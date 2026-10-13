IMF: Obligationsräntorna största hotet mot finansiella systemet

Skenade räntor och växande skulder

Tioåriga statsobligationsräntor i stora ekonomier har nått nivåer som inte skådats på årtionden. Den amerikanska tioåringen har noterats på flertalet årshögstanoteringar samtidigt som lånemarknaderna i Europa och Asien dras med uppåtgående räntetryck.

Bakom utvecklingen ligger ihållande inflation, drivande energipriser samt geopolitiska konflikter. Samtidigt närmar sig de globala offentliga skulderna oroväckande höjder vilket begränsar staternas handlingsutrymme avsevärt.

IMF betonar att högre upplåningskostnader slår brett mot hela det finansiella systemet, skriver Bloomberg och flera andra medier. Utvecklingsländer riskerar att få se tidigare vinster raderas ut när kostnaden för statsskulden stiger. Även avancerade ekonomier plågas av växande budgetunderskott och ökande räntebetalningar som tränger undan andra nödvändiga statliga utgifter.

Varningar för AI och energi-bakslag

Vid sidan av obligationsräntorna varnar IMF för att utvecklingen med artificiell intelligens, AI, innebär finansiella risker. Höga värderingar och växande skuldsättning inom tekniksektorn kan förstärka eventuella bakslag om vinstförväntningarna inte infrias. Energimarknaderna fortsätter därtill att hålla marknaderna på sträckbänk med oljepriser och dyra insatsvaror som späd på inflationstrycket.

IMF lyfter fram vikten av en stramare och mer vaksam penningpolitik för att få bukt med de kvarvarande prisökningarna. Organisationen uppmanar beslutsfattarna att agera beslutsamt innan riskerna eskalerar ytterligare.

”Vi kan inte fortsätta skjuta upp nödvändiga politiska åtgärder”, konstaterade IMF-chefen Kristalina Georgieva inför mötet i Bangkok.

Avslutningsvis spår IMF, trots en ansträngd motståndskraft, att BNP globalt ökar med 3,4 procent under 2027. ”Tillväxten bör öka med skjuts från AI-investeringar”, enligt IMF, rapporterar Bloomberg.

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Internationella valutafondens och Världsbankens årsmöten äger rum i Bangkok den 15–17 oktober 2026.