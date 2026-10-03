En bostadsrättsägare förlorar en tvist om drygt en halv kvadratmeter. Det blir dyrt. Notan landar strax under en halvmiljon.
Bråkade om halv kvadratmeter: Döms att betala en halv miljon
En 43-årig man och hans bostadsrättsförening i Göteborg gjorde en överenskommelse.
En del av vinden intill mannens lägenhet skulle upplåtas med bostadsrätt och i samband med det kunde mannen få möjlighet att bygga ut hans badrum.
Det hela godkändes vid en extra föreningsstämma 2022. I beslutsunderlaget angavs en yta på cirka 3,2 kvadratmeter och ett pris på 10 000 kronor kvadratmetern.
Parterna konstaterade att upplåtelsen behövde regleras via ett skriftligt avtal och föreningen anlitade då en jurist för att ta fram ett tilläggsavtal.
Avtalet undertecknades i november 2024, upplåtelseavgiften fastställdes till 32 000 kronor som mannen skulle betala.
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Vägrade betala juristkostnad
Det var sedan det började gnissla. Föreningen krävde mannen på 51 958 kronor. Det mesta avsåg juridiskt arbete med tilläggsavtalet, en liten del juridiskt arbete och en ansökningsavgift i samband med en ansökan om avhysning, skriver Lexnova.
43-åringen vägrade betala. Föreningen hade ingen rätt att kräva honom på ersättning för externt juridiskt arbete, sade han.
Dessutom – hävdade han – hindrade 7 kap. 14 § bostadsrättslagen föreningen från att vältra över kostnaden för sitt juridiska biträde på honom.
Samtidigt krävde han tillbaka 6 000 kronor av de 32 000 kronor i upplåtelseavgift. En senare mätning hade, enligt mannen, visat att den nya ytan som tillkom var 2,6 kvadratmeter och inte de 3,2 kvadratmeter avtalet sade.
Trams, ansåg föreningen och pekade på den punkt i avtalet där det stod att ytan inte kunde garanteras och att det handlade om ”cirka” 3,2 kvadratmeter.
Hamnade i tingsrätten
Det hela hamnade i Göteborgs tingsrätt. Den ställde sig ganska snabbt och ganska totalt på bostadsrättsföreningens sida.
Det fanns inga lagliga hinder för att 43-åringen inte skulle stå för juristkostnaden och när det gällde tilläggsavtalet gav dess ordalydelse inte ”något entydigt svar”.
Då gick tingsrätten på föreningsstämmans beslut och påpekade dessutom att det ju faktiskt var 43-åringen som hade nytta av både avtal och ombyggnad genom ett störe badrum.
Det gjorde det faktiskt rimligt att han stod för kostnaderna, snarare än att övriga i bostadsrättsföreningen skulle göra det.
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Sedan kom det tunga slaget
Tingsrätten kom fram till att mannen skulle betala 44 407 kronor plus ränta och avslog hans krav på återbetalning av 6 000 kronor.
Sedan kommer den stora smockan mot 43-åringen – rättegångskostnaderna, vilka blir betydligt större än beloppen parterna bråkat om.
Efter att ha jämkat arvoden hit och dit kommer tingsrätten fram till att 43-åringen ska ersätta bostadsrättsföreningen med 488 800 kronor för rättegångskostnaderna, varav 481 000 kronor är arvode till föreningens juridiska ombud, som säger sig ha lagt ned oväntade 145 timmar på ärendet.
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