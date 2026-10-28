Fed stöttar USA:s lånefest – svenskar får betala två gånger

Från nästa år vill Meta sälja aktier för ytterligare 60 miljarder dollar, genom en ny aktieklass utan rösträtt, så att Mark Zuckerberg behåller makten. Bara i år lägger Meta 135 till 145 miljarder dollar på datacenter och AI. Det är 1 340 till 1 440 miljarder kronor, alltså mer än hela den svenska statsskulden på 1 279 miljarder kronor.

Meta är långt ifrån ensamt om att behöva pengar. De fem största AI-jättarna har redan lovat bort 2 700 miljarder dollar i hyror och kontrakt som inte syns fullt ut i bokslutet, och cheferna för Intel och Broadcom varnar för att bristen på pengar kan bli det som bromsar AI-bygget.

Alla ska ha sina pengar från samma pensionsfonder och försäkringsbolag som köper amerikanska statsobligationer. Meta lovar 6,5 procent, medan den amerikanska staten betalar 4,99 procent för att låna på tio år.

Meta får visserligen betala mer eftersom det är riskablare att sätta pengar i ett bolag än att låna ut till en stat, men ju fler som vill åt samma pengar, desto mer måste också staten betala.

Marknaden bromsar inte alla lika

Ewald Nowotny, som var chef för Österrikes centralbank mellan 2008 och 2019, skrev förra veckan i affärsmagasinet Trend att marknaden har blivit den enda broms som faktiskt fungerar mot statsskulder, eftersom politikerna aldrig klarar av att sluta låna.

Han har rätt, men bromsen tar olika hårt. Små länder som Grekland, Portugal och Irland kunde på 2010-talet inte låna alls när marknaden tappade förtroendet och fick i stället nödlån med hårda krav på nedskärningar. Ett land med en egen centralbank och en valuta som hela världen behöver får bara betala mer i ränta.

USA är det tydligaste exemplet på ett sådant land. Staten lånar en ny biljon dollar var femte månad och tar nya lån för att betala räntan på de gamla.

I somras dubblade finansminister Scott Bessent återköpen av de långa lånen och betalade med nya korta lån, som är billigare just nu. Storbanken JPMorgan kallade det ”att betala bolån med kreditkortet”, och precis som för ett hushåll kan det bli dyrt den dag de korta lånen ska förnyas till högre ränta.

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Nowotny själv är ändå lugn inför den amerikanska skulden. ”Någon katastrof blir det inte i USA, eftersom Fed skulle gå in och köpa mer”, skriver han.

Det betyder i klartext att bromsen aldrig tvingar fram något stopp för just det land som lånar mest, eftersom centralbanken alltid kan köpa de lån som ingen annan vill ha.