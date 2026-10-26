"Ge bort extrapensionen": Uppmaningen till pensionärerna

Då uppmanar en nystartad stiftelse pensionärerna att ge bort pengarna. Stiftelsen ”Fondation Chance 13” vänder sig till välbärgade pensionärer och konstaterar att de har råd att avstå från extrapengarna.

De som inte är beroende av extrapengarna uppmanas att frivilligt överföra pengarna till den nya stiftelsen.

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Samarbetar kring välgörenhet

Stiftelsen vidarebefordrar sedan donationerna till olika välgörenhetsorganisationer. Pro Senectute och Pro Juventute är två av samarbetspartnerna.

Hos Pro Senectute går gåvorna till en fond som ger direkt och ”okomplicerat” stöd till äldre i nöd.

Den nya stiftelsen vill dessutom stödja projekt som gynnar barn och unga, exempelvis inom utbildning.

Fondation Chance 13 har grundats av Jörg Odermatt, entreprenör och pensionsexpert, och bankmannen Karl Reichmuth.

De har bidragit med 150 000 schweizerfrancs var ur egen ficka, motsvarande 1,8 miljoner kronor per skalle, vilket ju visar att i alla fall de inte behöver några extra-utbetalningar, skriver schweiziska SRF.

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Nu räknar de två grundarna med att få in 1-2 miljoner schweizerfrancs de första åren.

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