AI-jättarnas dolda skuld växer – 2 700 miljarder dollar står på spel

Enligt en analys från Flossbach von Storch Research Institute har leasingåtagandena vuxit från 68 miljarder dollar till 1 100 miljarder dollar på fem år. Övriga åtaganden har ökat från 129 miljarder till 1 600 miljarder dollar.

Totalt uppgår de framtida åtagandena till 2 700 miljarder dollar, skriver tyska affärstidningen Handelsblatt.

Som Dagens PS tidigare har rapporterat uppgick de fem AI-jättarnas åtaganden utanför balansräkningarna till 1 650 miljarder dollar, enligt en separat analys.

Nettokassan har blivit nettoskuld

Förändringen syns också i bolagens finansiella ställning. I juni 2021 hade de fem koncernerna tillsammans en nettokassa på 209 miljarder dollar. Nu har de i stället en justerad nettoskuld på 106 miljarder dollar.

Oracle står för 88 miljarder dollar av nettoskulden och är därmed särskilt exponerat mot utvecklingen.

En del av åtagandena redovisas först när datacenter och andra anläggningar tas i bruk. Fram till dess kan de finnas i noterna till årsredovisningarna i stället för som skulder i balansräkningarna.

Detta är en utveckling som även det internationella centralbanksorganet Bank for International Settlements (BIS) har uppmärksammat.

BIS analyserar hur finansiering av AI-infrastruktur kan ske genom konstruktioner där skulder hamnar utanför teknikbolagens egna balansräkningar. Det gör det svårare för investerare att bedöma de samlade finansiella riskerna.