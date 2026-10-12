Beslagtog en miljard i kontanter på flygplatsen – nästan hälften till Kina

Av pengarna som skulle ut ur Italien var 48,94 procent på väg till Kina och 32,63 procent till Egypten. Samma två länder toppade förra året, då nästan 4,4 miljoner euro av de odeklarerade kontanterna skulle till Kina och 1,9 miljoner till Egypten, enligt Il Messaggero.

Skärpta kontroller

Sedan årsskiftet har finanspolisen och tullen kontrollerat resenärernas handbagage och incheckade väskor, och under sommaren skärptes kontrollerna.

Totalt hittade de 131,6 miljoner euro, och nästan tre fjärdedelar av pengarna hade förts över gränsen i strid med deklarationsplikten. Myndigheterna har slagit fast 412 överträdelser och beslagtagit 2 552 110 euro, omkring 28,5 miljoner kronor.

Det är tre gånger så mycket som under hela 2025, då finanspolisen beslagtog kontanter och värdepapper för 831 000 euro på flygplatsen, enligt Il Messaggero.

För ytterligare 14,3 miljoner euro, ungefär 160 miljoner kronor, slapp resenärerna beslag genom att betala en avgift direkt på flygplatsen.

Avgiften är 15 till 30 procent av det som överstiger gränsen på 10 000 euro, så en resenär med 50 000 euro i väskan betalar mellan 6 000 och 12 000 euro för att få behålla resten.