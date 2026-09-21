Kronofogden har utmätt 1,7 miljoner kronor av Göteborg efter en kommunal miss i en fyraårig strid. ”Klantigt”, säger oppositionen.
Kronofogden gör utmätning – från Göteborgs kommuns skattekonto
Kronofogden har utmätt 1,7 miljoner kronor från Göteborgs kommuns skattekonto, efter ett krav från föreningen bakom den kontroversiella Römosseskolan.
Att kronofogden kan göra det beror på att kommunen inte protesterade mot kravet i tid – något man kanske borde ha hunnit med tanke på att striden pågått i fyra år.
Hösten 2022 stängde Skolinspektionen Römosseskolan i Göteborg. Då beslutade den lokala grundskolenämnden att frysa utbetalningen av elevpengen eftersom det fanns ”stor risk för ekonomiska oegentligheter”.
I stället för att gå till föreningen Framstegsskolan, sattes flera miljoner in på ett konto hos länsstyrelsen.
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Väntar på besked från HD
Sedan dess har den juridiska striden om pengarna pågått. Den senaste domen, från hovrätten, ger Framstegsskolan rätt till pengarna.
Ärendet är ändå inte avgjort. Kommunen har överklagat till Högsta domstolen som ännu inte gett besked om man prövar fallet.
Under tiden har föreningen Framstegsskolan gått till Kronofogden och med stöd av hovrättsdomen krävt att få pengarna.
14 augusti vidarebefordrade Kronofogden kravet i ett brev till kommunen, men eftersom man inte fick något svar utmättes 5 september 1,7 miljoner kronor från Göteborgs kommuns skattekonto.
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”Det här är mycket allvarligt”
Axel Darvik, liberal som ledde grundskolenämnden 2022, reagerar på att kommunen fått pengar utmätta och att man missat att invända mot kravet.
”Det här är mycket allvarligt. Så här klantigt får inte en kommun bete sig. Att inte hantera Kronofogdeärenden korrekt innebär ju att man får betalningsanmärkningar”, påpekar Darvik hos GP.
Han vill nu se en extern granskning av hur kommunen hanterat ärendet.
Josefin Winnfors, avdelningschef hos grundskoleförvaltningen, får svara på GP:s frågor när högste chefen Maria Andersson inte vill göra det.
Hon säger att brevet från Kronofogden, avsänt 14 augusti, kom till kommunen först 3 september och att förfallodagen för kravet var sex dagar tidigare, 28 augusti.
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4 090 meter på 20 dagar
Där kan ett annat problem finnas. När Dagens PS kontrollerar avståndet från Kronofogden med adress Lilla Bommen 4A till grundskoleförvaltningen på Gamlestads torg 5, är det 4 090 meter och tar 14 minuter med cykel.
Att då ta 20 dagar på sig för att leverera ett brev imponerar inte – och har inte Göteborg nåtts av innovationen ”e-post”?
Kronofogden hälsar för övrigt hos GP, via sektionschefen Helen Simonsson, till kommunen att ”om de upplever att det är ett specifikt brev från oss som kommer sent så är de välkomna att höra av sig för en vidare dialog.”