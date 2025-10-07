Mussomeli på Sicilien var länge på väg att tömmas. Men efter att staden började sälja gamla hus för en euro har människor från hela världen flyttat in.
De köpte hus i Italien – för 11 kronor: Så lever de nu
Landsbygden i Italien avfolkas snabbt. Befolkningen åldras och unga söker sig ofta bort i jakt på arbete. För att lösa problemet har flera små samhällen börjat rea ut hus för den symboliska summan en euro, drygt 11 kronor.
Redan i fjol började Mussomeli, Penne, Sambuca di Sicilia och andra charmiga orter locka bostadsköpare från hela världen med sina symboliska hus.
Från utflyttning till folkfest
När mörkret faller över Mussomeli fylls gatorna av människor. Hundratals följer processionen för stadens skyddshelgon, La Madonna di Mussomeli. Det är trångt, högljutt och levande – långt ifrån bilden av en bortglömd landsort.
I dag bor omkring 5 000 personer i den lilla staden i centrala Sicilien. Här finns butiker, caféer, sjukhus, skolor och restauranger – men också något annat: ett växande internationellt samhälle.
Sedan 2017 har Mussomeli sålt runt 450 hus, varav cirka 150 för en euro, enligt fastighetsmäklaren Cinzia Sorce som var med och startade projektet. Resten är så kallade premiumhus för omkring 12 000 dollar – ofta redan beboeliga.
“Jag trodde att det var en övergiven stad”
CNN:s reporter Julia Buckley beskriver Mussomeli som centrum för Italiens så kallade one-euro home-rörelse. Tanken var enkel: att rädda stadens gamla stenhus och samtidigt locka nya invånare.
En av dem som nappade är Barbara Maerkl från Tyskland, som flyttade dit 2024.
”Jag trodde att Mussomeli var en övergiven stad där inget hände, och jag blev förvånad när jag hade fel”, säger hon till CNN.
Hon berättar att det tvärtom är fullt av liv på somrarna:
”Religiösa festivaler, musikfestivaler, dans, liveband. Det var en stor överraskning”.
“Det skulle jag aldrig kunna göra i en stad”
Fastighetsmäklaren Cinzia Sorce, som själv bor kvar i Mussomeli, beskriver den lilla stadens livskvalitet.
”Jag fastnar inte i trafiken. Jag går hem på lunchrasten. Utan att behöva köra bil har vi pubar, en biograf, pizzerior och restauranger. På vintern går jag ut och promenerar klockan elva på kvällen. Det skulle jag aldrig kunna göra i en stad”.
Hon berättar att även hennes tonårsbarn föredrar lugnet i Mussomeli framför storstadslivet i Palermo.
18 nationaliteter – och ett starkt välkomnande
I dag bor människor från 18 olika länder i Mussomeli. Flera av dem beskriver hur de mötts av värme och nyfikenhet.
”Det är människorna som får mig att känna mig väldigt bekväm och välkommen – det är därför jag valde att stanna kvar”, säger Maerkl.
Tahira Khan från Singapore, som flyttade dit i slutet av 2024, berättar samma sak:
”Människor var väldigt välkomnande och öppna. Det är en liten stad, så det är lätt att lära känna folk”.
Borgmästaren Giuseppe Catania menar att det ligger i sicilianarnas natur att vara öppna:
”Det ligger i vårt DNA att anpassa oss och vara öppna för nya människor”.
Turismen ökade med 900 procent
När Catania tog över som borgmästare 2015 var den gamla stadskärnan på väg att tömmas. Målet med projektet var att ”återställa och återbefolka” området, och åtta år senare tycks det ha lyckats.
Antalet invånare har stabiliserats för första gången på 20 år. Enligt Catania har även turismen ökat dramatiskt – med 919 procent mellan 2016 och 2024. Byggarbetare har fullt upp, nya restauranger har öppnat och staden syns allt oftare på kartan för utländska besökare.
”En-euro-projektet är det finaste vi har haft. Det har förändrat mentaliteten, öppnat sinnen och rivit ner fördomar”, säger Sorce.
Vill du läsa mer om att köpa hus på den italienska landsbygden? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
