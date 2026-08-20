Trött på grannar, trafik och överfulla badstränder? För några (många) miljoner kan du få en hel grekisk ö – komplett med egen fyr, hamn, kapell och elva stenbyggnader.
Egen paradisö med elva hus till salu – här är prislappen
Den privata ön Argyronisos ligger i norra Egeiska havet, mellan det grekiska fastlandet och Euboia. Nu söker den en ny ägare efter att ha tillhört samma familj sedan 1961.
Prislappen uppges vara 35 miljoner euro, enligt Country Life. Det motsvarar omkring 387 miljoner kronor. Smakar det så kostar det, alltså.
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Elva byggnader och egen fyr
Argyronisos omfattar drygt 210 000 kvadratmeter, motsvarande cirka 21 hektar. Över ön breder olivlundar, cypresser och kuperad grönska ut sig, omgivna av klippor och små privata badvikar.
Här finns totalt elva stenbyggnader. Bland dem märks en huvudbyggnad, en villa i två våningar, flera mindre bostadshus och ett hus avsett för öns tillsynspersonal.
Till samlingen hör även ett olivhus, ett murarhus och det lilla grekisk-ortodoxa kapellet St. Anargiri. Den sammanlagda bebyggda ytan uppges enligt annonsen vara omkring 937 kvadratmeter.
Vid ena änden av ön står dessutom en fyr. Några vidsträckta sandstränder ska köparen däremot inte räkna med. Badplatserna beskrivs i stället som ”små, naturliga och klippiga”.
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Har lockat välkända gäster
Under stora delar av de senaste 65 åren har Argyronisos fungerat som familjebostad och ekologisk olivodling. På senare tid har ön även använts som en exklusiv retreat.
Enligt mäklaren har entreprenörer, konstnärer och andra framstående personer sökt sig hit. Det stora dragplåstret har inte varit möjligheten att visa upp sig, utan raka motsatsen: fullständig avskildhet.
Det är lätt att förstå lockelsen. Ön har en djuphamn för båtar och en egen helikopterplatta. Resan med privathelikopter från Atens internationella flygplats uppges ta omkring 50 minuter.
Solen håller ön igång
Argyronisos är till stor del självförsörjande på el. Solpaneler står för energiförsörjningen, medan en generator finns som reserv.
Den nya ägaren får alltså bostäder, kapell, hamn, helikopterplatta och fyr på köpet. Någon långdragen diskussion om tomtgränsen lär det däremot inte bli. Den går där havet börjar.
Hos Engel & Völkers hittar du hela annonsen.
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