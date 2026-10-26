För pensionärer med bostadstillägg kan det välfyllda sparkontot ställa till problem. En ny rapport visar att felaktiga uppgifter om tillgångar och skulder ligger bakom hundratals miljoner kronor i felutbetalningar. En missad uppgift kan i värsta fall resultera i ett återbetalningskrav, flera år senare.
Vanliga missen med sparkontot – pensionärer kan krävas på pengar
Att ha pengar på sparkontot är sällan en dum idé. Men för pensionärer med bostadstillägg finns det anledning att hålla ett extra öga på hur mycket som faktiskt ligger där.
Sparpengar kan nämligen påverka hur mycket du får i bostadstillägg. Och om Pensionsmyndigheten har fel uppgifter om din ekonomi kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.
En ny rapport från Pensionsmyndigheten visar att felaktiga uppgifter om tillgångar och skulder uppskattas ha orsakat felutbetalningar på närmare 315 miljoner kronor under 2025.
Det är den största enskilda riskkategorin inom bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
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Gränsen går vid 100 000 kronor
Bostadstillägget är ett skattefritt stöd till pensionärer med låg pension. Hur mycket du kan få beror bland annat på din bostadskostnad, dina inkomster och dina tillgångar.
Enligt Pensionsmyndighetens regler måste ensamstående pensionärer redovisa sina tillgångar om det sammanlagda värdet överstiger 100 000 kronor. För gifta och sambor som ansöker tillsammans är motsvarande gräns 200 000 kronor.
Utöver pengarna på sparkontot ska exempelvis aktier, fonder och innehav på ISK räknas med. Även ett fritidshus kan påverka beräkningen.
Uppgifterna ska utgå från tillgångarnas värde den 31 december föregående år.
Passerar du gränsen kommer ditt bostadstillägg minska.
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Missade ändringar kan leda till återkrav
Pensionsmyndighetens rapport visar att felaktiga utbetalningar av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd ofta beror på att pensionärer inte anmäler förändrade förhållanden.
”Det vilar ett stort ansvar på våra förmånstagare att rapportera in rätt uppgifter till oss, både inför beslut och sedan löpande uppdatera dem om man har exempelvis bostadstillägg”, säger Lisa Nordenhäll, kontrollenhetschef på Pensionsmyndigheten.
Enligt myndigheten beror de flesta felen på missförstånd eller glömda anmälningar.
”Det handlar sällan om uppsåt”, konstaterar Nordenhäll.
Om felaktiga uppgifter leder till för höga utbetalningar kan pensionären behöva betala tillbaka pengar. Eftersom bostadstillägget ofta betalas ut under flera år kan skulden hinna växa.
”Det är förfärligt och skamligt”
Alla är förstås inte särskilt förtjusta i 100 000-kronorsgränsen.
Liza di Paolo Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna, riktade tidigare i år kritik mot att pensionärer kan få lägre bostadstillägg på grund av sitt sparande.
”Det är förfärligt och skamligt. Tänk att man sparat undan lite pengar som man ska ha gjort under ett helt yrkesliv, och sen får du som tack för det en sänkt pension genom indraget bostadstillägg”, sa hon hos News55.
Hon pekade också på att förmögenhetsgränsen har stått stilla i mer än 25 år, trots att levnadskostnaderna har ökat.
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