Hon tröttnade på bankens ränta – sparar 25 000 kronor om året

Det är några av förklaringarna till att kunder stannar hos sin vanliga gamla bank, berättar Jens Hjarsbech, chefekonom på den danska jämförelsetjänsten Mybanker. I Børsens podcast Boligejerne berättar han att bara omkring 5 procent av danskarna byter bank varje år. Det kan jämföras med en av tio i Sverige.

Men många år som kund behöver inte betyda att du får den lägsta räntan. Det fick Børsens journalist Katrine Søndermark själv erfara.

Missa inte: Sparade 7 miljoner för att sluta jobba vid 30 – vid 27 ändrar hon sig. Dagens PS

Bytte bank – två gånger

När hennes gamla bank erbjöd 4 procents ränta på bostadslånet lyckades hon förhandla ned den till 3,75 procent. Där tog det stopp.

Hos en annan bank kunde hon däremot få 3,45 procent. Hon bytte.

När hon senare skulle ta över lägenheten på egen hand jämförde hon erbjudanden igen. Den dåvarande banken erbjöd fortfarande 3,45 procent. En ny bank nöjde sig med 2,95 procent.

Två bankbyten på ett år gav henne omkring 17 000 danska kronor i årliga räntebesparingar före skatt. 25 000 svenska kronor, ungefär.

Läs även: Tyskland tar efter Sverige – en miljon svenskar kan förlora pensionspengar. Dagens PS