Billigare bostad i Spanien? Prisnedgången blev kortvarig. Nu stiger priserna igen, med större uppgångar i områden som lockar svenska köpare.
Nu blir det dyrare i svenskarnas semesterparadis – vi betalar mer än andra
Den som väntade på billigare bostäder i Spanien fick en månads respit.
I augusti bröts en svit på 43 månader av stigande bostadspriser. Men redan i september var det dags igen. Då steg priserna med 0,2 procent i landet som helhet, enligt Bjurfors Spanienindex.
I de 13 områden som Bjurfors följer särskilt, eftersom de är attraktiva för svenska köpare, var uppgången större: 0,6 procent.
Tolv av områdena blev dyrare. Bara på Balearerna stod priserna stilla.
”Augustis nedgång blev kortvarig. Det som sticker ut är att priserna fortsätter uppåt i nästan alla de områden där svenska och internationella köpare söker bostad. Trots flera år av kraftiga prisökningar finns det fortfarande ett tydligt tryck på marknaden”, säger Carolina Klaive, affärsområdesansvarig på Bjurfors Real Estate.
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Svenskar betalar näst mest
Svenska köpare verkar, förvisso, inte vara på jakt efter lägsta möjliga kvadratmeterpris.
Under första halvåret 2026 betalade de i genomsnitt 3 839 euro per kvadratmeter, enligt statistik över genomförda köp.
Bara amerikanerna betalade mer: 3 948 euro. Efter svenskarna följde tyskar, schweizare och norrmän.
Genomsnittet för samtliga utländska köpare låg på 2 644 euro per kvadratmeter. Betydligt lägre än svenskarnas, men ändå ett rekord efter en uppgång på 9,4 procent jämfört med första halvåret 2025.
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Färre utlänningar slår till
Med högre priser följer också färre affärer.
Under årets första sex månader köpte utlänningar 62 327 bostäder i Spanien. Det är 13 procent färre än under samma period 2025 och den största årliga nedgången sedan pandemin.
Mest minskade köpen bland utlänningar som inte bor i Spanien. De genomförde 22 940 affärer, en nedgång med 18 procent och den lägsta nivån på fem år.
Inte heller de välkända semesterområdena kom undan.
På Kanarieöarna föll utlänningarnas köp med 20,3 procent. På Balearerna och i Valenciaregionen var nedgången 15,4 procent.
Dyrt på Balearerna
För den som letar bostad är det förstås viss skillnad på 5 593 och 1 663 euro per kvadratmeter.
Det förstnämnda var det genomsnittliga utgångspriset på Balearerna i september. Det sistnämnda gällde Castellón, billigast av de 13 områdena i Bjurfors sammanställning.
Detta trots att Castellón hade den största prisuppgången under månaden, med 1,2 procent. På årsbasis toppade Valencia, där priserna hade stigit med 15,2 procent.
Prisstatistik, september 2026
Förändring jämfört med augusti samt genomsnittligt utgångspris per kvadratmeter:
- Alicante: +0,3 procent – 2 767 euro/kvm.
- Almería: +0,4 procent – 1 673 euro/kvm.
- Balearerna: Oförändrat – 5 593 euro/kvm.
- Barcelona: +0,4 procent – 3 506 euro/kvm.
- Castellón: +1,2 procent – 1 663 euro/kvm.
- Cádiz: +0,6 procent – 2 539 euro/kvm.
- Girona: +0,8 procent – 2 934 euro/kvm.
- Granada: +1,1 procent – 1 890 euro/kvm.
- Kanarieöarna: +0,4 procent – 3 349 euro/kvm.
- Málaga: +0,6 procent – 4 317 euro/kvm.
- Murcia: +0,5 procent – 1 689 euro/kvm.
- Tarragona: +0,9 procent – 1 922 euro/kvm.
- Valencia: +0,1 procent – 2 208 euro/kvm.
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