Å ena sidan tror allt fler hushåll att priserna på villor och bostadsrätter ska fortsätta uppåt. Å andra sidan räknar samma hushåll inte med några lättnader på bolånefronten.
Varannan svensk tror på dyrare bostäder – men inte på billigare lån
Trots oro i omvärlden fortsätter de svenska bostadspriserna uppåt. Totalt steg bostadspriserna i Sverige med 1,0 procent i april.
Och så lär det fortsätta, tror svenskarna.
I SEB:s senaste Boprisindikator för maj stiger hushållens förväntningar på bostadspriserna. Samtidigt tror hushållen att styrräntan kommer att vara högre om ett år än den är i dag.
Fler tror på stigande priser
SEB:s Boprisindikator ökar med 3 enheter i maj och landar på 41. Det betyder att det är betydligt fler som tror på stigande bostadspriser än på fallande priser det kommande året.
Totalt tror 52 procent av hushållen att priserna på villor och bostadsrätter kommer att öka. Bara 11 procent tror på sjunkande priser medan 24 procent räknar med oförändrade priser.
Störst tro på stigande bostadspriser finns i Västra Götaland, där indikatorn ligger på 49. Lägst är förväntningarna i Svealand utom Stockholm, där indikatorn landar på 29.
Det är också sjunde månaden i rad som indikatorn ligger över sitt historiska snitt.
Men den växande optimismen betyder inte att allt pekar åt samma håll.
”Hushållen tror på stigande priser, men marknaden följer inte samma mönster. Bostadsmarknaden befinner sig i ett vägval mellan nya bolåneregler som vill ge fart och en global osäkerhet som bromsar hushållens vilja att göra bostadsaffärer”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.
Räntan vänder upp – kan leda till dyrare bolån
Samtidigt som hushållen tror på dyrare bostäder räknar de också med att Riksbanken höjer styrräntan, vilket i sin tur brukar leda till dyrare bolån.
I undersökningen tror hushållen i genomsnitt att styrräntan ligger på 1,98 procent om ett år, upp från dagens 1,75 procent.
Ändå är det få som verkar vilja låsa sina bolån. Andelen hushåll med rörlig ränta som planerar att binda räntan inom tre månader minskar från 11 till 8 procent.
”Ett utdraget krig i Mellanöstern eldar på inflationsriskerna och gör ränteutsikterna mer svårlästa. Allt fler hushåll räknar nu med en räntehöjning snarare än en sänkning. Trots det är det en historisk hög andel bolåntagare som har rörligt på sina bolån. Det gör att hushållens mer upptrappade räntesyn riskerar att göra återhämtningen i konsumtion och bostadsmarknad något mer utdragen”, kommenterar Fernández.
