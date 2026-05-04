Varannan svensk tror på dyrare bostäder – men inte på billigare lån 

I SEB:s senaste Boprisindikator för maj stiger hushållens förväntningar på bostadspriserna. Samtidigt tror hushållen att styrräntan kommer att vara högre om ett år än den är i dag.

Läs även: Fyndläge på stugmarknaden – här har priserna rasat. Dagens PS

Fler tror på stigande priser

SEB:s Boprisindikator ökar med 3 enheter i maj och landar på 41. Det betyder att det är betydligt fler som tror på stigande bostadspriser än på fallande priser det kommande året.

Totalt tror 52 procent av hushållen att priserna på villor och bostadsrätter kommer att öka. Bara 11 procent tror på sjunkande priser medan 24 procent räknar med oförändrade priser.

Störst tro på stigande bostadspriser finns i Västra Götaland, där indikatorn ligger på 49. Lägst är förväntningarna i Svealand utom Stockholm, där indikatorn landar på 29.

Det är också sjunde månaden i rad som indikatorn ligger över sitt historiska snitt.

Men den växande optimismen betyder inte att allt pekar åt samma håll.

”Hushållen tror på stigande priser, men marknaden följer inte samma mönster. Bostadsmarknaden befinner sig i ett vägval mellan nya bolåneregler som vill ge fart och en global osäkerhet som bromsar hushållens vilja att göra bostadsaffärer”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

ANNONS

Missa inte: Ukrainsk miljardär köper 21-rumslägenhet – för 5 miljarder kronor. Dagens PS