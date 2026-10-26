Svenskar ska få gå i pension redan vid 61 – här är kravet

Det har Pensionärernas riksorganisation, PRO, invändningar mot.

I ett nytt remissvar på en statlig pensionsutredning riktar organisationen kritik mot dagens pensionssystem och kräver bland annat en högre allmän pension.

PRO vill också att svenskar med långa arbetsliv bakom sig ska kunna gå i pension betydligt tidigare än i dag.

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Vill ge pension redan vid 61

I dag är riktåldern för pension 67 år. För personer som omfattas av den riktåldern kan inkomstpension och premiepension tas ut tidigast vid 64 års ålder.

PRO vill däremot att svenskar ska kunna gå i pension efter 42 års arbete, oavsett hur gamla de är.

Förslaget kallas Pernilla-pension och innebär exempelvis att en person som började arbeta vid 19 års ålder skulle kunna gå i pension redan vid 61.

Ingen behovsprövning ska krävas.

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”Man kan inte kräva att en undersköterska som arbetat sedan tonåren ska jobba allt längre därför att medellivslängden stiger. Vi lever inte lika länge allihop. Efter 42 år i arbetslivet ska man kunna gå i pension med värdigheten i behåll”, säger Åsa Lindestam, ordförande för PRO.

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