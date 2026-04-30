Inflationssmäll i Europa – kan slå mot din plånbok

Nya preliminära siffror från Eurostat visar att BNP ökade med blygsamma 0,1 procent under årets första kvartal, en utveckling som understryker den press regionen står inför.

Ligger över målet

Bakom inflationsuppgången ligger framför allt stigande energipriser. Kostnaderna för energi ökade kraftigt i april, drivet av fortsatta störningar i den globala olje- och gasförsörjningen, skriver Reuters.

Kriget i Iran och blockaden av Hormuzsundet har bidragit till att pressa upp priserna, vilket slår direkt mot europeiska hushåll och företag.

Även om Sverige inte är med i eurozonen kan det påverka oss också eftersom landet är så pass integrerat med övriga Europa.

Utvecklingen sätter Europeiska centralbanken i en svår sits inför nästa räntebesked. Inflationen ligger nu tydligt över centralbankens mål på två procent.