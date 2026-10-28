Försenat flyg till Spanien? Storstrejk kan drabba svenskar

Facken går ihop

De två stora spanska fackförbunden CCOO och UGT har tillsammans med bland andra CGT och CNT utlyst en generalstrejk för att få bättre möjligheter att få en bostad. Det är första gången facken går samman på 14 år, vilket lutar mot att strejken kan bli väldigt omfattande.

”Den 11 november går vi också ut och protesterar mot hela den politiska klassen, eftersom ingenting kommer att lösas utan socialt tryck på gatorna”, säger Unai Sordo, generalsekreterare för fackförbundet CCOO.

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Han får medhåll av Miguel Fadrique, generalsekreterare för fackförbundet CGT.

”Den här generalstrejken är brådskande och kan inte skjutas upp längre.”

Skenande hyror

Många spanjorer upplever att hyrorna skenar de senaste åren och att lönerna inte håller jämna steg med ökningarna. Samtidigt hyr många spanjorer hellre ut sina lägenheter på Airbnb och tjänar stora summor i takt med att allt fler turister upptäcker landet som snart kan gå om Frankrike i att bli världens mest besökta turistland.

Kritiker menar att korttidsuthyrning minskar utbudet av vanliga hyresbostäder och driver upp hyrorna. Detta sker samtidigt som levnadskostnaderna för exempelvis mat snabbt stiger vilket tvingar många unga spanjorer att bo kvar hemma hos föräldrarna mycket längre.

Den spanska regeringen har infört vissa regler som ska motverka korttidsuthyrning, men facken menar att det nu krävs stora ansträngningar för att få rätsida på Spaniens enorma problem.

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