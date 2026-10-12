Svenskarnas rätt att renovera ifrågasätts – vill göra det lättare att neka

Båda ombyggnaderna slutade med vattenskada. Det berättar Anders Redin, tidigare ordförande i sin bostadsrättsförening på Östermalm, för SvD.

Han tycker att boende självklart ska kunna renovera. Däremot vill han att styrelsen ska få mer att säga till om. Framför allt vill han göra det lättare för styrelsen att neka större ombyggnader, som att flytta köket eller bygga ett nytt badrum.

”Jag tycker att bostadsrättsägaren redan i dag har väldigt stora rättigheter. Till och med kanske lite för stora rättigheter”, säger han.

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Vem betalar för bedömningen?

För styrelsen börjar arbetet redan när ansökan om renovering kommer in.

Ledamöterna är ofta lekmän och sköter uppdraget på fritiden. Ska de bedöma hur en ombyggnad påverkar husets konstruktion kan de behöva anlita en specialist.

Enligt Redin saknas lagstöd för att kräva att medlemmen som söker tillstånd betalar för konsulten. Han vill att reglerna tydligt ska tillåta föreningen att lägga den kostnaden på den som vill bygga om. Det ska gälla även om ansökan får avslag.

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