Valet: Egen ö med tennisbana eller vind för 30 miljoner

Vind för (s)vindlande belopp

Vill du vara kvar inne i Göteborg men ändå ha ytor att röra dig på är en råvind på Johannebergsgatan till salu för 30 miljoner kronor.

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Boytan beräknas bli 250 kvadratmeter och inkludera takterrass. En grundplanering är gjord, men köparen har stora möjligheter att påverka.

”Vi har konkret intresse från flera håll. I och med att det både är storleken och prisklassen det rör sig om och det unika med att man köper råytan och får vara med under byggets gång”, säger mäklaren Jonas Rutberg på Bjurfors hos GP.

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En vind som får en boyta på 250 kvadratmeter när den är färdigbyggd är till salu i centrala Göteborg, med en prislapp på 30 miljoner. (Foto: SE360/Vindshem)

Plats för hunddusch

Prislapp för vinden alltså 30 miljoner och månadsavgiften beräknad till 9 901 kronor och spekulanter som vill skräddarsy våningen med väldigt specifika önskemål.

”Vi har fått många förslag, det kan röra sig om hemmabiorum, walk-in-kyl, hunddusch, utekök och så vidare”, säger Rutberg.

Byggtiden är cirka sex månader från affär och mäklaren räknar med att någon flyttar in här i början av 2027.

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