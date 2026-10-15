Nu blir det dyrare i svenskarnas semesterparadis – vi betalar mer än andra

I de 13 områden som Bjurfors följer särskilt, eftersom de är attraktiva för svenska köpare, var uppgången större: 0,6 procent.

Tolv av områdena blev dyrare. Bara på Balearerna stod priserna stilla.

”Augustis nedgång blev kortvarig. Det som sticker ut är att priserna fortsätter uppåt i nästan alla de områden där svenska och internationella köpare söker bostad. Trots flera år av kraftiga prisökningar finns det fortfarande ett tydligt tryck på marknaden”, säger Carolina Klaive, affärsområdesansvarig på Bjurfors Real Estate.

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Svenskar betalar näst mest

Svenska köpare verkar, förvisso, inte vara på jakt efter lägsta möjliga kvadratmeterpris.

Under första halvåret 2026 betalade de i genomsnitt 3 839 euro per kvadratmeter, enligt statistik över genomförda köp.

Bara amerikanerna betalade mer: 3 948 euro. Efter svenskarna följde tyskar, schweizare och norrmän.

Genomsnittet för samtliga utländska köpare låg på 2 644 euro per kvadratmeter. Betydligt lägre än svenskarnas, men ändå ett rekord efter en uppgång på 9,4 procent jämfört med första halvåret 2025.

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