Här är utbildningarna där nästan alla får jobb

Före Chalmers och KTH

I Umeå blir man rimligen än mer nöjd inför att lärosätet placerar sig före både Chalmers i Göteborg och KTH i Stockholm.

”Det vittnar väl om att det dels är en ganska bra arbetsmarknad i norr, men även att vi har gott rykte kring utbildningarna och bra varumärken, säger Thomas Wågberg.

”Många av våra utbildningar är sådana som finns motsvarande på andra lärosäten också, som industriell ekonomi och teknisk fysik och datavetenskap, så att det är lite av en kvalitetsstämpel måste jag säga”, fortsätter han.

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Universum vid Umeå universitet – och hela världen verkar stå öppen för en ingenjör från Umeå. Nästan alla får jobb efter examen, visar statistiken. (Foto: Patrick Trägårdh /TT)

Varvar utbildning och arbete

En del av förklaringen till Umeås framgångar är Co-op-modellen, Cooperative education, där studenter varvar studierna med betalt arbete och projekt hos partnerföretag, en modell som praktiseras på allt fler ingenjörsutbildningar i Umeå.

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”Det innebär att studenterna får jobb under sommarmånaderna på det här företaget. Och i gengäld lovar de att de ska göra sitt examensarbete på det här företaget. Det blir ett sätt för företag att knyta till sig studenter och vice versa”, berättar Thomas Wågberg.

”Det har varit väldigt framgångsrikt. Jag tror att det där kan vara en av anledningarna till att vi klättrar uppåt också i anställningsbarhet.”

I Svenskt näringslivs ”Högskolepejl” gör arbetsgivarorganisationen en bred genomgång av våra högskolor och universitet, när det gäller utbildningarnas samband och framgång på arbetsmarknaden.

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Tre i topp/Etablering på arbetsmarknad tre år efter examen – högskoleingenjör

1. Umeå 98,7 procent

2. Högskolan Väst 95,8 procent

3. Uppsala 95 procent

(Källa: Svenskt näringsliv)

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Tre i topp/Etablering på arbetsmarknad tre år efter examen – civilingenjör

1. Linköping 96,8 procent

2. Karlstad 96,2 procent

3. Umeå 95,9 procent

(Källa: Svenskt näringsliv)

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