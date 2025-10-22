Dagens PS
Nya regler för bolån – så mycket mer pengar får du i plånboken 

Nya regler för bolån
Förändringarna kan ha stor påverkan på hushållens plånböcker, menar ekonomen (Foto: Gabriella Bruske/Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Regeringens planerade förändringar av bolånereglerna kan ge hushållen tusenlappar mer i plånboken.

Regeringen vill att det skärpta amorteringskravet från 2018 ska slopas. Man vill också att bolånetaket ska höjas från 85 procent till 90 procent. 

Detta ska bland annat sänka tröskeln för att köpa bostad, inte minst för unga. Med ett högre tak för bolån krävs en mindre kontantinsats, vilket kan öppna dörren för fler unga som tidigare stått utanför marknaden.

Förändringarna kan börja gälla redan våren 2026 och göra stor skillnad för svenskarnas plånböcker. 

Lättare att låna mer

De nya reglerna innebär att hushåll kan låna mer och amortera mindre – något som enligt Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, kan göra stor skillnad i vardagen.

”Det kan bli en ganska stor skillnad”, säger hon i TV4:s Nyhetsmorgon och förklarar att ett hushåll med ett lån på tre miljoner kronor kan få 2 500 kronor lägre amortering varje månad.

Det innebär “hela 30 000 kronor mer om året”, har Avanzas Felicia Schön tidigare sagt till Dagens PS

Frida Bratt menar att detta frigör pengar som istället kan användas till sparande eller buffert. Samtidigt påminner hon om att amortering i sig är en form av långsiktigt sparande.

”Den här avkastningen som du kan få på sparandet är den bolåneränta som du annars skulle ha betalat”, säger hon. 

Mindre kontantinsats

Med höjt bolånetak minskar kravet på kontantinsats. För en bostad på tre miljoner kronor kräver dagens regler en kontantinsats på 450 000 kronor. Med ett höjt bolånetak skulle den minska till 300 000 kronor – en skillnad på 150 000 kronor.

Bratt uppmanar dock hushåll att tänka efter innan de maxar lånet.

“Bara för att man får låna mer så vill jag slå ett slag för att tänk också på att din räntekostnad ökar, alltså du måste amortera mer”, säger hon till TV4. 

Större bostad 

Därtill innebär förändringarna att många kan ha råd med en större bostad, inte minst personer med svensk medelinkomst. 

Bland annat kan en medelinkomsttagare i Malmö ha råd med 65 kvadratmeter, vilket är betydligt mer än tidigare. I centrala Göteborg handlar det om 45 kvadrat och i Stockholms innerstad 31 kvadrat, visar beräkningar från Zmarta. 

Köpa bostad
Zmarta har räknat på hur mycket bostad svenskarna kan köpa med de nya reglerna (Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT)

Risk för hetare marknad

Förslaget har dock fått kritik för att kunna leda till ökad skuldsättning och stigande bostadspriser. 

Senast häromdagen varnade både Riksbanken, Riksgälden och Konjunkturinstitutet (KI) för risker med förslagen. 

Man menar att priserna på hus och lägenheter kan åka upp och att skuldsättningen kan öka. Konsumentverket ser en utveckling med större bolån och högre bopriser som gör enskilda låntagare mer sårbara för räntehöjningar och prisfall.

Tidigare har även Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, varnat för att regeländringarna kan få prisdrivande effekt:

”Ja, den risken är hög. Hur mycket står dock skrivet i stjärnorna. Utredarna bakom den statliga utredningen tror på sex procent högre priser. Det är en gissning, förvisso en kvalificerad sådan, men likväl en gissning”, sa han i juli. 

Frida Bratt delar oron, men konstaterar att höga kontantinsatser i dag stänger ute många unga köpare.

“Jag håller nog med de som säger att det finns en risk att bostadspriserna kan stiga som en följd av det här. Sen finns det ju annat också som kan göra att bostadspriserna stiger. Att konjunkturen förbättras och så vidare. Men att det nog kan påverka på marginalen tror jag”, säger hon.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

