Vill du vara säker på att få jobb efter din högskoleexamen? Ett tips: utbilda dig till ingenjör i Umeå – nästan en jobbgaranti.
Här är utbildningarna där nästan alla får jobb
Umeå universitet ligger i Sverige-topp när det gäller hur många ingenjörer och civilingenjörer som får jobb efter avslutad utbildning.
Nästan alla studenter som lämnar Umeå med en examen har ett jobb de är utbildade för tre år senare.
Utbildningen till högskoleingenjör i Umeå ligger på första plats bland motsvarande utbildningar i Sverige.
Den imponerande siffran är att 98,7 procent av studenterna har jobb tre år efter examen.
Det visar Svenskt näringslivs ”Högskolepejl” där man rankar utbildningar i Sverige efter måttet ”anställningsbarhet”.
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Etta där – trea här
När det gäller civilingenjörer ligger Umeå trea i Sverige i sin kategori. 95,9 procent av de studenterna har jobb tre år efter examen, enligt Svenskt näringsliv.
För Umeå är det dessutom en rejäl klättring på några år, konstaterar Thomas Wågberg, dekan vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet och professor i fysik vid Umeå universitet, hos VK.
”Det är det som är lite roligt, konstaterar han inför statistiken.
”Vi har inte legat dåligt till tidigare, men civilingenjörsutbildningar har klättrat från åttonde till tredje plats, och högskoleingenjörsutbildningarna från tolfte till första plats bara två år”, konstaterar han belåtet.
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Före Chalmers och KTH
I Umeå blir man rimligen än mer nöjd inför att lärosätet placerar sig före både Chalmers i Göteborg och KTH i Stockholm.
”Det vittnar väl om att det dels är en ganska bra arbetsmarknad i norr, men även att vi har gott rykte kring utbildningarna och bra varumärken, säger Thomas Wågberg.
”Många av våra utbildningar är sådana som finns motsvarande på andra lärosäten också, som industriell ekonomi och teknisk fysik och datavetenskap, så att det är lite av en kvalitetsstämpel måste jag säga”, fortsätter han.
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Varvar utbildning och arbete
En del av förklaringen till Umeås framgångar är Co-op-modellen, Cooperative education, där studenter varvar studierna med betalt arbete och projekt hos partnerföretag, en modell som praktiseras på allt fler ingenjörsutbildningar i Umeå.
”Det innebär att studenterna får jobb under sommarmånaderna på det här företaget. Och i gengäld lovar de att de ska göra sitt examensarbete på det här företaget. Det blir ett sätt för företag att knyta till sig studenter och vice versa”, berättar Thomas Wågberg.
”Det har varit väldigt framgångsrikt. Jag tror att det där kan vara en av anledningarna till att vi klättrar uppåt också i anställningsbarhet.”
I Svenskt näringslivs ”Högskolepejl” gör arbetsgivarorganisationen en bred genomgång av våra högskolor och universitet, när det gäller utbildningarnas samband och framgång på arbetsmarknaden.
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Tre i topp/Etablering på arbetsmarknad tre år efter examen – högskoleingenjör
1. Umeå 98,7 procent
2. Högskolan Väst 95,8 procent
3. Uppsala 95 procent
(Källa: Svenskt näringsliv)
Tre i topp/Etablering på arbetsmarknad tre år efter examen – civilingenjör
1. Linköping 96,8 procent
2. Karlstad 96,2 procent
3. Umeå 95,9 procent
(Källa: Svenskt näringsliv)
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