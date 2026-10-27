Det kan bli dyrare att bo i bostadsrätt – här är förklaringen

En ny rapport från SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, visar att bostadsrättsföreningarnas löpande kostnader fortsätter att öka. Och på vissa håll går det undan.

Missa inte: ”Vi slösar bort våra bästa år” – experten pekar ut meningslösa jobb. Dagens PS

Elkostnaderna har rusat

Under årets tredje kvartal uppgick omkostnaderna för en genomsnittlig bostadsrättsförening till 662 944 kronor. Det är en ökning med 7,4 procent jämfört med samma period förra året.

Sticker ut gör elen. Elkostnaderna har ökat med hela 25 procent på ett år.

Även vatten och avfall kostar mer, med en ökning på 11,5 procent. Uppvärmningen har blivit 3,7 procent dyrare medan övriga kostnader stigit med 15,2 procent.

Räntekostnaderna har däremot minskat med fyra procent.

”Vi ser att kostnadstrycket ökat för föreningarna”, konstaterar Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC.

Hon varnar för att föreningarna fortfarande behöver ha goda ekonomiska marginaler, trots det mer gynnsamma ränteläget.

ANNONS

Läs även: Guld göms i skogen och bankerna rasar mot polisen. Dagens PS