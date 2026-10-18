En luft-luftvärmepump kan sänka villans uppvärmningskostnad med uppemot 10 000 kronor om året. Bergvärme sparar ännu mer, men kostar också mer att installera. Och i ett dåligt isolerat hus kan vinden behöva gå före värmepumpen.
Elräkningen: Så kan Sveriges villaägare spara 10 000 kronor om året
Du behöver inte borra efter bergvärme för att få ned kostnaden för att värma huset. Även en luft-luftvärmepump kan göra skillnad.
I beräkningar som Villaägarnas expert Jonathan Lindgren har gjort på uppdrag av Privata Affärer minskar den årliga uppvärmningskostnaden med uppemot 10 000 kronor med en sådan pump.
Jämförelsen omfattar hus med direktverkande el i Gällivare, Östersund, Nacka och Malmö. Elpriserna bygger på genomsnittet i respektive elområde under årets första åtta månader.
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Billigare värme – men inte i duschen
I Gällivare sjunker årskostnaden från omkring 27 700 till 17 700 kronor med en luft-luftvärmepump. I Nacka minskar den från 22 600 till cirka 13 300 kronor.
Luft-luftvärmepumpen är också det klart billigaste alternativet att installera i jämförelsen.
”En nackdel är dock att du kanske inte kommer åt hela huset med bara en luftvärmepump”, säger Jonathan Lindgren, hos Privata Affärer.
Dessutom, påpekar Energimyndigheten, värmer pumpen rummen men inte vattnet till kranar och duschar. När det blir riktigt kyligt ute fungerar den mindre effektivt.
Värmen måste kunna spridas genom huset. Elelementen behöver också ställas in så att de drar ned på värmen när pumpen är igång.
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Bergvärmen sparar mest
Bergvärme ger störst årlig besparing i jämförelsen.
För huset i Nacka sjunker uppvärmningskostnaden till omkring 5 400 kronor per år. Det är drygt 17 000 kronor mindre än med direktverkande el. I Gällivare blir besparingen närmare 20 000 kronor.
En luft-vattenvärmepump hamnar mellan bergvärmen och luft-luftvärmepumpen, både i installationskostnad och årlig besparing.
Har du direktverkande el kan bytet till bergvärme eller luft-vattenvärmepump däremot kräva en hel del arbete inne i huset. För att gå över till vattenburen värme behöver du installera rör och nya radiatorer, förklarar Energimyndigheten. Kostnaden beror till stor del på planlösningen.
Be därför installatören specificera vad som ingår i offerten, även arbetet med att installera vattenburen värme. Elpriset påverkar sedan hur snabbt du tjänar in investeringen.
Börja med vinden och fönstren
Har huset dålig isolering på vinden eller dragiga fönster är det sannolikt där energieffektiviseringen bör börja, tycker Konsumentverket.
Annars riskerar du att lägga pengar på ett nytt värmesystem medan huset fortfarande läcker värme.
När det är dags att välja rekommenderar myndigheten minst tre offerter från certifierade installatörer. Jämför villkoren och begär en kalkyl för just ditt hus. Räkna också med kostnader för framtida service och underhåll.
Kommunens energi- och klimatrådgivare kan hjälpa dig att granska alternativen. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.
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