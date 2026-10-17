Byt Stockholm mot Köpenhamn – få 17 300 kronor mer varje månad

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Köpenhamn drar ifrån

I Stockholm ligger nettolönen, enligt rapporten, på 3 199 euro per person och månad. Det motsvarar drygt 35 600 kronor. Hyran för en fyrarummare i centrum ligger på 2 724 euro (30 000, ungefär).

Efter hyran återstår 3 674 euro för paret. Det placerar Stockholm på elfte plats bland de 28 städerna.

Bättre ser det ut för danskarna. I Köpenhamn blir 5 233 euro kvar. Det är 1 559 euro (cirka 17 300 kronor) mer än i Stockholm – varje månad.

Detta trots att hyran är högre i den danska huvudstaden: 3 000 euro. Men med en genosnittlig nettolön på 4 117 euro per person har paret ändå betydligt mer att röra sig med när hyran är betald.

Även Oslo ligger före Stockholm. Där återstår 4 936 euro, tack vare både högre löner och lägre hyra.

Helsingfors hamnar däremot under den svenska huvudstaden, med 3 318 euro kvar.

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