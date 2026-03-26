Nu stiger bolåneräntorna – experten: "Kan vara värt att binda"

Rörliga bolåneräntor lämnas

ANNONS

De rörliga tremånadersräntorna lämnas dock oförändrade hos flera aktörer.

Endast Landshypotek Bank har höjt sin tremånadersränta med 0,15 procentenheter.

Missa inte: Elprisexperten: Kan bli en dyr sommar för svenska hushåll. Dagens PS

Prisar in höjning

Marknaden har snabbt svängt från att räkna med räntesänkningar till att istället prisa in höjningar. I Sverige väntas nu en möjlig räntehöjning redan i juni och ytterligare en i augusti.

”Om inte kriget i Iran hade kommit så menar jag att det fanns mycket som talade för en räntesänkning”, säger Pär Österholm, professor i nationalekonomi, till TN. Han fortsätter:

”Ökade energipriser är knepiga för Riksbanken att hantera om de blir långvariga. I ljuset av hög inflation kan man se sig tvingade att höja räntan trots en svag realekonomisk utveckling”.

Samtidigt finns en viss tvekan. Vissa bedömare menar att marknaden kan ha reagerat för snabbt.

”Jag tror marknaden har gått lite för snabbt fram och att Riksbanken kommer vänta till i höst med att agera”, säger Stefan Westfeldt, chefsförvaltare på Vinga Asset Management, till Realtid

ANNONS

”Kan vara värt att binda”

Huruvida man bör binda sin ränta, eller inte, är svårt att svara på.

”Nu har de bundna räntorna stigit och utifrån det är det inte lika förmånligt. Men om man är orolig och rädd för kraftiga svängningar i sin privatekonomi kan det såklart fortfarande vara värt att binda utifrån det perspektivet”, säger SBAB:s boendeekonom Linda Hasselvik till DN.

Hon får medhåll från Claudia Wörmann, privatekonomisk talesperson på intresseorganisationen Bostadsrätterna.

”Klarar man inte ens mindre förändringar i räntan kan det vara värt att binda. Då vet man vad man betalar varje månad”, säger hon till Placera.

Rörligt mer lönsamt

Samtidigt har rörlig ränta, historiskt, varit mer fördelaktigt.

”Historiskt sett, med vissa undantag, har det dock över tid varit mer lönsamt att hålla sina räntor rörliga och jag ser inga tecken i dag som kommer att ändra på det”, säger Finansinspektionens Moa Langemark. Hon fortsätter:

”Om du binder tar du bort ditt främsta förhandlingskort med banken. Om du är missnöjd är det inte lika enkelt att ta ditt bolån och gå”.

ANNONS

Slutsats? Vill du ha trygghet kan det vara värt att betala för den. Vill du maximera ekonomin över tid lutar det fortfarande åt rörligt.

Resten avgörs – som så ofta – av hur mycket risk du är beredd att leva med.

Läs också: Sverige vill pausa ny EU-regel om löner – kräver omtag. Dagens PS