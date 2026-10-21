AI-jättarna har bundit upp sig för 2 700 miljarder dollar i framtida åtaganden som ännu inte fullt ut syns i balansräkningarna. När investeringarna växer och lånen blir dyrare ökar risken för aktieägarna.
AI-jättarnas dolda skuld växer – 2 700 miljarder dollar står på spel
Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta och Oracle har ökat sina satsningar för att bygga ut AI-infrastrukturen. Det handlar bland annat om leasingavtal för datacenter och långsiktiga kontrakt för teknik, nätverk och energi.
Enligt en analys från Flossbach von Storch Research Institute har leasingåtagandena vuxit från 68 miljarder dollar till 1 100 miljarder dollar på fem år. Övriga åtaganden har ökat från 129 miljarder till 1 600 miljarder dollar.
Totalt uppgår de framtida åtagandena till 2 700 miljarder dollar, skriver tyska affärstidningen Handelsblatt.
Som Dagens PS tidigare har rapporterat uppgick de fem AI-jättarnas åtaganden utanför balansräkningarna till 1 650 miljarder dollar, enligt en separat analys.
Nettokassan har blivit nettoskuld
Förändringen syns också i bolagens finansiella ställning. I juni 2021 hade de fem koncernerna tillsammans en nettokassa på 209 miljarder dollar. Nu har de i stället en justerad nettoskuld på 106 miljarder dollar.
Oracle står för 88 miljarder dollar av nettoskulden och är därmed särskilt exponerat mot utvecklingen.
En del av åtagandena redovisas först när datacenter och andra anläggningar tas i bruk. Fram till dess kan de finnas i noterna till årsredovisningarna i stället för som skulder i balansräkningarna.
Detta är en utveckling som även det internationella centralbanksorganet Bank for International Settlements (BIS) har uppmärksammat.
BIS analyserar hur finansiering av AI-infrastruktur kan ske genom konstruktioner där skulder hamnar utanför teknikbolagens egna balansräkningar. Det gör det svårare för investerare att bedöma de samlade finansiella riskerna.
Dyrare att finansiera AI-boomen
Investeringsbehoven fortsätter att växa.
Den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs räknar med att de fem amerikanska hyperskalarnas investeringar uppgår till omkring 800 miljarder dollar under 2026.
En bredare prognos från banken pekar på att de globala AI-investeringarna kan överstiga 1 000 miljarder dollar i år, enligt Goldman Sachs Research.
När bolagen behöver låna mer blir finansieringskostnaden en allt viktigare faktor. Enligt Handelsblatt betalar Alphabet, Amazon, Meta och Oracle omkring 5,25–5,7 procent i kupongränta på nya tioåriga obligationer. År 2020 kunde bolagen låna till drygt 1 procent.
Dyrare lån ökar risken för aktieägarna
Den ökade upplåningen kan också påverka andra företag. Europeiska centralbanken har analyserat hur amerikanska teknikbolags växande obligationsutgivning påverkar finansieringen på marknaden och kan bidra till högre lånekostnader.
För aktieägarna är risken att AI-investeringarna inte ger tillräcklig avkastning för att täcka de långsiktiga kostnaderna. Om efterfrågan växer långsammare än väntat kan bolagen bli sittande med dyra datacenter, höga ränteutgifter och ökande avskrivningar, skriver Handelsblatt.
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