Våren är här, visningarna duggar tätt och drömmen om ett eget sommarställe vaknar till liv. I vissa delar av landet har fritidshuspriserna fallit med upp till 30 procent.
Här har fritidshusen blivit 30 procent billigare: "Pressas i pris"
Antalet sålda fritidshus har ökat med 5 procent det senaste året. I fjol såldes 5 550 fritidshus, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2024 och den högsta nivån sedan 2021
Men, trots att intresset för fritidshus åter har vaknat till liv, visar ny statistik från Fastighetsbyrån att priserna i stort sett står still jämfört med för ett år sedan.
Skillnaderna i landet är dock stora.
Läs även: Fyra av tio svenskar kan gå miste om 3 300 kronor – varje månad. Dagens PS
Här rusar priserna
I Halland och Västra Götaland har fritidshus blivit åtta procent dyrare på ett år. Det följs av Västmanland där priserna stigit med sex procent.
Samtidigt har Gävleborg sett ett prisras på 12 procent.
På kommunnivå är svängningarna ännu större.
Kristinehamn toppar med en uppgång på hela 67 procent, tätt följt av Skinnskatteberg, där fritidshusen i snitt blivit 52 procent dyrare, och Mönsterås med en ökning på 36 procent.
Här faller priserna
I botten hittar vi Nynäshamn. Där har priserna backat med hela 30 procent på ett års sikt. Det motsvarar i praktiken att ett hus som tidigare kostade 1 miljon kronor nu skulle kosta runt 700 000 kronor.
Liknande utveckling hittar vi i Trosa, Nordmaling och Vilhelmina (-29 procent) samt Hudiksvall (-28 procent).
På fem års sikt har Askersund tappat mest, -38 procent.
Missa inte: Stort besked för dig som bor i liten lägenhet – slår historiskt rekord. Dagens PS
Tecken på liv – efter en sval period
Efter flera år av avvaktan börjar marknaden nu röra på sig igen.
”Efter en period där både köpare och säljare varit avvaktande har antalet besökare på visningar ökat och fler är beredda att förhandla för att komma till avslut”, säger Jacob Lund, fastighetsmäklare och partner på Fastighetsbyrån Norrtälje.
Han får medhåll från Ulrica Hedman, vd Fastighetsbyrån.
”Nu när fritidshusmarknaden drar igång på allvar igen är utbudet på många orter stort med mycket för köparna att välja mellan. Sedan våren 2022 har fritidshusmarknaden generellt varit sval men nu finns bättre förutsättningar än på länge för en återhämtning med ökad efterfrågan”, säger hon.
Många säljs under utgångspris
Det stora utbudet har också skapat lite av ett guldläge för köparna. Senast i februari konstaterade PS att nästan hälften av alla fritidshus i landet just nu säljs till ett pris som ligger under vad säljaren hoppats på vid annonseringstillfället.
Det stora utbudet och det ekonomiska läget med högre räntekostnader har dämpat köpsuget, vilket tvingar fram prissänkningar för att få affärerna i mål – något som slår mot säljarna men gynnar köparna.
Nya regler kan ändra spelplanen
Framåt finns flera faktorer som kan påverka utvecklingen.
En av de viktigaste är de nya bolånereglerna, som begränsar möjligheten att låna till renoveringar. Det kan slå olika beroende på objekt.
”Färdigrenoverade objekt med hög standard kan bli mer attraktiva, medan fritidshus med större renoveringsbehov riskerar att bli mer svårsålda eller pressas i pris”, avslutar Lund.
Så stor stuga får du för en miljon kronor:
- Kronobergs län: 56 kvadratmeter
- Örebro län: 48 kvadratmeter
- Värmlands län: 43 kvadratmeter
- Västernorrlands län: 42 kvadratmeter
- Gävleborgs län: 40 kvadratmeter
- Norrbottens län: 40 kvadratmeter
- Västmanlands län: 39 kvadratmeter
- Jönköpings län: 38 kvadratmeter
- Dalarnas län: 36 kvadratmeter
- Skåne län: 35 kvadratmeter
Källa: Dagens PS
Läs också: Varning till husägare – stor risk för dyra vattenskador. E55