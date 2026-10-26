Vanliga missen med sparkontot – pensionärer kan krävas på pengar

Sparpengar kan nämligen påverka hur mycket du får i bostadstillägg. Och om Pensionsmyndigheten har fel uppgifter om din ekonomi kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

En ny rapport från Pensionsmyndigheten visar att felaktiga uppgifter om tillgångar och skulder uppskattas ha orsakat felutbetalningar på närmare 315 miljoner kronor under 2025.

Det är den största enskilda riskkategorin inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

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Gränsen går vid 100 000 kronor

Bostadstillägget är ett skattefritt stöd till pensionärer med låg pension. Hur mycket du kan få beror bland annat på din bostadskostnad, dina inkomster och dina tillgångar.

Enligt Pensionsmyndighetens regler måste ensamstående pensionärer redovisa sina tillgångar om det sammanlagda värdet överstiger 100 000 kronor. För gifta och sambor som ansöker tillsammans är motsvarande gräns 200 000 kronor.

Utöver pengarna på sparkontot ska exempelvis aktier, fonder och innehav på ISK räknas med. Även ett fritidshus kan påverka beräkningen.

Uppgifterna ska utgå från tillgångarnas värde den 31 december föregående år.

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Passerar du gränsen kommer ditt bostadstillägg minska.

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