Jane Tsang har lagt stora delar av sin tjugoårsålder på att kunna sluta arbeta vid 30. Men med omkring 7 miljoner kronor investerade har hon börjat fundera på vad hon egentligen vill göra sedan. Kanske vill hon inte sluta jobba, trots allt.
Sparade 7 miljoner för att sluta jobba vid 30 – vid 27 ändrar hon sig
Att jobba dubbelt för att så småningom slippa jobba alls. Det var planen för Jane Tsang, som i dag är 27 år.
Idén tog form under hennes andra praktikperiod på universitetet. Hon ogillade inte arbete i sig. Däremot hade hon svårt att förlika sig med tanken på ytterligare 40-45 år i arbetslivet, helt enkelt för att hon behövde lönen.
Lösningen blev att tjäna mer, spara mer och investera mer. Två heltidsjobb skulle ge henne ett försprång och, förhoppningsvis, många lediga år längre fram, berättar hon för People.
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Friheten fick vänta
Mellan 20 och 26 års ålder arbetade Tsang bland annat med marknadsföring, kundservice och administrativa uppgifter. Jobben erbjöd begränsad flexibilitet. Ibland arbetade hon från morgon till kväll, ofta på helger.
Umgänget fick stå tillbaka. Så småningom började hon undra om priset för den framtida ledigheten hade blivit väl högt.
”Jag insåg att det inte var någon poäng med att försöka köpa frihet åt mitt framtida jag om jag behövde ge upp hela mitt nuvarande liv för att nå dit”, säger hon.
Hon började därför värna mer om sin tid och söka sig till flexibla jobb på distans. Numera kombinerar hon arbete med e-postmarknadsföring med att skapa innehåll på sociala medier. Det finns också utrymme för vänner och evenemang.
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Högre lön, samma levnadsstandard
De dubbla inkomsterna har hjälpt henne att bygga upp ett investerat kapital på omkring 700 000 dollar, cirka 7 miljoner kronor.
När inkomsterna ökade undvek hon att direkt skaffa sig dyrare vanor. Hon automatiserade sina investeringar, men fortsatte lägga pengar på sådant hon uppskattar, däribland resor och upplevelser.
Med tiden har hon också blivit mer intresserad av att höja värdet på sin arbetstid än att ständigt lägga till fler timmar.
Vill inte nödvändigtvis sluta
Målet att bli ekonomiskt oberoende vid 30 står kvar. Däremot är Tsang inte längre säker på att hon vill lämna arbetslivet.
”Det lustiga är att ju närmare jag kommer min ursprungliga idé om pensionering, desto mer inser jag att jag inte nödvändigtvis vill sluta arbeta”, säger hon till People.
Hon vill kunna skapa innehåll, starta företag, resa eller ta en paus utan att behöva en lön från en arbetsgivare.
”Jag vill bara ha friheten att välja vilket arbete, om något, som förtjänar min tid”, slår hon fast.
Hur mycket behöver du spara?
Tsangs upplägg är, troligtvis, inspirerat av det som kallas FIRE: att spara och investera så mycket att du kan leva på kapitalet och sluta vara beroende av en lön.
En vanlig tumregel är att ha 25 gånger dina årliga utgifter investerade. Behöver du 20 000 kronor i månaden att leva på blir årsutgifterna 240 000 kronor. Multiplicera det med 25 och sparmålet blir 6 miljoner kronor.
Tanken är att du tar ut 4 procent av kapitalet det första året och därefter justerar uttagsbeloppet för inflationen.
Men för den som slutar arbeta redan vid 30 ska pengarna räcka betydligt längre än vid en vanlig pensionering. Fidelity använder därför ett försiktigare riktmärke för tidig pension: omkring 33 gånger årsutgifterna, med ett årligt uttag på 3 procent.
För samma budget på 20 000 kronor i månaden innebär det ett sparmål på ungefär 8 miljoner kronor. Inget av riktmärkena garanterar dock att pengarna räcker livet ut, förstås.
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