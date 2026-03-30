Här har fritidshusen blivit 30 procent billigare: "Pressas i pris"

Här faller priserna

ANNONS

I botten hittar vi Nynäshamn. Där har priserna backat med hela 30 procent på ett års sikt. Det motsvarar i praktiken att ett hus som tidigare kostade 1 miljon kronor nu skulle kosta runt 700 000 kronor.

Liknande utveckling hittar vi i Trosa, Nordmaling och Vilhelmina (-29 procent) samt Hudiksvall (-28 procent).

På fem års sikt har Askersund tappat mest, -38 procent.

Tecken på liv – efter en sval period

Efter flera år av avvaktan börjar marknaden nu röra på sig igen.

”Efter en period där både köpare och säljare varit avvaktande har antalet besökare på visningar ökat och fler är beredda att förhandla för att komma till avslut”, säger Jacob Lund, fastighetsmäklare och partner på Fastighetsbyrån Norrtälje.

Han får medhåll från Ulrica Hedman, vd Fastighetsbyrån.

”Nu när fritidshusmarknaden drar igång på allvar igen är utbudet på många orter stort med mycket för köparna att välja mellan. Sedan våren 2022 har fritidshusmarknaden generellt varit sval men nu finns bättre förutsättningar än på länge för en återhämtning med ökad efterfrågan”, säger hon.

ANNONS

Många säljs under utgångspris

Det stora utbudet har också skapat lite av ett guldläge för köparna. Senast i februari konstaterade PS att nästan hälften av alla fritidshus i landet just nu säljs till ett pris som ligger under vad säljaren hoppats på vid annonseringstillfället.

Det stora utbudet och det ekonomiska läget med högre räntekostnader har dämpat köpsuget, vilket tvingar fram prissänkningar för att få affärerna i mål – något som slår mot säljarna men gynnar köparna.

Nya regler kan ändra spelplanen

Framåt finns flera faktorer som kan påverka utvecklingen.

En av de viktigaste är de nya bolånereglerna, som begränsar möjligheten att låna till renoveringar. Det kan slå olika beroende på objekt.

”Färdigrenoverade objekt med hög standard kan bli mer attraktiva, medan fritidshus med större renoveringsbehov riskerar att bli mer svårsålda eller pressas i pris”, avslutar Lund.

Så stor stuga får du för en miljon kronor:

Kronobergs län: 56 kvadratmeter

Örebro län: 48 kvadratmeter

Värmlands län: 43 kvadratmeter

Västernorrlands län: 42 kvadratmeter

Gävleborgs län: 40 kvadratmeter

Norrbottens län: 40 kvadratmeter

Västmanlands län: 39 kvadratmeter

Jönköpings län: 38 kvadratmeter

Dalarnas län: 36 kvadratmeter

Skåne län: 35 kvadratmeter

ANNONS

Källa: Dagens PS

