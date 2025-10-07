De köpte hus i Italien – för 11 kronor: Så lever de nu 

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

“Jag trodde att det var en övergiven stad”

CNN:s reporter Julia Buckley beskriver Mussomeli som centrum för Italiens så kallade one-euro home-rörelse. Tanken var enkel: att rädda stadens gamla stenhus och samtidigt locka nya invånare.

En av dem som nappade är Barbara Maerkl från Tyskland, som flyttade dit 2024.

ANNONS

”Jag trodde att Mussomeli var en övergiven stad där inget hände, och jag blev förvånad när jag hade fel”, säger hon till CNN.

Hon berättar att det tvärtom är fullt av liv på somrarna:

”Religiösa festivaler, musikfestivaler, dans, liveband. Det var en stor överraskning”.

Penne i Italien – ytterligare ett samhälle som säljer hus för en euro (Foto: Unsplash)

“Det skulle jag aldrig kunna göra i en stad”

Fastighetsmäklaren Cinzia Sorce, som själv bor kvar i Mussomeli, beskriver den lilla stadens livskvalitet.

”Jag fastnar inte i trafiken. Jag går hem på lunchrasten. Utan att behöva köra bil har vi pubar, en biograf, pizzerior och restauranger. På vintern går jag ut och promenerar klockan elva på kvällen. Det skulle jag aldrig kunna göra i en stad”.

Hon berättar att även hennes tonårsbarn föredrar lugnet i Mussomeli framför storstadslivet i Palermo.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

ANNONS

18 nationaliteter – och ett starkt välkomnande

I dag bor människor från 18 olika länder i Mussomeli. Flera av dem beskriver hur de mötts av värme och nyfikenhet.

”Det är människorna som får mig att känna mig väldigt bekväm och välkommen – det är därför jag valde att stanna kvar”, säger Maerkl.

Tahira Khan från Singapore, som flyttade dit i slutet av 2024, berättar samma sak:

”Människor var väldigt välkomnande och öppna. Det är en liten stad, så det är lätt att lära känna folk”.

Borgmästaren Giuseppe Catania menar att det ligger i sicilianarnas natur att vara öppna:

”Det ligger i vårt DNA att anpassa oss och vara öppna för nya människor”.

Turismen ökade med 900 procent

När Catania tog över som borgmästare 2015 var den gamla stadskärnan på väg att tömmas. Målet med projektet var att ”återställa och återbefolka” området, och åtta år senare tycks det ha lyckats.

ANNONS

Antalet invånare har stabiliserats för första gången på 20 år. Enligt Catania har även turismen ökat dramatiskt – med 919 procent mellan 2016 och 2024. Byggarbetare har fullt upp, nya restauranger har öppnat och staden syns allt oftare på kartan för utländska besökare.

”En-euro-projektet är det finaste vi har haft. Det har förändrat mentaliteten, öppnat sinnen och rivit ner fördomar”, säger Sorce.

Vill du läsa mer om att köpa hus på den italienska landsbygden? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.