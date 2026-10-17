Ett par med genomsnittslöner i Köpenhamn har cirka 17 300 kronor mer kvar varje månad än motsvarande par i Stockholm när hyran är betald. Det visar en jämförelse av löner och hyror i Europas stadskärnor.
Byt Stockholm mot Köpenhamn – få 17 300 kronor mer varje månad
Hur mycket av lönen går egentligen till hyran? Deutsche Bank har jämfört löner och hyror i rapporten Mapping the World’s Prices 2026.
Beräkningen gäller ett par där båda tjänar stadens genomsnittliga månadslön efter skatt. Från deras sammanlagda inkomster dras hyran för en lägenhet med tre sovrum i centrum.
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Köpenhamn drar ifrån
I Stockholm ligger nettolönen, enligt rapporten, på 3 199 euro per person och månad. Det motsvarar drygt 35 600 kronor. Hyran för en fyrarummare i centrum ligger på 2 724 euro (30 000, ungefär).
Efter hyran återstår 3 674 euro för paret. Det placerar Stockholm på elfte plats bland de 28 städerna.
Bättre ser det ut för danskarna. I Köpenhamn blir 5 233 euro kvar. Det är 1 559 euro (cirka 17 300 kronor) mer än i Stockholm – varje månad.
Detta trots att hyran är högre i den danska huvudstaden: 3 000 euro. Men med en genosnittlig nettolön på 4 117 euro per person har paret ändå betydligt mer att röra sig med när hyran är betald.
Även Oslo ligger före Stockholm. Där återstår 4 936 euro, tack vare både högre löner och lägre hyra.
Helsingfors hamnar däremot under den svenska huvudstaden, med 3 318 euro kvar.
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Dyrast hyra – mest pengar kvar
Stockholmarna kan förstås trösta sig med att hyran är betydligt högre i Zürich. Där kostar en lägenhet med tre sovrum i centrum 5 502 euro i månaden, mest bland de 28 städerna.
Ändå toppar Zürich listan över hur mycket paret har kvar efter hyran.
Den genomsnittliga nettolönen ligger nämligen på 7 321 euro per person. Med två sådana löner återstår 9 140 euro när hyresvärden fått sitt.
Genève kommer därefter med 8 783 euro kvar, följt av Luxemburg med 5 890 euro.
I Storbritannien får London se sig slaget av Birmingham. Lönerna är visserligen lägre i Birmingham, men den betydligt billigare hyran gör att paret har 2 090 euro mer kvar varje månad än i huvudstaden.
Bara 253 euro kvar
I Lissabon blir det knepigare.
Där ligger nettolönen på 1 408 euro per person och hyran på 2 561 euro. När paret har betalat den återstår bara 253 euro tillsammans, drygt 2 800 kronor. Det är minst bland de europeiska städerna i jämförelsen.
Även i Milano tar hyran en stor del av de två lönerna. Där blir 697 euro kvar.
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