Nya siffror: Världsekonomin krymper

Nya konjunkturindikatorer pekar på svagare aktivitet i både Europa och Asien.

Sämre siffror i Europa

I eurozonen föll det sammanvägda inköpschefsindexet från S&P Global Market Intelligence till 47,5 i maj, ned från 48,8 i april.

En nivå under 50 indikerar att ekonomisk aktivitet krymper, vilket signalerar att Europa rör sig mot en bredare avmattning, skriver Wall Street Journal.

Bakgrunden är bland annat högre energikostnader efter att leveranser genom Hormuzsundet, en central transportled för olja och gas, minskat till följd av konflikten i Mellanöstern.

Cirka en femtedel av världens olje- och gasflöden passerar normalt genom området, vilket gör störningar där särskilt känsliga för den globala energimarknaden.