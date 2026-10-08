Sverige har levt med Swish så länge att vi nästan glömt hur märkligt det är att knappa in ett telefonnummer och flytta pengar på några sekunder. Nu håller resten av Europa på att komma ikapp. I Norden samlas snart nära 13 miljoner användare under namnet Vipps, samtidigt som Wero försöker bygga något betydligt större: ett europeiskt alternativ till Visa, Mastercard och amerikanska betaljättar. Vilket förstås kommer att underlätta resandet.
Glöm Swish – nu kommer Vipps och resten av Europa hakar på med Wero
Sverige hann först – men Europa springer nu
Att ”swisha” är sedan länge ett verb i Sverige. Enligt Riksbankens betalningsrapport för 2026 hade hela 91 procent av de tillfrågade använt Swish under den senaste månaden. Det är en nivå som gör tjänsten till något närmast samhällsinfrastruktur.
Vi swishar barnens fotbollslag, frisören, restaurangen, loppisen och kompisen som tog notan. Det enda som egentligen saknas är möjligheten att swisha Skatteverket och känna samma omedelbara glädje.
Men Sverige är inte längre ensamt, skriver Sydsvenskan.
Norge har Vipps, Danmark och Finland MobilePay, Spanien Bizum, Polen Blik, Schweiz Twint och Belgien Bancontact. Riksbanken konstaterar att motsvarigheter till Swish nu finns på bred front i Europa – och att flera av dem börjat koppla ihop sina system över nationsgränserna.
Sverige extremt sårbart när kontanterna försvinner
Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder när det gäller betalningar. Men Riksbankens egen rapport visar att systemet har allvarliga brister,
Nu blir MobilePay också Vipps
I Norden händer dessutom något konkret redan efter nyår.
Den 12 januari 2027 försvinner namnet MobilePay i Danmark, Finland och Grönland. Allt samlas i stället under varumärket Vipps. Därmed får Norden en gemensam betalningsfamilj med nära 13 miljoner användare.
Vipps finns redan i Sverige och svenska användare kan betala företag i Norge, Danmark och Finland. Danska och finska användare fortsätter tills namnbytet att möta MobilePay-logotypen, men tekniskt har systemen redan vuxit ihop.
Det betyder inte att Swish och Vipps är samma system. Tvärtom. Riksbanken påpekar att svenska Vippsbetalningar i dag går via kortnätverken medan Swish flyttar pengar direkt mellan bankernas konton i Riksbankens system.
Kampen handlar alltså också om vad som finns under motorhuven.
Wero vill bygga Europas Swish
Det riktigt stora projektet heter Wero.
Bakom tjänsten står European Payments Initiative, EPI, ett samarbete mellan stora europeiska banker och betalaktörer. Wero används redan för direktbetalningar i bland annat Tyskland, Frankrike och Belgien och nätbetalningar rullas nu ut på samma marknader. Nederländerna och Luxemburg står också på expansionslistan.
Principen känns bekant för varje svensk.
Telefonnummer i stället för långa kontonummer. Pengar direkt från bankkontot. Betalningen framme på mindre än tio sekunder. Öppet dygnet runt, även när bankkontoren sedan länge släckt lampan.
Ambitionen är betydligt större än att dela restaurangnotan. Wero ska fungera för e-handel, fysiska butiker och abonnemang och göra betalningar över Europas gränser lika enkla som inom det egna landet.
För resenärer kan förändringen bli större än den först ser ut. Om Europas nationella betaltjänster börjar fungera över gränserna blir det enklare att betala på restauranger, hotell, marknader och i småbutiker utan att fundera på kortavgifter, kontanter eller vilken app som gäller i landet. På sikt kan mobilen räcka på samma sätt i Berlin, Köpenhamn och Paris som Swish gör hemma i Sverige.
Det här handlar också om makt
Det finns förstås pengar i potten. Handlare betalar för korttransaktioner och Europas betalningsmarknad domineras fortfarande av internationella kortsystem.
Men frågan har blivit geopolitisk.
Europeiska centralbanken konstaterar att Europa är starkt beroende av internationella kortnätverk och att det fortfarande saknas ett europeiskt betalningsalternativ som fungerar över hela euroområdet.
Riksbanken resonerar på samma sätt och vill att svenska banker bygger fler tjänster ovanpå svensk och europeisk betalningsinfrastruktur för att minska beroendet av externa aktörer.
Här finns den verkliga striden.
Swish visade att ett land kan skapa ett betalningssystem som blir lika självklart som sms. Vipps försöker göra samma sak för Norden. Wero vill göra det för Europa.
Frågan är därför inte längre om Europa ska ”swishifieras”.
Frågan är vem som får äga knappen när européerna trycker på ”betala”.
Nu kan du få panten via Swish – butikerna ansluts från i dag
Från i dag kan matbutiker ansluta sig till en tjänst som betalar ut panten via Swish. Du behöver dock mer än Swish på telefonen för att få dina pengar.