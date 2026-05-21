Effekterna av konflikten i Iran märks nu världen över. Nya siffror visar svart på vitt att ekonomin krymper.
Nya siffror: Världsekonomin krymper
Den globala ekonomin visar tydliga tecken på inbromsning under maj.
Konflikten i Mellanöstern driver upp energipriser och skapar störningar i handel och produktion.
Nya konjunkturindikatorer pekar på svagare aktivitet i både Europa och Asien.
Sämre siffror i Europa
I eurozonen föll det sammanvägda inköpschefsindexet från S&P Global Market Intelligence till 47,5 i maj, ned från 48,8 i april.
En nivå under 50 indikerar att ekonomisk aktivitet krymper, vilket signalerar att Europa rör sig mot en bredare avmattning, skriver Wall Street Journal.
Bakgrunden är bland annat högre energikostnader efter att leveranser genom Hormuzsundet, en central transportled för olja och gas, minskat till följd av konflikten i Mellanöstern.
Cirka en femtedel av världens olje- och gasflöden passerar normalt genom området, vilket gör störningar där särskilt känsliga för den globala energimarknaden.
Syns i hela världen
Effekterna märks brett i ekonomin. Tillverkningsindustrin har delvis hållits uppe av förköp inför väntade prisökningar, men tjänstesektorn – som står för den största delen av ekonomin – har försvagats snabbare än på flera år.
Frankrike uppvisade den kraftigaste nedgången bland de europeiska länderna, medan även Tyskland och Storbritannien noterade minskad aktivitet.
Data från Australien och Japan visar också att avmattningen är global snarare än regional.
Minskad sysselsättning
Företag rapporterar dessutom fallande nya order, vilket tyder på att nedgången kan fortsätta under kommande månader.
Samtidigt har sysselsättningen börjat minska i flera större ekonomier, även om vissa tillväxtmarknader fortfarande visar ökad anställning.
Samtidigt som tillväxten bromsar ökar inflationstrycket igen. Högre energipriser har lett till att företagens kostnader stiger i snabbaste takten på flera år, och prisökningar förs nu vidare till konsumenter i allt större utsträckning.
Inflationen riskerar att stiga
I eurozonen bedöms utvecklingen motsvara en nedgång i BNP under andra kvartalet efter en svag start på året.
Inflationen riskerar att åter stiga mot nivåer omkring 4 procent, vilket ligger betydligt över Europeiska centralbankens mål.
Denna kombination av svagare tillväxt och stigande priser skapar ett svårt läge för centralbanker, som tvingas balansera kampen mot inflation med risken för ytterligare ekonomisk inbromsning och ökande arbetslöshet.
