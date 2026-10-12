Finanspolisen på Roms flygplats Fiumicino har i år hittat kontanter för över en miljard kronor som resenärer inte deklarerat som de ska.
Beslagtog en miljard i kontanter på flygplatsen – nästan hälften till Kina
Det handlar om 96 786 028 euro, eller 1,08 miljarder kronor, enligt den redovisning av kontrollerna som Guardia di Finanza i Rom och den italienska tullmyndigheten släppte på måndagen.
Av pengarna som skulle ut ur Italien var 48,94 procent på väg till Kina och 32,63 procent till Egypten. Samma två länder toppade förra året, då nästan 4,4 miljoner euro av de odeklarerade kontanterna skulle till Kina och 1,9 miljoner till Egypten, enligt Il Messaggero.
Skärpta kontroller
Sedan årsskiftet har finanspolisen och tullen kontrollerat resenärernas handbagage och incheckade väskor, och under sommaren skärptes kontrollerna.
Totalt hittade de 131,6 miljoner euro, och nästan tre fjärdedelar av pengarna hade förts över gränsen i strid med deklarationsplikten. Myndigheterna har slagit fast 412 överträdelser och beslagtagit 2 552 110 euro, omkring 28,5 miljoner kronor.
Det är tre gånger så mycket som under hela 2025, då finanspolisen beslagtog kontanter och värdepapper för 831 000 euro på flygplatsen, enligt Il Messaggero.
För ytterligare 14,3 miljoner euro, ungefär 160 miljoner kronor, slapp resenärerna beslag genom att betala en avgift direkt på flygplatsen.
Avgiften är 15 till 30 procent av det som överstiger gränsen på 10 000 euro, så en resenär med 50 000 euro i väskan betalar mellan 6 000 och 12 000 euro för att få behålla resten.
Sedlar i pastapaket
Major Federico Vanni är chef för en av Guardia di Finanzas operativa enheter på Fiumicino. I en intervju med Il Messaggero i mars beskriver han rekordbeslaget i oktober i fjol, då en resenär skulle flyga till Gambia. ”Flingkartongerna var nästan perfekta. Pastapaketen var ännu mer felfria, till och med förseglade med smältlim”, säger han. ”Inuti låg 162 000 euro, i kontanter och i 50-eurosedlar.”
Enligt tidningen göms sedlarna i dubbla bottnar, mellan kläder, i toalettpapper, skosulor och matförpackningar.
De kommer ofta från svartarbete i småbutiker, grönsakshandlare, tvätterier och personliga tjänster, skriver Il Messaggero. Finanspolisen har hundar som är tränade att känna lukten av sedlar.
”Samarbetet med flygbolagen är fullständigt, vi begär och får listor över de passagerare vi bedömer som misstänkta”, säger Federico Vanni.
”Vi analyserar varje tänkbar uppgift, från hur biljetterna har bokats till hur många dagar resenären stannat i Rom, från hur passageraren är klädd till hur ofta han eller hon reser.”
Gränsen på 10 000 euro gäller också i Sverige, där resenärer sedan den 1 april måste anmäla stora kontantbelopp till Tullverket även vid resor inom EU. Det är straffbart att låta bli.
”Man måste alltid deklarera belopp över 10 000 euro. Varje gång. Även om man är italienare på väg hem från semestern”, säger Federico Vanni.