.
Avanza om vanliga missen: Du går miste om 1 824 000 kronor
Svenskarnas fondförmögenhet steg kraftigt under 2025 och nådde vid årsskiftet en rekordnotering på 8 859 miljarder kronor. Idag har drygt sju av tio vuxna svenskar ett fritt fonsparande och tar man med diverse pensionslösningar i beräkningen har så gott som alla svenskar ett fondsparande.
Samtidigt tycker många att det är svårt att förstå hur mycket man betalar för sitt sparande. Och det är ett problem. Vill det sig illa kan man gå miste om miljonbelopp.
Små avgifter – stora pengar
Det är framför allt tiden som gör fondavgiften så viktig. En låg avgift kan verka obetydlig från år till år, men när sparandet får växa under flera decennier blir skillnaden desto större.
Avanza räknar på ett månadssparande på 3 000 kronor i 40 år, med en årlig avkastning på 7 procent minus fondavgiften.
I en aktivt förvaltad fond med 1,30 procent i avgift landar ditt totala sparande på cirka 5 227 000 kronor efter 40 år. I en indexfond med 0,20 procent i avgift blir slutbeloppet i stället cirka 7 050 000 kronor.
Skillnaden: cirka 1 824 000 kronor.
”Det är nästan två miljoner kronor, som du definitivt kan göra något mycket roligare för än att lägga på avgifter”, konstaterar Avanza.
Se upp även med indexfonder
Tyvärr undviker man inte problemet enbart genom att välja en indexfond på måfå. Trots att indexfonder i regel är billigare kan avgiften dra iväg även där.
Redan 2021 slog Pensionsmyndigheten fast ett riktmärke: en låg avgift för en global aktieindexfond bör ligga på runt 0,2 procent.
Om man månadssparar 3 000 kronor i 40 år, med 7 procents årlig avkastning, ger en indexfond med 0,7 procent i avgift cirka 6 142 000 kronor. Med en billig indexfond på 0,2 procent blir summan cirka 7 050 000 kronor.
Skillnaden blir ungefär 908 000 kronor.
”Nästan en miljon! Så se till att du inte betalar för mycket för en vanlig indexfond”, råder Avanza.
