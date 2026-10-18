Hennes pension räcker längre här – du kan köpa hus för under miljonen

Hus för under miljonen

För den som själv letar efter ett billigt hus i Frankrike pekar bolåneförmedlaren Pretto ut tre särskilt intressanta departement: Creuse, Haute-Marne och Indre.

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Där finns möjligheter att hitta hus för under 100 000 euro, drygt 1,1 miljoner kronor.

I Prettos guide finns flera exempel: ett hus på 88 kvadratmeter i Creuse för 66 000 euro, ett på 92 kvadratmeter i Haute-Marne för 70 000 euro och ett stenhus på 84 kvadratmeter i Indre för 64 800 euro.

Vill du leta i samma trakter kan du börja med Chambon-sur-Voueize, Mérinchal och La Villeneuve i Creuse. I Haute-Marne finns Dammartin-sur-Meuse, Germainvilliers och Mertrud, medan Aize och Cléré-du-Bois ligger i Indre.

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Låga huspriser

Även Frankrikes statistikmyndighet Insee lyfter fram Creuse, Haute-Marne och Indre som områden med särskilt låga huspriser, tillsammans med Meuse, Nièvre och inlandet i Bretagne.

I tätbefolkade områden och på populära turistorter är priserna dock högre.

Vad händer med din pension?

För dig med svensk pension kan en flytt utomlands påverka hur mycket du får ut.

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Medan du får behålla inkomstpension och premiepension när du flyttar utomlands får du, som regel, inte behålla eventuell garantipension. Vid en permanent flytt upphör normalt även bostadstillägget.

Har du tjänstepension behöver du kontrollera villkoren med ditt pensionsbolag.

Det kan du läsa mer om här: En miljon svenskar kan förlora sina pensionspengar vid flytt.

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