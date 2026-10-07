Titta in i huset på 12 kvadrat – priset har sänkts med 220 000 kronor

Från hus på hjul till rymdkapslar

Tolv kvadratmeter är litet även jämfört med de minihus PS tidigare har skrivit om. I fjol uppmärksammade vi exempelvis svenska Vagabond Havens modell Smile, ett hus på hjul med 25 kvadratmeter, kök, badrum och sovloft.

Företaget hade då levererat över 200 hus i Skandinavien och Europa. I Smile används trappan till förvaring och soffan kan förvandlas till gästsäng.

Tiny living har också fått mer påkostade varianter. Vi har exempelvis amerikanska ModPadz och deras futuristiska kapselhus. Där finns stora glaspartier, smarta toaletter och möjlighet att styra bland annat värme och belysning via mobilen. Den minsta modellen på 27 kvadratmeter hade i fjol ett startpris på 74 563 dollar.

ModPadz kapselhus kombinerar smarta hemfunktioner, energieffektiv design och futuristisk arkitektur, ett Tiny House som tar minimalism till nästa nivå. (Foto: Modpadz)

I Vimmerby är upplägget enklare. Här sover man på bäddsoffan och duschar utomhus.

Betydligt mer mark än golvyta

Utanför Vimmerby-stugan blir det förvisso desto rymligare. Tomten är på 1 362 kvadratmeter och här finns både blåbär och äppel-, plommon- och persikoträd.

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Cirka 750 meter bort ligger en gemensam badplats vid sjön Vimmern. Här finns också rätt till både båtplats och fiske.

Utgångspriset på 675 000 kronor omfattar alltså både stugan och den egna – enorma – tomten, med badplatsen en bit bort. Inne i huset finns det mesta inom några steg.

Utom toaletten, då.

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