Här kan du köpa bostad i Italien – för 290 000 kronor

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Allra billigast är Mosso i den norditalienska regionen Piemonte. Detta enligt nya siffror från bostadsportalen Idealista.

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Italiens billigaste bostäder

I Mosso ligger det genomsnittliga bostadspriset på 331 euro per kvadratmeter. Det betyder att en lägenhet på 80 kvadratmeter i genomsnitt kostar omkring 26 480 euro, drygt 294 000 kronor.

Det innebär också att priserna i Mosso är 75 procent lägre än genomsnittet i Piemonte, som ligger på 1 319 euro per kvadratmeter.

Orten, som sedan 2019 ingår i kommunen Valdilana, ligger vid foten av Alperna i provinsen Biella. Den lantliga miljön ligger långt från Italiens större (och betydligt dyrare) städer.

Mosso är en liten ort i den norditalienska regionen Piemonte (Foto: Twice25 & Rinina25/CC BY-SA 3.0/Wikimedia Commons)

Näst billigast är Mussomeli på Sicilien. Där ligger snittpriset på 363 euro per kvadratmeter, vilket motsvarar 29 040 euro (322 000 kronor) för 80 kvadratmeter.

Orten har tidigare uppmärksammats genom Siciliens projekt med så kallade en-eurosbostäder.

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I dag bor omkring 5 000 personer i Mussomeli (Foto: Simon Legner/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons)

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