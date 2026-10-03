Bråkade om halv kvadratmeter: Döms att betala en halv miljon

Det hela godkändes vid en extra föreningsstämma 2022. I beslutsunderlaget angavs en yta på cirka 3,2 kvadratmeter och ett pris på 10 000 kronor kvadratmetern.

Parterna konstaterade att upplåtelsen behövde regleras via ett skriftligt avtal och föreningen anlitade då en jurist för att ta fram ett tilläggsavtal.

Avtalet undertecknades i november 2024, upplåtelseavgiften fastställdes till 32 000 kronor som mannen skulle betala.

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Vägrade betala juristkostnad

Det var sedan det började gnissla. Föreningen krävde mannen på 51 958 kronor. Det mesta avsåg juridiskt arbete med tilläggsavtalet, en liten del juridiskt arbete och en ansökningsavgift i samband med en ansökan om avhysning, skriver Lexnova.

43-åringen vägrade betala. Föreningen hade ingen rätt att kräva honom på ersättning för externt juridiskt arbete, sade han.

Dessutom – hävdade han – hindrade 7 kap. 14 § bostadsrättslagen föreningen från att vältra över kostnaden för sitt juridiska biträde på honom.

Samtidigt krävde han tillbaka 6 000 kronor av de 32 000 kronor i upplåtelseavgift. En senare mätning hade, enligt mannen, visat att den nya ytan som tillkom var 2,6 kvadratmeter och inte de 3,2 kvadratmeter avtalet sade.

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Trams, ansåg föreningen och pekade på den punkt i avtalet där det stod att ytan inte kunde garanteras och att det handlade om ”cirka” 3,2 kvadratmeter.

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