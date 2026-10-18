Elräkningen: Så kan Sveriges villaägare spara 10 000 kronor om året

Jämförelsen omfattar hus med direktverkande el i Gällivare, Östersund, Nacka och Malmö. Elpriserna bygger på genomsnittet i respektive elområde under årets första åtta månader.

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Billigare värme – men inte i duschen

I Gällivare sjunker årskostnaden från omkring 27 700 till 17 700 kronor med en luft-luftvärmepump. I Nacka minskar den från 22 600 till cirka 13 300 kronor.

Luft-luftvärmepumpen är också det klart billigaste alternativet att installera i jämförelsen.

”En nackdel är dock att du kanske inte kommer åt hela huset med bara en luftvärmepump”, säger Jonathan Lindgren, hos Privata Affärer.

Dessutom, påpekar Energimyndigheten, värmer pumpen rummen men inte vattnet till kranar och duschar. När det blir riktigt kyligt ute fungerar den mindre effektivt.

Värmen måste kunna spridas genom huset. Elelementen behöver också ställas in så att de drar ned på värmen när pumpen är igång.

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