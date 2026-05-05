Ekonomen: Det enda som räddar svenska bostadsägare just nu

Bostadsmarknaden vägrar ge upp

Men, det finns ett men. Optimismen är inte helt död. Trots den ökade oron för både inflation och räntor ligger tron på bostadsmarknaden kvar på en hög nivå.

Enligt Bolånebarometern tror nästan varannan svensk, 47 procent, att bostadspriserna kommer att stiga. Det är bara en svag minskning jämfört med föregående månad.

”Det enda som räddar svenska bostadsägare från prisfall”

En viktig förklaring kan vara de nya bolånereglerna.

Det höjda bolånetaket och det slopade skärpta amorteringskravet gör att hushållen i genomsnitt kan låna mer, vilket enligt många experter bör bidra till högre bostadspriser.

”Samtidigt är det intressant att tron på bostadsmarknaden knappt är förändrad och det tror jag beror på de nya bolånereglerna och att allt fler är ute och tittar efter bostäder nu när sommaren snart är här – det är högsäsong för bostadsbyten, det ser vi ökande affärer hos oss”, säger Hemad Razavi.

Han får medhåll från Felicia Schön, sparekonom och talesperson på Avanza Bank, som menar att de nya reglerna kom vid ett avgörande ögonblick.

”Samtidigt får man säga att timingen för de nya bolånereglerna inte hade kunnat vara bättre”, säger hon. ”Det blev en krockkudde som vi inte visste att vi behövde – och sannolikt de enda som räddar svenska bostadsägare från ett kännbart fall i bostadspriserna just nu”.

Vårens bostadsjakt håller i

Även Erik Wikander, vd för Svensk Fastighetsförmedling, ser en starkare marknad än man kanske kunde vänta sig.

”Vi ser en april som, trots att den i år innehållit hela påskperioden med många lediga dagar, agerar positivt med kraftig ökning av antal visningsgäster, intressenter och budgivare, vilket verkligen står i stark kontrast till vad som händer i mellanöstern”, säger han.

