Här kan du köpa bostad för 300 000 – i svenskarnas favoritländer

Málaga ligger betydligt högre med sina 4 317 euro per kvadratmeter.

Längre in i landet finns bostäder till en bråkdel av kustens priser. Men då kan både renoveringsbehov och avståndet till stränderna följa med köpet.

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Spanien: billigast i inlandet

I Fuente Obejuna, i norra delen av Córdoba-provinsen, ligger det genomsnittliga utgångspriset på 369 euro per kvadratmeter, enligt siffror från Idealista.

Det innebär att en bostad på 80 kvadratmeter skulle kosta omkring 328 000 kronor.

Här snackar vi Andalusiens jordbruksbygd. Bostäderna är ofta äldre byhus med renoveringsbehov. Lägre efterfrågan, en åldrande befolkning och färre arbetstillfällen bidrar till de låga priserna.

Andra billiga orter är Alhama de Murcia, Avileses och Lubrín.

I Alhama de Murcia finns exempelvis en lägenhet med två sovrum och gemensam pool annonserad för 103 000 pund, drygt 1,36 miljoner. I Avileses är priset för en nybyggd lägenhet med ett sovrum 70 500 pund.

ANNONS

Alhama de Murcia ligger nära naturparken Sierra Espuña. Från Avileses är det omkring 25 minuter till stränderna. Lubrín ligger i Almerías bergiga inland, ungefär en timme från kusten.

Platser att kolla in:

Fuente Obejuna, Córdoba

Alhama de Murcia och Avileses, Murcia

Lubrín, Almería

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