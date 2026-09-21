Kronofogden gör utmätning – från Göteborgs kommuns skattekonto

Att kronofogden kan göra det beror på att kommunen inte protesterade mot kravet i tid – något man kanske borde ha hunnit med tanke på att striden pågått i fyra år.

Hösten 2022 stängde Skolinspektionen Römosseskolan i Göteborg. Då beslutade den lokala grundskolenämnden att frysa utbetalningen av elevpengen eftersom det fanns ”stor risk för ekonomiska oegentligheter”.

I stället för att gå till föreningen Framstegsskolan, sattes flera miljoner in på ett konto hos länsstyrelsen.

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Väntar på besked från HD

Sedan dess har den juridiska striden om pengarna pågått. Den senaste domen, från hovrätten, ger Framstegsskolan rätt till pengarna.

Ärendet är ändå inte avgjort. Kommunen har överklagat till Högsta domstolen som ännu inte gett besked om man prövar fallet.

Under tiden har föreningen Framstegsskolan gått till Kronofogden och med stöd av hovrättsdomen krävt att få pengarna.

14 augusti vidarebefordrade Kronofogden kravet i ett brev till kommunen, men eftersom man inte fick något svar utmättes 5 september 1,7 miljoner kronor från Göteborgs kommuns skattekonto.

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