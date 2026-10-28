Om ett par veckor planeras en storstrejk i Spanien. Det kan drabba flyg- och tågtrafiken och därmed svenska resenärer.
Försenat flyg till Spanien? Storstrejk kan drabba svenskar
Många spanjorer har fått nog när det gäller höga levnadskostnader och konflikten kring allt dyrare bostäder.
Det kommer leda till en storstrejk på många håll i Spanien som ska hållas den 11 november.
Kaos i Spanien kan drabba svenskar
Den omfattande generalstrejlen kan drabba svenskar som redan befinner sig i landet eller planerar att resa till och från Spanien, enligt Nyheter 24.
Sveriges ambassad i Madrid varnar svenska resenärer för konsekvenserna av strejken.
”Strejken väntas påverka delar av samhället och kan medföra störningar i kollektivtrafiken, flygtrafiken, offentliga tjänster samt annan samhällsviktig service. Mot bakgrund av osäkerheten kring strejkens omfattning rekommenderas svenska resenärer att i god tid kontrollera status för flyg, tåg och andra transporter samt att följa information från flygbolag, researrangörer och lokala myndigheter. Förseningar, inställda avgångar och begränsad service kan inte uteslutas, särskilt i större städer och vid transportknutpunkter”, låter det på hemsidan.
Det är i nuläget svårt att veta hur mycket av trafiken i landet kommer att påverkas, eller om flyg- och tåg kommer att ställas in.
Spanien har regler om miniminivåer för samhällsviktig service, vilket innebär att vissa transporter kan fortsätta även under en strejk, enligt The Local.
Facken går ihop
De två stora spanska fackförbunden CCOO och UGT har tillsammans med bland andra CGT och CNT utlyst en generalstrejk för att få bättre möjligheter att få en bostad. Det är första gången facken går samman på 14 år, vilket lutar mot att strejken kan bli väldigt omfattande.
”Den 11 november går vi också ut och protesterar mot hela den politiska klassen, eftersom ingenting kommer att lösas utan socialt tryck på gatorna”, säger Unai Sordo, generalsekreterare för fackförbundet CCOO.
Han får medhåll av Miguel Fadrique, generalsekreterare för fackförbundet CGT.
”Den här generalstrejken är brådskande och kan inte skjutas upp längre.”
Skenande hyror
Många spanjorer upplever att hyrorna skenar de senaste åren och att lönerna inte håller jämna steg med ökningarna. Samtidigt hyr många spanjorer hellre ut sina lägenheter på Airbnb och tjänar stora summor i takt med att allt fler turister upptäcker landet som snart kan gå om Frankrike i att bli världens mest besökta turistland.
Kritiker menar att korttidsuthyrning minskar utbudet av vanliga hyresbostäder och driver upp hyrorna. Detta sker samtidigt som levnadskostnaderna för exempelvis mat snabbt stiger vilket tvingar många unga spanjorer att bo kvar hemma hos föräldrarna mycket längre.
Den spanska regeringen har infört vissa regler som ska motverka korttidsuthyrning, men facken menar att det nu krävs stora ansträngningar för att få rätsida på Spaniens enorma problem.
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