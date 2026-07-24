Visst kan du behöva bosätta dig en bra bit från Italiens största städer. Men den som kan tänka sig att kompromissa med läget kan faktiskt hitta en bostad på 80 kvadratmeter för omkring 290 000 kronor.
Här kan du köpa bostad i Italien – för 290 000 kronor
De italienska bostadspriserna skiljer sig kraftigt beroende på var i landet man letar.
Under andra kvartalet 2026 låg det genomsnittliga priset i Italien på 1 903 euro per kvadratmeter. Det motsvarar drygt 21 100 kronor. På de billigaste orterna är priserna bara en bråkdel av det.
Allra billigast är Mosso i den norditalienska regionen Piemonte. Detta enligt nya siffror från bostadsportalen Idealista.
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Italiens billigaste bostäder
I Mosso ligger det genomsnittliga bostadspriset på 331 euro per kvadratmeter. Det betyder att en lägenhet på 80 kvadratmeter i genomsnitt kostar omkring 26 480 euro, drygt 294 000 kronor.
Det innebär också att priserna i Mosso är 75 procent lägre än genomsnittet i Piemonte, som ligger på 1 319 euro per kvadratmeter.
Orten, som sedan 2019 ingår i kommunen Valdilana, ligger vid foten av Alperna i provinsen Biella. Den lantliga miljön ligger långt från Italiens större (och betydligt dyrare) städer.
Näst billigast är Mussomeli på Sicilien. Där ligger snittpriset på 363 euro per kvadratmeter, vilket motsvarar 29 040 euro (322 000 kronor) för 80 kvadratmeter.
Orten har tidigare uppmärksammats genom Siciliens projekt med så kallade en-eurosbostäder.
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Flera fynd på Sicilien
Sicilien dominerar listan över Italiens billigaste bostadsorter.
Förutom Mussomeli finns även Grammichele, Partanna och Cerda bland de tio billigaste. I Grammichele kostar bostäder i genomsnitt 382 euro per kvadratmeter, medan motsvarande pris i Partanna är 415 euro.
Men den som söker ett billigt boende behöver inte begränsa sig till södra Italien.
Sermide e Felonica i Lombardiet har ett genomsnittspris på 468 euro per kvadratmeter, drygt 5 200 kronor. Det är 81 procent lägre än genomsnittet i Lombardiet, en region där bostäder annars kostar i genomsnitt 2 414 euro per kvadratmeter.
Billigt även i Toscana
Samma prisskillnad hittar vi i Castell’Azzara i Toscana. Där ligger priset på 479 euro (5 300 kronor) per kvadratmeter – 81 procent under genomsnittet i regionen.
Även Borgorose i Lazio sticker ut. Orten ligger i ett bergigt område långt från storstadslivet i Rom och har priser som är 79 procent lägre än genomsnittet i Lazio.
Dyrast på Idealistas lista är San Donaci i Puglia. Men även där kostar bostäder bara 486 euro per kvadratmeter.
En bostad på 80 kvadratmeter skulle därmed kosta omkring 38 880 euro, cirka 431 000 kronor – fortfarande långt under det italienska genomsnittet.
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