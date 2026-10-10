Kommer du ihåg vinden i Göteborg som var till salu för 30 miljoner kronor? Nu är den såld – och blev septembers dyraste.
Dyrast i september: Vinden såld för 27 miljoner
Dagens PS skrev i september om den råvind på Johannebergsgatan i Göteborg som var till salu med ett utropspris på 30 miljoner kronor.
Av vinden blir en lägenhet på 250 kvadratmeter med fem rum och en månadsavgift på 9 901 kronor. Lägenheten var till salu som nyproduktion.
Valet: Egen ö med tennisbana eller vind för 30 miljoner. Dagens PS
”Blev som vi tänkt oss”
Nu är den såld – och köparen fick ned priset tio procent. Slutpriset blev nämligen 27 miljoner kronor för den centralt belägna vinden.
”Det blev precis som vi hade tänkt oss med en köpare som uppskattade att sätta sin egen prägel och få vara med från start”, säger Jonas Rutberg, ansvarig mäklare hos Bjurfors, hos GP.
”Vi hade konkret intresse från flera håll och det mynnade ut i att ett par kunder lade bud. Sedan så var det lite förhandling innan vi kom i mål”, berättar han.
Bråkade om halv kvadratmeter: Döms att betala en halv miljon. Dagens PS
Vinrum och takterrass
Bostaden, i dag en råvind, säljs alltså som ett nyproduktionsprojekt.
Bostadsrättsföreningen har, tillsammans med fastighetsutvecklaren Vindshem, arbetat fram en plan på hur lägenheten ska se ut i färdigt skick.
Den stora lägenheten får inte bara ett vinrum utan även en takterrass, där man kan njuta av vinet och i lika hög grad av utsikten.
”Det är svårare när man ska prissätta den här typen av unika våningar. Det är inte jätteovanligt att man landar strax över eller under utgångspris, framför allt när det som i det här fallet är en ofärdig produkt som man säljer”, säger Jonas Rutberg.
”27 miljoner är ett pris som alla har varit nöjda med så det är inga bittra miner över det, samtidigt som vi anser att den är värd det – så köparen har gjort en bra affär över tid”, tillägger mäklaren.
Därför flyttar var tredje hyresgäst – och det är inte hyran. Dagens PS
Dyrast i Göteborg
Trots att slutpriset blev tre miljoner lägre än utropspriset blev vinden det dyraste objekt som såldes i Göteborg under september.
Näst dyrast var en stor villa, drygt 400 kvadratmeter, i Långedrag som fick ett slutpris på 25,6 miljoner kronor.
Jonas Rutberg tycker att det är rimligt att vinden på Johannebergsgatan toppar listan.
”Det kan jag förstå för det är ett så pass unikt tillfälle att köpa en sådan här våning och få vara med och påverka utformningen. Det kommer säkerligen bli en av de tre bästa takvåningarna i Göteborg när den är klar”, gissar Jonas Rutberg.
Kronofogden gör utmätning – från Göteborgs kommuns skattekonto. Dagens PS
Listan/Tio dyraste försäljningarna Göteborg september
1. Johannebergsgatan, Centrum, lägenhet: 27 000 000 kronor
2. Ängholmsgatan, Långedrag, villa: 25 600 000 kronor
3. Sappörgatan, villa, Långedrag: 20 750 000 kronor
4. Västerhavsgatan, Sydväst, villa: 19 300 000 kronor
5. Näsets Backaväg, Näset, villa: 18 500 000 kronor
6. Södra vägen, Centrum, lägenhet: 18 000 000 kronor
7. Linnégatan, Centrum, lägenhet: 16 000 000 kronor
8. Valåsgatan, Örgryte, villa: 15 225 000 kronor
9. Stegerholmsvägen, Näset, villa: 14 900 000 kronor
10. Vedskärsvägen, Torslanda, villa: 14 750 000 kronor(Källa: GP)
Han betalade 20 000 kronor för en falsk guldtacka. Dagens PS