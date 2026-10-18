Karen Andersons pension på 8 900 kronor täcker både bolån och flera andra fasta utgifter i den franska byn. För dig som drömmer om något liknande finns flera områden att börja leta i.
Hennes pension räcker längre här – du kan köpa hus för under miljonen
Fransmännen protesterar just nu mot höga levnadskostnader. För Karen Anderson blev landet ändå en chans att få ekonomin att gå ihop. Bortom storstäderna och turistorterna går det fortfarande att hitta billiga hus.
Karen köpte sitt i Saint-Servais i Bretagne för 59 100 euro, omkring 660 000 kronor. Byn har ungefär 400 invånare.
Hennes pension, på ungefär 8 900 kronor i månaden, täcker både bolån, drift samt hem- och bilförsäkring, berättar hon för Business Insider. Hon har dessutom börjat extrajobba som mäklare.
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Delade hus med 13 kvinnor
Karen flyttade till Storbritannien 2011, där hennes dåvarande make kom ifrån. Senare köpte paret ett gemensamt hus i Frankrike.
När äktenskapet tog slut försökte hon börja om i USA. Hon fick så småningom jobb som flygvärdinna, men pengarna räckte bara till en enkelsäng i ett hus som hon delade med 13 andra kvinnor.
Hon återvände till Europa. Exmaken köpte ut henne ur deras gemensamma hus och hon köpte ett eget i Saint-Servais.
Hus för under miljonen
För den som själv letar efter ett billigt hus i Frankrike pekar bolåneförmedlaren Pretto ut tre särskilt intressanta departement: Creuse, Haute-Marne och Indre.
Där finns möjligheter att hitta hus för under 100 000 euro, drygt 1,1 miljoner kronor.
I Prettos guide finns flera exempel: ett hus på 88 kvadratmeter i Creuse för 66 000 euro, ett på 92 kvadratmeter i Haute-Marne för 70 000 euro och ett stenhus på 84 kvadratmeter i Indre för 64 800 euro.
Vill du leta i samma trakter kan du börja med Chambon-sur-Voueize, Mérinchal och La Villeneuve i Creuse. I Haute-Marne finns Dammartin-sur-Meuse, Germainvilliers och Mertrud, medan Aize och Cléré-du-Bois ligger i Indre.
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Låga huspriser
Även Frankrikes statistikmyndighet Insee lyfter fram Creuse, Haute-Marne och Indre som områden med särskilt låga huspriser, tillsammans med Meuse, Nièvre och inlandet i Bretagne.
I tätbefolkade områden och på populära turistorter är priserna dock högre.
Vad händer med din pension?
För dig med svensk pension kan en flytt utomlands påverka hur mycket du får ut.
Medan du får behålla inkomstpension och premiepension när du flyttar utomlands får du, som regel, inte behålla eventuell garantipension. Vid en permanent flytt upphör normalt även bostadstillägget.
Har du tjänstepension behöver du kontrollera villkoren med ditt pensionsbolag.
Det kan du läsa mer om här: En miljon svenskar kan förlora sina pensionspengar vid flytt.
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