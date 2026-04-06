Undersökning: Svenskarna allt mer pessimistiska och drar ner på konsumtion 2026

Fantomsmärtor från hela 20-talet

Enligt David Ingnäs handlar det om djupare psykologiska mekanismer.

”Jag tror att det finns enorma fantomsmärtor från hela 20-talet, där vi har haft kris efter kris som har gjort att vi svenskar är nervösa och rädda och vill hålla i pengarna, för man vet inte när nästa kris kommer”, säger Ingnäs.

Tullkris, inflationskris, höga räntor. Ekonomiskt har Sverige löst många av dessa problem. Tre år efter prischocken kostar maten fortfarande tusenlappar mer, men inflationen har stabiliserats och Riksbanken navigerar ett skakigt ränteläge. Ändå sitter det psykologiska avtrycket kvar.

”Om man psykologiskt inte vågar investera och satsa, varken som hushåll eller som företag, blir det problematiskt för ekonomin.”

Inhemska ekonomin behöver fart

Sverige är ett exportberoende land med starka internationella företag. Men den inhemska ekonomin behöver också fungera. Många av börsens småbolag har haft det tufft de senaste åren. Konsumtionsbolagen har gått knackigt, och prognoser pekar på att 2026 riskerar att glida ur händerna på Sverige.

Ingnäs pekar på att det handlar om mer än siffror.

”Jag tror att det behövs för välmåendet hos befolkningen att känna att hjulen börjar snurra igen.”

Historisk parallell: Gustav Dahléns optimism

Ingnäs bär en knappnål med texten ”Var optimist”. Den har historiskt ursprung. Under den stora depressionen på 1930-talet lät Nobelpristagaren och AGA-grundaren Gustav Dahlén trycka upp nålarna och dela ut dem till alla pessimister han mötte.

Dahlén hade själv förlorat synen 20 år tidigare och höll vid tillfället på att förlora sitt företag för andra gången. Trots det predikade han optimism.

”Jag tror att det behövs företagsledare och andra som kliver fram och säger att det är dags att ha en mer optimistisk attityd. Vi klarar de problem som kastas mot oss”, säger Ingnäs.

Så kan framtidstron vändas

Ekonomiskt finns förutsättningarna. Skattelättnaderna levererar, lönerna stiger mer än väntat i flera branscher och matmomsen har sänkts.

Men attacken på Iran kan bli en mardröm för placeringarna och den geopolitiska oron späder på osäkerheten.

Attitydförändringen måste komma inifrån.

Så länge svenska hushåll och företag håller i plånboken av rädsla snarare än av nödvändighet, riskerar den inhemska ekonomin att stå still, oavsett vad exporten levererar.