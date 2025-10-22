Nya regler för bolån – så mycket mer pengar får du i plånboken 

Regeringen vill att det skärpta amorteringskravet från 2018 ska slopas. Man vill också att bolånetaket ska höjas från 85 procent till 90 procent.

Detta ska bland annat sänka tröskeln för att köpa bostad, inte minst för unga. Med ett högre tak för bolån krävs en mindre kontantinsats, vilket kan öppna dörren för fler unga som tidigare stått utanför marknaden.

Förändringarna kan börja gälla redan våren 2026 och göra stor skillnad för svenskarnas plånböcker.

Lättare att låna mer

De nya reglerna innebär att hushåll kan låna mer och amortera mindre – något som enligt Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, kan göra stor skillnad i vardagen.

”Det kan bli en ganska stor skillnad”, säger hon i TV4:s Nyhetsmorgon och förklarar att ett hushåll med ett lån på tre miljoner kronor kan få 2 500 kronor lägre amortering varje månad.

Det innebär “hela 30 000 kronor mer om året”, har Avanzas Felicia Schön tidigare sagt till Dagens PS.

Frida Bratt menar att detta frigör pengar som istället kan användas till sparande eller buffert. Samtidigt påminner hon om att amortering i sig är en form av långsiktigt sparande.

”Den här avkastningen som du kan få på sparandet är den bolåneränta som du annars skulle ha betalat”, säger hon.