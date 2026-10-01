Var tredje hyresgäst väljer att flytta i samband med renovering. Men det är inte i första hand hyran som gör att de lämnar.
Därför flyttar var tredje hyresgäst – och det är inte hyran
En så hög andel som en tredjedel av hyresgästerna väljer att flytta när det blir aktuellt med renovering av deras lägenhet.
Nu har Chalmers i Göteborg i en stor undersökning undersökt orsakerna till att så många gör det valet.
”I vår studie har vi sett att hyresgäster ofta flyttar redan innan renoveringen börjar. Det handlar inte bara om hyreshöjningar utan också om osäkerhet och oro för hur vardagen ska påverkas”, säger Paula Femenias, professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och huvudförfattare till studien.
En majoritet av hyresgästerna som flyttade på grund av renoveringen valde att göra det redan före byggstart.
I intervjuerna framkom att särskilt äldre hyresgäster valde att flytta permanent i stället för till en erbjuden evakueringslägenhet under renoveringstiden.
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Jobbigare för vissa grupper
”Mönstret vi såg i intervjuerna var att störningarna upplevdes särskilt svåra att hantera för dem som tillbringar mycket tid hemma, som pensionärer eller andra som inte yrkesarbetar, familjer med små barn och personer som arbetar natt”, sammanfattar Paula Femenias.
Studien visar att osäkerhet och brist på information i hög grad bidrog till beslutet att flytta.
Upprepade förseningar, otydliga tidsplaner, bristande eller utebliven kommunikation är orsaker som skapat stress och gjort det svårt för hyresgäster att planera.
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”Lågt hängande frukter”
”Information och kommunikation är lågt hängande frukter i sammanhanget. Direkt personlig kontakt är en faktor som tydligt bidrar till att hyresgäster kände sig bättre informerade och mer trygga inför renovering och den påverkan den ger”, säger paula Femenias.
Under senare år har många fastighetsägare gått över till mer stegvisa renoveringar, där åtgärder genomförs i mindre etapper över tid.
”Renoveringar kan genomföras på ett mer socialt hållbart sätt, där både energieffektivisering och trygga bostadsförhållanden för hyresgäster tas i beaktande”, anser Paula Femenias.
”Hyresvärdar behöver därmed, utöver hyreshöjningar och hur de påverkar, även väga in dessa sociala faktorer”, avslutar hon.
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141 av 450 flyttade vid renovering
Av 450 intervjuade hyresgäster hade 141 flyttat vid renoveringen. 117 angav renoveringen i sig som skäl, övriga 24 hade rivningskontrakt och inget att välja på.
Av de 117 som valde att flytta gjorde 75 det redan innan renoveringen drog igång.
56 hyresgäster av 117 angav oro för buller, stök och minskad funktionalitet under renoveringen som huvudskäl för flytten.
43 hänvisade till bristande eller otydlig information och 22 skulle flytta tillbaka efter renoveringen. 19 personer hänvisade till att de inte hade råd med den nya hyran och 17 personer tyckte inte lägenheten var värd att betala en högre hyra för.