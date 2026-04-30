Euroländerna har nu inträtt farligt nära stagflation, alltså hög inflation och låg tillväxt. Det gör situationen svår för ECB.
Inflationssmäll i Europa – kan slå mot din plånbok
Inflationen i euroområdet steg oväntat till tre procent i april.
Samtidigt har tillväxten i ekonomin i princip stannat av.
Nya preliminära siffror från Eurostat visar att BNP ökade med blygsamma 0,1 procent under årets första kvartal, en utveckling som understryker den press regionen står inför.
Ligger över målet
Bakom inflationsuppgången ligger framför allt stigande energipriser. Kostnaderna för energi ökade kraftigt i april, drivet av fortsatta störningar i den globala olje- och gasförsörjningen, skriver Reuters.
Kriget i Iran och blockaden av Hormuzsundet har bidragit till att pressa upp priserna, vilket slår direkt mot europeiska hushåll och företag.
Även om Sverige inte är med i eurozonen kan det påverka oss också eftersom landet är så pass integrerat med övriga Europa.
Utvecklingen sätter Europeiska centralbanken i en svår sits inför nästa räntebesked. Inflationen ligger nu tydligt över centralbankens mål på två procent.
Svag tillväxt
Det skulle normalt tala för en åtstramning av penningpolitiken. Men den ekonomiska tillväxten är så svag att högre räntor riskerar att ytterligare dämpa aktiviteten.
Ekonomer varnar för att euroområdet kan vara på väg in i en period av stagflation, där låg tillväxt kombineras med stigande priser och ökad arbetslöshet, skriver Politico.
Den typen av scenario anses särskilt svår att hantera eftersom traditionella verktyg riskerar att förvärra läget.
En viss lättnad finns dock i att den så kallade kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser räknas bort, visade tecken på att avta något i april.
Svår avvägning
Det tyder på att de bredare inflationsimpulserna ännu inte fått fullt genomslag i ekonomin, exempelvis genom högre lönekrav eller prishöjningar i flera led.
Samtidigt kvarstår osäkerheten kring energiförsörjningen. Europa försöker i högre grad säkra alternativa leveranser utanför Mellanöstern, men konkurrensen om resurserna är hård och priserna volatila.
Kombinationen av geopolitisk oro och svag efterfrågan riskerar att hålla tillbaka investeringar och konsumtion under resten av året.
Hur centralbanken väljer att agera framöver blir avgörande för utvecklingen. Ett för tidigt räntebeslut kan slå mot en redan bräcklig ekonomi, medan passivitet riskerar att låta inflationen bita sig fast.
