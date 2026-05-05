Pessimismen bland svenskarna flödar både gällande räntor och inflation. Däremot är tron på bostadsmarknaden fortsatt stark. Enligt sparekonomen Felicia Schön kan förklaringen vara de nya bolånereglerna. ”Det blev en krockkudde som vi inte visste att vi behövde”, säger hon.
Ekonomen: Det enda som räddar svenska bostadsägare just nu
Svenskarna blir allt mer pessimistiska.
Senast i april visade en undersökning från Nordea att svenskarna planerar att lägga mindre pengar på både sparande, amortering och konsumtion.
Och pessimismen, den fortsätter.
När Ordna Bolån redovisar sin Bolånebarometer för april syns en tydlig omsvängning i hushållens syn på ekonomin.
På bara en månad har andelen som tror på stigande bolåneräntor ökat kraftigt. Samtidigt räknar fler med högre inflation.
Läs även: Fyndläge på stugmarknaden – här har priserna rasat. Dagens PS
Räntespöket är tillbaka
Efter en period där många hushåll börjat hoppas på lättnader har stämningen blivit mörkare. Enligt barometern tror nu mer än hälften av svenskarna att bolåneräntorna kommer att stiga. Det är en ökning med 11 procent från mars.
Även inflationsoron har tagit fart. Andelen som tror på högre inflation har ökat med 8 procent.
Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån, pekar på att utvecklingen i omvärlden kan få direkta följder för svenska hushåll.
”Vi ser inte ett slut på kriget mellan USA, Israel och Iran den närmaste tiden. Det kommer fortsätta skapa oro, faktiska brister, i en rad olika tillgångar som olja och gödningsämnen. Det innebär fortsatt högre priser. Det i sin tur innebär att det blir svårt att sänka räntan när även den svenska inflationen hamnar på runt 2%”, säger han.
Missa inte: Ränteavdraget försvinner – kan slå mot villaägare. Dagens PS
Bostadsmarknaden vägrar ge upp
Men, det finns ett men. Optimismen är inte helt död. Trots den ökade oron för både inflation och räntor ligger tron på bostadsmarknaden kvar på en hög nivå.
Enligt Bolånebarometern tror nästan varannan svensk, 47 procent, att bostadspriserna kommer att stiga. Det är bara en svag minskning jämfört med föregående månad.
”Det enda som räddar svenska bostadsägare från prisfall”
En viktig förklaring kan vara de nya bolånereglerna.
Det höjda bolånetaket och det slopade skärpta amorteringskravet gör att hushållen i genomsnitt kan låna mer, vilket enligt många experter bör bidra till högre bostadspriser.
”Samtidigt är det intressant att tron på bostadsmarknaden knappt är förändrad och det tror jag beror på de nya bolånereglerna och att allt fler är ute och tittar efter bostäder nu när sommaren snart är här – det är högsäsong för bostadsbyten, det ser vi ökande affärer hos oss”, säger Hemad Razavi.
Han får medhåll från Felicia Schön, sparekonom och talesperson på Avanza Bank, som menar att de nya reglerna kom vid ett avgörande ögonblick.
”Samtidigt får man säga att timingen för de nya bolånereglerna inte hade kunnat vara bättre”, säger hon. ”Det blev en krockkudde som vi inte visste att vi behövde – och sannolikt de enda som räddar svenska bostadsägare från ett kännbart fall i bostadspriserna just nu”.
Vårens bostadsjakt håller i
Även Erik Wikander, vd för Svensk Fastighetsförmedling, ser en starkare marknad än man kanske kunde vänta sig.
”Vi ser en april som, trots att den i år innehållit hela påskperioden med många lediga dagar, agerar positivt med kraftig ökning av antal visningsgäster, intressenter och budgivare, vilket verkligen står i stark kontrast till vad som händer i mellanöstern”, säger han.
Läs också: Ökad efterfrågan på het bostadsmarknad. E55