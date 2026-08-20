Egen paradisö med elva hus till salu – här är prislappen 

Prislappen uppges vara 35 miljoner euro, enligt Country Life. Det motsvarar omkring 387 miljoner kronor. Smakar det så kostar det, alltså.

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Elva byggnader och egen fyr

Argyronisos omfattar drygt 210 000 kvadratmeter, motsvarande cirka 21 hektar. Över ön breder olivlundar, cypresser och kuperad grönska ut sig, omgivna av klippor och små privata badvikar.

Här finns totalt elva stenbyggnader. Bland dem märks en huvudbyggnad, en villa i två våningar, flera mindre bostadshus och ett hus avsett för öns tillsynspersonal.

Till samlingen hör även ett olivhus, ett murarhus och det lilla grekisk-ortodoxa kapellet St. Anargiri. Den sammanlagda bebyggda ytan uppges enligt annonsen vara omkring 937 kvadratmeter.

Vid ena änden av ön står dessutom en fyr. Några vidsträckta sandstränder ska köparen däremot inte räkna med. Badplatserna beskrivs i stället som ”små, naturliga och klippiga”.

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