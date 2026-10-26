Svenskar ska kunna gå i pension redan vid 61 års ålder. Åtminstone om Pensionärernas riksorganisation får som den vill. I ett nytt remissvar kräver PRO förändringar i pensionssystemet. Ett av kraven ska ge personer med långa arbetsliv rätt att sluta jobba betydligt tidigare än i dag.
Svenskar ska få gå i pension redan vid 61 – här är kravet
Svenskarna ska jobba längre. Det är åtminstone tanken bakom dagens pensionssystem.
Det förutsätter, förstås, att alla faktiskt orkar arbeta så länge.
Det har Pensionärernas riksorganisation, PRO, invändningar mot.
I ett nytt remissvar på en statlig pensionsutredning riktar organisationen kritik mot dagens pensionssystem och kräver bland annat en högre allmän pension.
PRO vill också att svenskar med långa arbetsliv bakom sig ska kunna gå i pension betydligt tidigare än i dag.
Läs även: Så mycket pension kan du ha vid 30, 40 och 50 – se beloppen. Dagens PS
Vill ge pension redan vid 61
I dag är riktåldern för pension 67 år. För personer som omfattas av den riktåldern kan inkomstpension och premiepension tas ut tidigast vid 64 års ålder.
PRO vill däremot att svenskar ska kunna gå i pension efter 42 års arbete, oavsett hur gamla de är.
Förslaget kallas Pernilla-pension och innebär exempelvis att en person som började arbeta vid 19 års ålder skulle kunna gå i pension redan vid 61.
Ingen behovsprövning ska krävas.
”Man kan inte kräva att en undersköterska som arbetat sedan tonåren ska jobba allt längre därför att medellivslängden stiger. Vi lever inte lika länge allihop. Efter 42 år i arbetslivet ska man kunna gå i pension med värdigheten i behåll”, säger Åsa Lindestam, ordförande för PRO.
Missa inte: Sambon ärvde huset värt 10 miljoner – nu kräver barnen sin del. Dagens PS
Så ska det fungera
I ett mer detaljerat förslag går det att läsa hur den så kallade Pernilla-pensionen ska fungera.
Ersättningen ska motsvara full garantipension med ett tillägg och betalas ut fram till riktåldern. Därefter börjar de vanliga pensionsreglerna gälla.
Tanken är att du ska slippa ta ut din ordinarie inkomstpension i förtid, eftersom ett tidigt uttag ger lägre pension under resten av livet.
För att ett år ska räknas som ett arbetsår krävs enligt förslaget en årsinkomst på minst tre inkomstbasbelopp. Under 2026 motsvarar det en månadslön på 20 850 kronor.
Även perioder med sjukdom och arbetslöshet ska kunna räknas, under vissa förutsättningar.
Fyra av tio kvinnor tror inte att de orkar
I en rapport från LO framgår att 38 procent av kvinnorna i arbetaryrken, i åldrarna 50-64 år, inte tror att de kommer kunna arbeta kvar i sitt yrke fram till pensionsåldern.
Bland männen i arbetaryrken är motsvarande andel 26 procent.
Siffrorna bygger på SCB:s arbetsmiljöundersökning från 2024.
Även en rapport från Arbetsmiljöverket visar att många tvivlar på att de kommer kunna arbeta fram till pensionen. Bland samtliga sysselsatta kvinnor mellan 50 och 64 år är andelen 27 procent.
”Behöver en ventil”
PRO:s förslag är inspirerat av Danmarks så kallade Arne-pension, som ger personer med långa arbetsliv möjlighet att pensionera sig tidigare.
Redan 2017 kom den svenska pensionsgruppen överens om att det borde finnas särskilda undantagsregler för personer med långa arbetsliv.
Men något lagförslag har fortfarande inte presenterats.
”Vi behöver en ventil i pensionssystemet för de som börjat jobba tidigt och som inte vill eller orkar arbeta fram till ordinarie pensionsålder”, sade Åsa Lindestam i somras.
Läs också: Ny EU-dom: Bank tvingas betala tillbaka direkt efter bedrägeri. E55