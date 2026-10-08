Sparade 7 miljoner för att sluta jobba vid 30 – vid 27 ändrar hon sig 

Högre lön, samma levnadsstandard

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De dubbla inkomsterna har hjälpt henne att bygga upp ett investerat kapital på omkring 700 000 dollar, cirka 7 miljoner kronor.

När inkomsterna ökade undvek hon att direkt skaffa sig dyrare vanor. Hon automatiserade sina investeringar, men fortsatte lägga pengar på sådant hon uppskattar, däribland resor och upplevelser.

Med tiden har hon också blivit mer intresserad av att höja värdet på sin arbetstid än att ständigt lägga till fler timmar.

Vill inte nödvändigtvis sluta

Målet att bli ekonomiskt oberoende vid 30 står kvar. Däremot är Tsang inte längre säker på att hon vill lämna arbetslivet.

”Det lustiga är att ju närmare jag kommer min ursprungliga idé om pensionering, desto mer inser jag att jag inte nödvändigtvis vill sluta arbeta”, säger hon till People.

Hon vill kunna skapa innehåll, starta företag, resa eller ta en paus utan att behöva en lön från en arbetsgivare.

”Jag vill bara ha friheten att välja vilket arbete, om något, som förtjänar min tid”, slår hon fast.

Hur mycket behöver du spara?

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Tsangs upplägg är, troligtvis, inspirerat av det som kallas FIRE: att spara och investera så mycket att du kan leva på kapitalet och sluta vara beroende av en lön.

En vanlig tumregel är att ha 25 gånger dina årliga utgifter investerade. Behöver du 20 000 kronor i månaden att leva på blir årsutgifterna 240 000 kronor. Multiplicera det med 25 och sparmålet blir 6 miljoner kronor.

Tanken är att du tar ut 4 procent av kapitalet det första året och därefter justerar uttagsbeloppet för inflationen.

Men för den som slutar arbeta redan vid 30 ska pengarna räcka betydligt längre än vid en vanlig pensionering. Fidelity använder därför ett försiktigare riktmärke för tidig pension: omkring 33 gånger årsutgifterna, med ett årligt uttag på 3 procent.

För samma budget på 20 000 kronor i månaden innebär det ett sparmål på ungefär 8 miljoner kronor. Inget av riktmärkena garanterar dock att pengarna räcker livet ut, förstås.

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