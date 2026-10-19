Här kan du köpa bostad för 300 000 – i svenskarnas favoritländer

Ett eget hem i Spanien, Italien eller Grekland behöver inte kosta flera miljoner. På flera orter ligger de genomsnittliga utgångspriserna under 500 euro per kvadratmeter. Här kan du börja leta om budgeten är begränsad.
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På Balearerna ligger medelpriset på 5 593 euro per kvadratmeter. I Murcia är det 1 689 euro och i Almería 1 673 euro, enligt Bjurfors Spanienindex, som bygger på bostadsportalen Idealistas utbud.
Málaga ligger betydligt högre med sina 4 317 euro per kvadratmeter.
Längre in i landet finns bostäder till en bråkdel av kustens priser. Men då kan både renoveringsbehov och avståndet till stränderna följa med köpet.
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Spanien: billigast i inlandet
I Fuente Obejuna, i norra delen av Córdoba-provinsen, ligger det genomsnittliga utgångspriset på 369 euro per kvadratmeter, enligt siffror från Idealista.
Det innebär att en bostad på 80 kvadratmeter skulle kosta omkring 328 000 kronor.
Här snackar vi Andalusiens jordbruksbygd. Bostäderna är ofta äldre byhus med renoveringsbehov. Lägre efterfrågan, en åldrande befolkning och färre arbetstillfällen bidrar till de låga priserna.
Andra billiga orter är Alhama de Murcia, Avileses och Lubrín.
I Alhama de Murcia finns exempelvis en lägenhet med två sovrum och gemensam pool annonserad för 103 000 pund, drygt 1,36 miljoner. I Avileses är priset för en nybyggd lägenhet med ett sovrum 70 500 pund.
Alhama de Murcia ligger nära naturparken Sierra Espuña. Från Avileses är det omkring 25 minuter till stränderna. Lubrín ligger i Almerías bergiga inland, ungefär en timme från kusten.
Platser att kolla in:
- Fuente Obejuna, Córdoba
- Alhama de Murcia och Avileses, Murcia
- Lubrín, Almería
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Italien: 80 kvadratmeter för omkring 289 000 kronor
I Mosso i Piemonte ligger genomsnittspriset på 331 euro per kvadratmeter. Det kan jämföras med Italiens genomsnitt på 1 903 euro.
En bostad på 80 kvadratmeter skulle med Mossos genomsnitt alltså kosta strax över 26 000 euro, drygt 290 000 kronor.
På Sicilien ligger det genomsnittliga utgångspriset på 363 euro per kvadratmeter i Mussomeli – en ort som tidigare blivit uppmärksammad för sina 11-kronorshus. I Grammichele ligger snittpriset på 382 euro och i Partanna 415.
Räknat på Mussomelis genomsnitt skulle en bostad på 80 kvadratmeter kosta drygt 322 000 kronor.
Även Toscana har orter i den här prisklassen. I Castell’Azzara ligger priset på 479 euro per kvadratmeter, ungefär 81 procent under regionens genomsnitt på 2 464 euro.
Platser att kolla in:
- Mosso, Piemonte
- Mussomeli, Grammichele och Partanna, Sicilien
- Castell’Azzara, Toscana
- Macomer, Sardinien
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Grekland: stor skillnad mot Kykladerna
I Grekland ligger Kastoriaområdet lägst med ett genomsnittligt utgångspris på 585 euro per kvadratmeter.
Därefter följer områdena Florina, Kozani, Kilkis och Karditsa, enligt uppgifter från bostadsportalen Spitogatos.
I Kykladerna är motsvarande nivå 4 063 euro per kvadratmeter.
Letar du efter ett semesterhem finns billigare alternativ i bland annat Zagora i Pelion och Agria. Där ligger de genomsnittliga utgångspriserna på 1 171 respektive 1 387 euro per kvadratmeter.
På Peloponnesos kan du titta på Zacharo, Akrata och Xylokastro.
Platser att kolla in:
- Kastoriaområdet
- Florina, Kozani och Kilkis
- Zagora och Agria
- Zacharo, Akrata och Xylokastro, Peloponnesos
Samtliga prisuppgifter gäller annonserade priser, inte slutpriser.
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