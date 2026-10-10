Dyrast i september: Vinden såld för 27 miljoner

Vinrum och takterrass

Bostaden, i dag en råvind, säljs alltså som ett nyproduktionsprojekt.

Bostadsrättsföreningen har, tillsammans med fastighetsutvecklaren Vindshem, arbetat fram en plan på hur lägenheten ska se ut i färdigt skick.

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Den stora lägenheten får inte bara ett vinrum utan även en takterrass, där man kan njuta av vinet och i lika hög grad av utsikten.

”Det är svårare när man ska prissätta den här typen av unika våningar. Det är inte jätteovanligt att man landar strax över eller under utgångspris, framför allt när det som i det här fallet är en ofärdig produkt som man säljer”, säger Jonas Rutberg.

”27 miljoner är ett pris som alla har varit nöjda med så det är inga bittra miner över det, samtidigt som vi anser att den är värd det – så köparen har gjort en bra affär över tid”, tillägger mäklaren.

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Så här ska den se ut när den är klar, vinden i centrala Göteborg som nu har sålts och som fick ett slutpris på 27 miljoner kronor. (Illustration: Vindshem /Bjurfors)

Dyrast i Göteborg

Trots att slutpriset blev tre miljoner lägre än utropspriset blev vinden det dyraste objekt som såldes i Göteborg under september.

Näst dyrast var en stor villa, drygt 400 kvadratmeter, i Långedrag som fick ett slutpris på 25,6 miljoner kronor.

Jonas Rutberg tycker att det är rimligt att vinden på Johannebergsgatan toppar listan.

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”Det kan jag förstå för det är ett så pass unikt tillfälle att köpa en sådan här våning och få vara med och påverka utformningen. Det kommer säkerligen bli en av de tre bästa takvåningarna i Göteborg när den är klar”, gissar Jonas Rutberg.

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Listan/Tio dyraste försäljningarna Göteborg september

1. Johannebergsgatan, Centrum, lägenhet: 27 000 000 kronor

2. Ängholmsgatan, Långedrag, villa: 25 600 000 kronor

3. Sappörgatan, villa, Långedrag: 20 750 000 kronor

4. Västerhavsgatan, Sydväst, villa: 19 300 000 kronor

5. Näsets Backaväg, Näset, villa: 18 500 000 kronor

6. Södra vägen, Centrum, lägenhet: 18 000 000 kronor

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7. Linnégatan, Centrum, lägenhet: 16 000 000 kronor

8. Valåsgatan, Örgryte, villa: 15 225 000 kronor

9. Stegerholmsvägen, Näset, villa: 14 900 000 kronor

10. Vedskärsvägen, Torslanda, villa: 14 750 000 kronor(Källa: GP)

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