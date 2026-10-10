Allt är inte guld som glimmar. Det kan vara dyrt ändå. En Växjö-bo betalade 20 000 kronor för en falsk guldtacka.
Han betalade 20 000 kronor för en falsk guldtacka
Växjö-bon köpte vad han trodde var guld på nätet och betalade 20 000 kronor i handpenning.
När personen sedan hämtade ut guldtackan visade den sig vara falsk.
Han anmälde då bedrägeriet till polisen. Växjö-bon skulle enligt plan köpa två guldtackor och det var när han hämtade ut den första som bluffen upptäcktes.
Betalat hade Växjö-bon gjort via Swish och en kvinna i 35-årsåldern är kopplad till telefonnumret. Det är dock oklart om det är hon som står bakom bedrägeriet.
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”Tar stora risker”
”Folk tar stora risker för att tjäna pengar. Här har man betalat en handpenning på runt 20 000 kronor för en guldtacka som inte var äkta”, konstaterar Ola Severinsson, polisens presstalesperson, hos Smålandsposten.
Bedrägerier relaterade till guld är relativt vanliga, men brukar inte ta sig den här formen.
Ett fall från Sandviken i april är mer enligt normen. Där blev en man i 80-årsåldern utsatt för bedrägeri, efter ett sms som påstod komma från en bensinmackskedja.
Efter sms:et lurades mannen att lämna ifrån sig guld till ett okänt värde till en person som kom till platsen, skriver Arbetarbladet.
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Varnar på sociala medier
Under mitten av september gick polisen i Nyköping ut med varningar på sociala medier.
Det var efter flera bedrägerier riktade mot äldre i Nyköping och Oxelösund, med det gemensamma att bedragarna utgav sig för att vara poliser och skulle ”omhänderta” guldföremål.
”Ytterligare tre ärenden i den våg av bedrägerier riktade mot äldre, så kallade åldringsbrott, har anmälts under kvällen i Nyköping och Oxelösund. Två av fallen rubriceras som bedrägeriförsök och ett är ett fullbordat bedrägeri där man kommit över guldföremål”, skrev polisen 17 september.
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Utger sig för att vara poliser
Bedragarna använde sig bland annat av ett tillvägagångssätt där man utgav sig för att vara polis och först påstod att det blivande brottsoffrets bil varit inblandad i något slags incident.
Därefter gick man vidare till att förhöra sig om guldföremål och sade att man skulle komma och ”ta hand” om guldföremål under en eller annan förevändning.
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Listan/Polisens tips – så skyddar du dig mot bedrägerier
- Lägg på luren. En bedragare som ringer kan till exempel säga att den ringer från banken eller från en myndighet. Avsluta samtalet om du är osäker på vem det är som ringer.
- Klicka inte på länkar. Öppna inte länkar i sms eller mejl som du inte litar på.
- Logga inte in. Logga aldrig in med Bank-ID om någon ringer upp och uppmanar dig om det.
- Släpp inte in okända i ditt hem. Stäng dörren om du tycker det verkar skumt och om du känner oro.
- Lämna inte ut något, exempelvis legitimation, bankkort, koder eller värdesaker.
(Källa: Polisen)
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