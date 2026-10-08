Tyskland tar efter Sverige – en miljon svenskar kan förlora pensionspengar

En miljon svenskar har garantipension – förloras vid flytt

Innan flyttlasset går finns det förstås anledning att kontrollera vilka pensionspengar som får följa med.

I januari 2026 hade drygt 1,1 miljoner svenskar garantipension. Den betalas som regel bara ut till den som bor i Sverige och kan därför gå förlorad vid en permanent utlandsflytt. Normalt gäller det även en flytt till ett annat EU-land.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd upphör också normalt vid flytt utomlands. Inkomstpension, premiepension och tilläggspension kan däremot betalas ut oavsett var du bor.

Vid en tillfällig utlandsvistelse på högst ett år kan garantipensionen dock behållas.

Att pengarna fortsätter komma in är heller inget kvitto på att du har rätt till dem. Felaktiga utbetalningar kan krävas tillbaka.

Läs vidare: En miljon svenskar kan förlora sina pensionspengar vid flytt. Dagens PS

En flytt utomlands kan innebära att en del av pensionen upphör. Garantipension betalas som regel bara ut till den som bor i Sverige. (Foto: Pexels)

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Läkaren pausar pensionen för att klara vardagen

Alla har dock inte möjlighet att fundera på var pensionen ska tillbringas. För vissa är det svårt nog att betala till den.

26-årige Hassan Nassar, som utbildar sig till allmänläkare i Storbritannien, har pausat sina pensionsinbetalningar. Tidigare gick omkring 430 pund i månaden, cirka 5 700 kronor, från lönen till NHS tjänstepension.

Nu behöver han pengarna till bland annat hyra, studielån och en sjuk familjemedlem.

Pausen ska vara i sex till tolv månader. Hassan vet att den kan bli dyr längre fram, men ekonomin är pressad redan nu.

Allt fler unga britter gör samma val när levnadskostnaderna stiger. Den som lämnar arbetsplatsens pensionslösning går också miste om arbetsgivarens inbetalningar.

Läs mer här: Läkaren, 26, pausar pensionen: ”Jag behöver pengarna nu”. Dagens PS

Har miljoner men fortsätter spara

Vidare till personer med betydligt mer pengar.

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Amerikanen Scott Scovel hade sparat ihop tre miljoner dollar och planerade att sluta arbeta vid 58. Ändå fortsatte han. Rädslan för hyperinflation höll honom kvar på jobbet.

Efter årtionden av sparande var han dåligt förberedd på att börja ta av kapitalet. Och han är långt ifrån ensam.

I finansbolaget Prudentials undersökning bland över 3 000 amerikaner från 50 års ålder känner sig bara 14 procent bekväma med att varje månad lägga pengar på nöjen under pensionen. Även bland dem med över 500 000 dollar i investerbara tillgångar är andelen mindre än hälften.

Svenska experter känner igen problemet. Sparpsykologen Niklas Laninge möter äldre som håller hårdare i pengarna än de behöver.

”Det är många som riskerar att bli rikast på kyrkogården”, konstaterar han.

Läs vidare: De har miljoner på kontot – men vågar inte använda pengarna. Dagens PS

Tyskland vill ta efter Sverige

Vi avslutar veckan i Tyskland, där den svenska premiepensionen har blivit förebild för en föreslagen pensionsreform.

En pensionskommission vill komplettera dagens system med individuella kapitalkonton där pengar placeras på kapitalmarknaden. Förslaget innebär en extra pensionsavgift på totalt 2 procent, som arbetsgivaren och den anställda delar lika på.

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Målet är att en genomsnittlig löntagare på sikt ska få minst 70 procent av sin tidigare nettoinkomst i pension efter skatt. Då räknas även tjänstepension och privat pensionssparande in.

Paketet innehåller, liksom Sveriges riktålder, också ett längre arbetsliv. Kommissionen vill koppla pensionsåldern till livslängden efter 2031. Med rapportens antaganden skulle den ordinarie pensionsåldern stiga från 67 till ungefär 67,5 år mellan 2031 och 2041.

Läs vidare: Tyskland sneglar på Sverige – hoppas på högre pension. Dagens PS

Läs också: Se upp – snart blir dina gamla sedlar värdelösa. E55

Läs även: Efter år av förluster: Därför lockar obligationerna tillbaka spararna. Realtid