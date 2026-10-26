I december får Schweiz pensionärer för första gången en extra månadspension. Nu uppmanas de att ge bort pengarna.
"Ge bort extrapensionen": Uppmaningen till pensionärerna
Efter ett ja i en av Schweiz eviga folkomröstningar, den i mars månad 2024, kommer alla landets pensionärer att få en extra AHV-utbetalning varje år.
AHV är den statliga schweiziska pensionen och den extra, 13:e månadsutbetalningen sker nu för första gången i december.
Då uppmanar en nystartad stiftelse pensionärerna att ge bort pengarna. Stiftelsen ”Fondation Chance 13” vänder sig till välbärgade pensionärer och konstaterar att de har råd att avstå från extrapengarna.
De som inte är beroende av extrapengarna uppmanas att frivilligt överföra pengarna till den nya stiftelsen.
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Samarbetar kring välgörenhet
Stiftelsen vidarebefordrar sedan donationerna till olika välgörenhetsorganisationer. Pro Senectute och Pro Juventute är två av samarbetspartnerna.
Hos Pro Senectute går gåvorna till en fond som ger direkt och ”okomplicerat” stöd till äldre i nöd.
Den nya stiftelsen vill dessutom stödja projekt som gynnar barn och unga, exempelvis inom utbildning.
Fondation Chance 13 har grundats av Jörg Odermatt, entreprenör och pensionsexpert, och bankmannen Karl Reichmuth.
De har bidragit med 150 000 schweizerfrancs var ur egen ficka, motsvarande 1,8 miljoner kronor per skalle, vilket ju visar att i alla fall de inte behöver några extra-utbetalningar, skriver schweiziska SRF.
Nu räknar de två grundarna med att få in 1-2 miljoner schweizerfrancs de första åren.
”En av fyra klarar sig utan”
De två betonar samtidigt att de vet att många pensionärer faktiskt är beroende av den extra inkomst den 13:e månadsutbetalningen utgör, och att man riktar sig till dem som inte behöver pengarna.
Hur många pensionärer som kan väntas bidra är svårt att beräkna, men Jörg Odermatt uppskattar att 25 procent av alla äldre schweizare faktiskt klarar sig utan denna extra pension.
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Reformen inte finansierad än
De schweiziska väljarna ska för övrigt rösta 29 november om hur den aktuella extra pensionsutbetalningen ska finansieras, en reform som väntas kosta drygt fyra miljarder schweizerfrancs per år.
I juni beslutade parlamentet att en del av extrapensionen ska betalas genom att momsen höjs med 0,4 procentenheter och varje ändring av momsen i Schweiz kräver en folkomröstning.
Höjningen av momsen kan tidigast träda i kraft i början av 2028, vilket innebär att Schweiz i dag saknar finansiering för de extra pensionsutbetalningar som ska genomföras 2026 och 2027.
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