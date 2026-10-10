Han betalade 20 000 kronor för en falsk guldtacka

Han anmälde då bedrägeriet till polisen. Växjö-bon skulle enligt plan köpa två guldtackor och det var när han hämtade ut den första som bluffen upptäcktes.

Betalat hade Växjö-bon gjort via Swish och en kvinna i 35-årsåldern är kopplad till telefonnumret. Det är dock oklart om det är hon som står bakom bedrägeriet.

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”Tar stora risker”

”Folk tar stora risker för att tjäna pengar. Här har man betalat en handpenning på runt 20 000 kronor för en guldtacka som inte var äkta”, konstaterar Ola Severinsson, polisens presstalesperson, hos Smålandsposten.

Bedrägerier relaterade till guld är relativt vanliga, men brukar inte ta sig den här formen.

Ett fall från Sandviken i april är mer enligt normen. Där blev en man i 80-årsåldern utsatt för bedrägeri, efter ett sms som påstod komma från en bensinmackskedja.

Efter sms:et lurades mannen att lämna ifrån sig guld till ett okänt värde till en person som kom till platsen, skriver Arbetarbladet.

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