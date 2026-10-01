Därför flyttar var tredje hyresgäst – och det är inte hyran

”I vår studie har vi sett att hyresgäster ofta flyttar redan innan renoveringen börjar. Det handlar inte bara om hyreshöjningar utan också om osäkerhet och oro för hur vardagen ska påverkas”, säger Paula Femenias, professor vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och huvudförfattare till studien.

En majoritet av hyresgästerna som flyttade på grund av renoveringen valde att göra det redan före byggstart.

I intervjuerna framkom att särskilt äldre hyresgäster valde att flytta permanent i stället för till en erbjuden evakueringslägenhet under renoveringstiden.

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Jobbigare för vissa grupper

”Mönstret vi såg i intervjuerna var att störningarna upplevdes särskilt svåra att hantera för dem som tillbringar mycket tid hemma, som pensionärer eller andra som inte yrkesarbetar, familjer med små barn och personer som arbetar natt”, sammanfattar Paula Femenias.

Studien visar att osäkerhet och brist på information i hög grad bidrog till beslutet att flytta.

Upprepade förseningar, otydliga tidsplaner, bristande eller utebliven kommunikation är orsaker som skapat stress och gjort det svårt för hyresgäster att planera.

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