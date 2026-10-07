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Privatekonomi

Titta in i huset på 12 kvadrat – priset har sänkts med 220 000 kronor

Huset
Bara tolv kvadratmeter, men gott om skogsutsikt. Minihuset i Vimmerby säljs nu för 675 000 kronor efter en prissänkning på 220 000 kronor. (Foto: Alice Eliasson, HF Agency/Svensk Fastighetsförmedling)

Kök, matplats, bäddsoffa och braskamin. Det ryms mer än man kan tro i det lilla fritidshuset i Vimmerby, som dessutom fått ett lägre utgångspris. För den som vill bo smått finns också andra alternativ, från hus på hjul till betydligt dyrare kapselhus.

Vill du ha gott om plats för övernattande släkt får du förstås leta vidare. På Björnhusvägen 10 i Vimmerby är hela fritidshuset på tolv kvadratmeter.

Här får köket, matplatsen och sovplatsen samsas i ett enda rum. 

Huset byggdes 2024 och har uppmärksammats av Hemnet. Nu är utgångspriset 675 000 kronor, mot tidigare 895 000 kronor.

Det är en sänkning med 220 000 kronor, eller ungefär 25 procent.

Huset
Bäddsoffan får stå för både soffhäng och nattsömn, med skogen precis utanför den glasade gaveln. (Foto: Alice Eliasson, HF Agency/Svensk Fastighetsförmedling)

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Skogen tar plats i vardagsrummet

Det som möjligen kan få de tolv kvadratmeterna att kännas lite rymligare är de stora fönstren. Ena gaveln är helt i glas och även från matplatsen har man utsikt mot skogen genom stora glaspartier.

Köket är utrustat med gasolspis och kyl med frysfack. Bäddsoffan får stå för både soffhäng och nattsömn. Mitt i rummet står en braskamin. Enligt mäklarens annons värms huset med direktverkande el och eldstad.

Något badrum finns däremot inte inne i stugan. Utedass och utedusch ligger istället på tomten.

Minihuset

Köket, matplatsen och braskaminen samsas på husets tolv kvadratmeter. Här finns gasolspis och kyl med frysfack (Foto: Alice Eliasson, HF Agency/Svensk Fastighetsförmedling)

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Från hus på hjul till rymdkapslar

Tolv kvadratmeter är litet även jämfört med de minihus PS tidigare har skrivit om. I fjol uppmärksammade vi exempelvis svenska Vagabond Havens modell Smile, ett hus på hjul med 25 kvadratmeter, kök, badrum och sovloft. 

Företaget hade då levererat över 200 hus i Skandinavien och Europa. I Smile används trappan till förvaring och soffan kan förvandlas till gästsäng. 

Tiny living har också fått mer påkostade varianter. Vi har exempelvis amerikanska ModPadz och deras futuristiska kapselhus. Där finns stora glaspartier, smarta toaletter och möjlighet att styra bland annat värme och belysning via mobilen. Den minsta modellen på 27 kvadratmeter hade i fjol ett startpris på 74 563 dollar. 

ModPadz kapselhus kombinerar smarta hemfunktioner, energieffektiv design och futuristisk arkitektur, ett Tiny House som tar minimalism till nästa nivå.
ModPadz kapselhus kombinerar smarta hemfunktioner, energieffektiv design och futuristisk arkitektur, ett Tiny House som tar minimalism till nästa nivå. (Foto: Modpadz)

I Vimmerby är upplägget enklare. Här sover man på bäddsoffan och duschar utomhus.

Betydligt mer mark än golvyta

Utanför Vimmerby-stugan blir det förvisso desto rymligare. Tomten är på 1 362 kvadratmeter och här finns både blåbär och äppel-, plommon- och persikoträd.

Cirka 750 meter bort ligger en gemensam badplats vid sjön Vimmern. Här finns också rätt till både båtplats och fiske.

Utgångspriset på 675 000 kronor omfattar alltså både stugan och den egna – enorma – tomten, med badplatsen en bit bort. Inne i huset finns det mesta inom några steg.

Utom toaletten, då. 

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Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

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