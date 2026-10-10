Tysta elbilar, svindyr nota: Däcktillverkarna skrattar hela vägen till banken

Continentalaktien har knappt rört sig i år

Continental har knoppat av bildelsverksamheten Aumovio och skrivit avtal om att sälja gummidivisionen ContiTech, och vd Christian Kötz sade i augusti att koncernen nu är ”i slutfasen av omställningen till en ren däcktillverkare”.

Den justerade rörelsemarginalen steg till 12,9 procent i andra kvartalet, från 9,6 procent. Finanschefen Roland Welzbacher förklarade lyftet med ”en högre andel däck på 18 tum och större” och lägre råvarupriser, men han varnade för att råvarukostnaderna väntas stiga kraftigt under andra halvåret.

Aktien har ändå bara stigit 1,7 procent i år, till 69,14 euro.

Riedel kallar den ”en spekulation på att Conti efter omställningen lyckas skjuta rörelsemarginalen över 15 procent” och sätter riktkursen till 90 euro, drygt 1 000 kronor.

Michelin och Pirelli tjänar på dyrare däck

Michelin sålde 5 procent fler däck under eget varumärke till bilägare som byter däck, medan försäljningen till biltillverkarna minskade. Enligt halvårsrapporten var det de nya serierna Primacy 5 Energy och Pilot Sport 5 Energy som drog.

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Marginalen blev 11,4 procent. Focus Money skriver 14 procent, men enligt halvårsrapporten är det bara specialdäckssegmentet med bland annat gruv- och flygplansdäck som når den nivån. Tidningen har riktkursen 43 euro och pekar på att analytikerna väntar sig ett vinstlyft på över 25 procent nästa år.

Aktien har stigit 18 procent i år.

Hos Pirelli kommer 82 procent av försäljningen från premiumdäck. Under första halvåret fick bolaget runt 200 nya godkännanden från biltillverkare, bland dem Ferrari, Rivian och Audi, och 60 procent gällde el- och laddhybridbilar, enligt Pirellis halvårsrapport.

Vinsten steg 13,3 procent till 299 miljoner euro.

Kursen ligger nära femårstoppen från juli. Riedel skriver att aktien ”ännu inte är överhettad”, även om investerare får betala ett p/e-tal på 13 för 2027, mer än för konkurrenterna.

Goodyear och Nokian åt var sitt håll

Goodyearaktien har tappat 47 procent sedan nyår.

Den stängde på 4,66 dollar den 6 oktober, den lägsta stängningskursen på fem år, efter ett andra kvartal då antalet sålda ersättningsdäck i Nord- och Sydamerika sjönk med 13 procent och förlusten blev 204 miljoner dollar, cirka 2 miljarder kronor.

”Goodyear kommer att gå med förlust även 2026”, skriver Riedel, som avråder från köp tills en bättre produktmix och effektivare produktion syns i marginalerna.

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Japanska Bridgestone har klarat sig bäst av de fem bolagen i tidningens genomgång, med en uppgång på 58 procent sedan årsskiftet 2022.

Omsättningen steg 9,7 procent under första halvåret, men Focus Money nöjer sig med att sätta aktien på bevakningslistan och hänvisar till att ledningen varnar för svagare efterfrågan på lastbils- och bussdäck i Nordamerika och för tilläggstullar.

Finska Nokian Tyres har stigit 52 procent i år, mest av alla, men finns inte med i genomgången.

Rörelseresultatet mer än fördubblades till 34,8 miljoner euro i andra kvartalet och vinterdäcket Hakkapeliitta 01 finns med bland de bästa dubbdäcken i årets nordiska vintertester.

”Vinterdäck förblev vårt största produktsegment sett till försäljningsvärde”, skrev vd Paolo Pompei i halvårsrapporten. Nokian Tyres redovisar tredje kvartalet den 27 oktober.

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