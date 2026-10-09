Två bankbyten på ett år gav Katrine Søndermark omkring 25 000 svenska kronor i lägre räntekostnader. Även svenska bolånekunder kan ha stora pengar att hämta.
Hon tröttnade på bankens ränta – sparar 25 000 kronor om året
Du kanske har samma bank som dina föräldrar. Eller en rådgivare du tycker om. Och att börja samla papper för ett bankbyte står väl sällan överst på önskelistan.
Det är några av förklaringarna till att kunder stannar hos sin vanliga gamla bank, berättar Jens Hjarsbech, chefekonom på den danska jämförelsetjänsten Mybanker. I Børsens podcast Boligejerne berättar han att bara omkring 5 procent av danskarna byter bank varje år. Det kan jämföras med en av tio i Sverige.
Men många år som kund behöver inte betyda att du får den lägsta räntan. Det fick Børsens journalist Katrine Søndermark själv erfara.
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Bytte bank – två gånger
När hennes gamla bank erbjöd 4 procents ränta på bostadslånet lyckades hon förhandla ned den till 3,75 procent. Där tog det stopp.
Hos en annan bank kunde hon däremot få 3,45 procent. Hon bytte.
När hon senare skulle ta över lägenheten på egen hand jämförde hon erbjudanden igen. Den dåvarande banken erbjöd fortfarande 3,45 procent. En ny bank nöjde sig med 2,95 procent.
Två bankbyten på ett år gav henne omkring 17 000 danska kronor i årliga räntebesparingar före skatt. 25 000 svenska kronor, ungefär.
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Nästan 10 000 kronor i skillnad
Svenskar har även de pengar att hämta.
Jämförelsetjänsten Zmarta har sammanställt septembers snitträntor hos 13 stora bolåneaktörer. För lån med tre månaders bindningstid (rörlig ränta, alltså) låg genomsnittet på 2,72 procent.
Lägst låg Skandiabanken med sina 2,58 procent, tätt följd av Landshypotek på 2,59 procent. Högst låg Ikano Bank med 2,91 procent.
Skillnaden mellan högst och lägst motsvarar 3 300 kronor per lånad miljon och år. Med ett bolån på tre miljoner blir det 9 900 kronor i årliga ränteutgifter, före ränteavdrag.
21 000 kronor i skillnad
För bundna lån var skillnaderna ännu större.
Med tre års bindningstid hade Danske Bank lägst snittränta, 3,24 procent. Ikano Bank låg högst på 3,95 procent. På ett lån på tre miljoner motsvarar det en skillnad på 21 300 kronor om året, före ränteavdrag.
Samtidigt steg den genomsnittliga treårsräntan från 3,32 procent i augusti till 3,48 procent i september.
”Skillnaden mellan rörligt och bundet har sällan varit så stor som nu. Den som vill försäkra sig mot räntehöjningar får betala ett högt pris för tryggheten”, konstaterar Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta.
Nöj dig inte med ett erbjudande
Hjarsbechs råd är att ta in två eller tre konkreta erbjudanden. Ha lönespecifikationer, budget, skatteuppgifter och bostadsdokument redo.
Erbjudandena kan du sedan använda för att pressa din nuvarande bank. Med lite flyt behöver du inte ens byta för att få bättre villkor.
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