Mark Zuckerberg kan sälja Meta-aktier – utan att tappa kontrollen

Kärnan i Meta har länge präglats av en uppdelning mellan olika aktieslag. Klass A-aktier har en röst per aktie medan klass B-aktier ger tio röster. Mark Zuckerberg äger cirka 13 procent av bolaget men kontrollerar omkring 60 procent av rösterna tack vare sina röststarka aktier.

Denna konstruktion har gjort det möjligt för honom att styra bolaget med stor makt, trots att hans direkta ägarandel är begränsad, konstaterar den engelskspråkiga indiska veckotidningen Open Magazine.

Problemet uppstår när en grundare vill realisera delar av sin förmögenhet. Att sälja röststarka aktier skulle urholka hans majoritet och därmed öppna dörren för andra ägare att påverka strategin. Samtidigt har hotet om nya skatter på miljardärer gjort situationen akut.

Medierapporter har pekat på att Kaliforniens föreslagna engångsskatt för rika kan innebära en stor skatteräkning för Zuckerberg. Att sälja aktier med rösträtt för att betala skatten var inte ett alternativ om han ville behålla kontrollen.

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Bolaget tar fram ny aktieklass

Som svar på detta introducerar Meta en tredje kategori som kallas klass C-aktier. Dessa aktier ger ekonomiskt intresse men saknar helt vanliga rösträtter. Meta meddelade nyheten i samband med kvartalsrapporten för september, som bland andra CNBC rapporterat om. Bolagets kapitalutgifter uppgick under perioden till nästan 35 miljarder dollar. Det översteg det löpande kassaflödet och gav ett negativt fritt kassaflöde på över 2 miljarder dollar.

Bolaget behöver därför nya finansieringsverktyg för att finansiera sina satsningar utan att störa grundarens maktposition.

Utdelningen av de nya aktierna sker genom att befintliga ägare av klass A och klass B får en klass C-aktie per befintlig aktie. Den reviderade bolagsordningen förväntas träda i kraft i januari nästa år.

Det är viktigt att förstå att en utdelning av fler aktier inte automatiskt skapar nytt värde. Det motsvarar att skära en pizza i 16 bitar i stället för åtta eftersom mängden pizza förblir densamma, framhåller Open Magazine. För att skaffa nytt kapital krävs att bolaget säljer de nya aktierna till externa investerare i framtiden.

Hårda krav på Metabossen

Styrelsen har samtidigt ställt upp tydliga motkrav för att skydda aktieägarnas intressen. Mark Zuckerberg får inte sälja hela sitt innehav av de nya klass C-aktierna omedelbart. Endast 20 procent av hans initiala tilldelning är fritt säljbar. Resterande 80 procent är låsta under en period på åtta år. Uppdelningen innebär att en liten del frigörs varje kvartal förutsatt att han arbetar på heltid i bolaget.

Vid sidan av försäljningsrestriktionerna har Zuckerberg förbundit sig att bo kvar i Kalifornien eller på annan ort där Meta har sitt huvudkontor under samma åttaårsperiod. Detta krav fungerar som en direkt motvikt till den tidigare flyttdiskussionen. Meta har sammanfattat uppgörelsen i ett officiellt uttalande. Bolaget konstaterar att upplägget balanserar olika intressen.

En företrädare för Meta uttrycker det på följande sätt:

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”Den nya aktiestrukturen ger oss den finansiella flexibilitet som krävs för framtida teknikinvesteringar samtidigt som den säkerställer att bolagets ledning förblir intakt.”

Investerarna är tveksamma

Beslutet har godkänts genom skriftligt samtycke från aktieägarna i slutet av oktober. Reaktionen från marknaden speglar en grundläggande debatt bland investerare. Ägare som litar på Zuckerbergs omdöme ser positivt på att bolaget kan skaffa kapital utan att rubba ledarskapet.

Andra investerare varnar för att avskiljandet mellan pengar och rösträtt kan leda till en snedfördelning där ägare tvingas finansiera projekt utan att kunna påverka riktningen.

Den schweiziska dagstidningen NZZ drämmer till med slutsatsen i en rubrik:

”Mark Zuckerberg säkrar sin position som diktator på livstid på Meta”.