Varannan ny bil på de svenska vägarna går nu på el. Men medan bilägarna gläds åt tysta mil, gnuggar däcktillverkarna händerna när elbilarnas extrakilon gnager ner däck efter däck. För investerare kan elbilens största baksida bli höstens mest lönsamma affär.
Tysta elbilar, svindyr nota: Däcktillverkarna skrattar hela vägen till banken
Tyngre elbilar sliter hårdare på däcken, och marginalerna har stigit hos Michelin och Continental i år. Tyska Focus Money ser upp till 31 procents uppsida i Continental, Michelin och Pirelli, medan Goodyear har rasat 47 procent i år.
Varannan ny personbil som registrerades i Sverige i september var en elbil, 49 procent mot 38 procent ett år tidigare.
”Utvecklingen för elbilar har hittills i år varit positiv och september månad stärker elbilstrenden”, säger Jessica Alenius, vd på branschorganisationen Mobility Sweden.
Michelin har medgett att batteridrivna bilar kan slita ut däcken upp till 20 procent snabbare än bensin- och dieselbilar, enligt en genomgång från Move Electric i mars.
Testföretaget Emissions Analytics räknar med att varje extra 450 kilo tjänstevikt ger 20 procent mer slitage, och med elbilens snabbare acceleration kan däcken slitas upp till 50 procent snabbare.
En familjebil med förbränningsmotor väger runt 1 400 kilo och en motsvarande elbil runt 2 000 kilo, enligt Move Electric. Med Emissions Analytics tumregel ger 600 extra kilo ungefär 27 procent mer slitage.
Däcken till nya personbilar minskade från 450 till 409 miljoner per år mellan 2018 och 2024, medan ersättningsdäcken ökade från 1 140 till 1 236 miljoner, enligt siffror från branschtidningen Reifenpresse.
”Betydligt bättre utvecklas affären med ersättningsdäck i de västliga industriländerna”, skriver tidningens Stefan Riedel.
Så har däckaktierna gått
|Bolag
|Kurs 9 okt
|I år
|12 mån
|Sedan 2022
|Riktkurs (Focus Money)
|Stämpel
|Continental
|69,14 euro
|+1,7 %
|+21,7 %
|−2,3 %*
|90 euro (+31 %)
|👍 Köp
|Michelin
|33,41 euro
|+18,0 %
|+12,6 %
|−7,3 %
|43 euro (+28 %)
|👍 Köp
|Pirelli
|6,58 euro
|+12,4 %
|+10,0 %
|+7,7 %
|8 euro (+20 %)
|👍 Köp
|Bridgestone
|3 913 yen
|+11,4 %
|+12,0 %
|+58,1 %
|saknas
|✋ Behåll
|Goodyear
|4,68 dollar
|−46,6 %
|−34,4 %
|−78,0 %
|saknas
|👎 Avstå
|Nokian Tyres
|14,40 euro
|+52,1 %
|+85,8 %
|−56,8 %
|saknas
|ingår ej
*Justerat för avknoppningen av Aumovio 2025. Källa: Yahoo Finance, stängningskurser 9 oktober. Focus Money 42/2026, uppsida enligt tidningen. Stämplarna bygger på Focus Moneys bedömning.
Continentalaktien har knappt rört sig i år
Continental har knoppat av bildelsverksamheten Aumovio och skrivit avtal om att sälja gummidivisionen ContiTech, och vd Christian Kötz sade i augusti att koncernen nu är ”i slutfasen av omställningen till en ren däcktillverkare”.
Den justerade rörelsemarginalen steg till 12,9 procent i andra kvartalet, från 9,6 procent. Finanschefen Roland Welzbacher förklarade lyftet med ”en högre andel däck på 18 tum och större” och lägre råvarupriser, men han varnade för att råvarukostnaderna väntas stiga kraftigt under andra halvåret.
Aktien har ändå bara stigit 1,7 procent i år, till 69,14 euro.
Riedel kallar den ”en spekulation på att Conti efter omställningen lyckas skjuta rörelsemarginalen över 15 procent” och sätter riktkursen till 90 euro, drygt 1 000 kronor.
Michelin och Pirelli tjänar på dyrare däck
Michelin sålde 5 procent fler däck under eget varumärke till bilägare som byter däck, medan försäljningen till biltillverkarna minskade. Enligt halvårsrapporten var det de nya serierna Primacy 5 Energy och Pilot Sport 5 Energy som drog.
Marginalen blev 11,4 procent. Focus Money skriver 14 procent, men enligt halvårsrapporten är det bara specialdäckssegmentet med bland annat gruv- och flygplansdäck som når den nivån. Tidningen har riktkursen 43 euro och pekar på att analytikerna väntar sig ett vinstlyft på över 25 procent nästa år.
Aktien har stigit 18 procent i år.
Hos Pirelli kommer 82 procent av försäljningen från premiumdäck. Under första halvåret fick bolaget runt 200 nya godkännanden från biltillverkare, bland dem Ferrari, Rivian och Audi, och 60 procent gällde el- och laddhybridbilar, enligt Pirellis halvårsrapport.
Vinsten steg 13,3 procent till 299 miljoner euro.
Kursen ligger nära femårstoppen från juli. Riedel skriver att aktien ”ännu inte är överhettad”, även om investerare får betala ett p/e-tal på 13 för 2027, mer än för konkurrenterna.
Goodyear och Nokian åt var sitt håll
Goodyearaktien har tappat 47 procent sedan nyår.
Den stängde på 4,66 dollar den 6 oktober, den lägsta stängningskursen på fem år, efter ett andra kvartal då antalet sålda ersättningsdäck i Nord- och Sydamerika sjönk med 13 procent och förlusten blev 204 miljoner dollar, cirka 2 miljarder kronor.
”Goodyear kommer att gå med förlust även 2026”, skriver Riedel, som avråder från köp tills en bättre produktmix och effektivare produktion syns i marginalerna.
Japanska Bridgestone har klarat sig bäst av de fem bolagen i tidningens genomgång, med en uppgång på 58 procent sedan årsskiftet 2022.
Omsättningen steg 9,7 procent under första halvåret, men Focus Money nöjer sig med att sätta aktien på bevakningslistan och hänvisar till att ledningen varnar för svagare efterfrågan på lastbils- och bussdäck i Nordamerika och för tilläggstullar.
Finska Nokian Tyres har stigit 52 procent i år, mest av alla, men finns inte med i genomgången.
Rörelseresultatet mer än fördubblades till 34,8 miljoner euro i andra kvartalet och vinterdäcket Hakkapeliitta 01 finns med bland de bästa dubbdäcken i årets nordiska vintertester.
”Vinterdäck förblev vårt största produktsegment sett till försäljningsvärde”, skrev vd Paolo Pompei i halvårsrapporten. Nokian Tyres redovisar tredje kvartalet den 27 oktober.
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