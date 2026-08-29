Om du är ute efter att originellt boende har vi ett par här. En egen ö med tennisbana för 36 miljoner – eller en vind för bara 30.
Valet: Egen ö med tennisbana eller vind för 30 miljoner
Fastighetsmarknaden och mäklarna säger att man är osäkra över utvecklingen framöver, men ändå pekar siffrorna åt rätt håll.
Svensk mäklarstatistik talar om att bostadsrätter stigit 4,6 procent sett till hela landet och med 6 procent i centrala Göteborg.
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Flera ovanliga objekt
Nu finns ett par ovanliga objekt i Göteborg och på Västkusten och de kommer definitivt inte att sänka prisnivån.
Ulvön i Ljungskile, med bro till fastlandet och Ulvesund med Hakefjorden som närmare granne, är till salu.
Dessutom finns en tennisbana och en dansbana och en nedbrunnen restaurang där det finns bygglov för två fritidshus, berättar Jörgen Warberg, mäklare hos Re/Max Collection, hos GP.
Nuvarande ägare är en far och son som planerade att göra ön till rekreationsområde, men nu har valt att sälja.
Vind för (s)vindlande belopp
Vill du vara kvar inne i Göteborg men ändå ha ytor att röra dig på är en råvind på Johannebergsgatan till salu för 30 miljoner kronor.
Boytan beräknas bli 250 kvadratmeter och inkludera takterrass. En grundplanering är gjord, men köparen har stora möjligheter att påverka.
”Vi har konkret intresse från flera håll. I och med att det både är storleken och prisklassen det rör sig om och det unika med att man köper råytan och får vara med under byggets gång”, säger mäklaren Jonas Rutberg på Bjurfors hos GP.
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Plats för hunddusch
Prislapp för vinden alltså 30 miljoner och månadsavgiften beräknad till 9 901 kronor och spekulanter som vill skräddarsy våningen med väldigt specifika önskemål.
”Vi har fått många förslag, det kan röra sig om hemmabiorum, walk-in-kyl, hunddusch, utekök och så vidare”, säger Rutberg.
Byggtiden är cirka sex månader från affär och mäklaren räknar med att någon flyttar in här i början av 2027.
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