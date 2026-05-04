Kvinnan flyttade till Sverige från Tyskland och ville ha svensk föräldrapenning. Efter tre domstolsutslag står det klart att hon inte får det.
Ingen tysk rätt till svensk föräldrapenning
Det är Högsta förvaltningsdomstolen som nu fattat ett avgörande i mål 4438-25 om föräldrapenning.
Målet gäller en person som tillsammans med sin familj flyttat till Sverige från Tyskland och sedan i Sverige ansökt om föräldrapenning på sjukpenningnivå.
Nej, sade Försäkringskassan. Eftersom kvinnan hade sina socialförsäkringar i Tyskland, kunde hon ju inte omfattas av den svenska motsvarigheten.
Kvinnan överklagade då till förvaltningsrätten men fick nej även där.
Upphävde tidigare nej
När det sedan överklagades till Kammarrätten, var den mer fundersam. Det slutade med att Kammarrätten upphävde Försäkringskassans och förvaltningsdomens beslut.
Kammarrätten lusläste papper från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2014 ref 64, och kom fram till att det inte var förenligt med praxis att kvinnans rätt till föräldrapenning i Sverige helst skulle försvinna bara för att hon omfattades av tysk lagstiftning.
I en hederlig svensk kompromiss beslutade man därför att kvinnan skulle få föräldrapenning med det belopp som motsvarande skillnad mellan svensk och tysk föräldrapenning.
Upphävde upphävandet
När sedan ärendet kom till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, ville Försäkringskassan att kammarrättens dom skulle upphävas.
Så blir det också. HFD slår fast att eftersom kvinnan var bosatt i Sverige men anställd i Tyskland, är det tysk lag och förmåner som gäller.
Inget jobb – ingen föräldrapenning
När det gäller det HFD 2014 ref 64 som kammarrätten förläst sig på, konstaterar HFD att det handlade om barnbidrag – en bosättningsbaserad förmån – och inte föräldraförsäkring – en arbetsbaserad sådan.
Det gjorde det enkelt, enligt HFD. Eftersom kvinnan inte arbetade i Sverige, fanns inga förutsättningar för att få någon svensk föräldrapenning på sjukpenningnivå.
Och eftersom HFD är högsta instans i sammanhanget, är det vad som gäller framöver.