Dyr höst väntar svenska hushåll oavsett vem som styr landet

Då kostar importen mer pengar

”Då sjunker kronan och allt vi importerar blir dyrare”, säger Sharon Lavie, sparekonom på Lendo och en av fyra experter som intervjuas av Privata Affärer.

Även om Riksbanken väljer att hålla styrräntan oförändrad vid nästa besked kan de rörliga bolåneräntorna stiga ändå. Banker tenderar att ta ut förväntade höjningar i förskott. Den som har marginaler i sin ekonomi gör bäst i att bygga upp en buffert och jämföra bankernas erbjudanden regelbundet.

Läs mer: Så mycket dyrare blir ditt bolån när bankerna höjer räntan DagensPS

Drivmedel och el blir dyrare

På drivmedelssidan väntar prissmällar vid pumpen. Stigande oljepriser på världsmarknaden och underliggande bristsituationer sätter tryck på priserna. När de tillfälliga svenska skattesänkningarna fasas ut under hösten stiger priset automatiskt. Analytiker bedömer att dieselpriset kan nå mycket höga nivåer.

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Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic Securities, tror att dieselpriset kan vandra uppåt 28 kronor.

”Kör på lite extra på natten”

Elmarknaden erbjuder lite tröst. Ovanligt höga gaspriser i Europa tillsammans med låga vattennivåer i de svenska magasinen och begränsad kärnkraftskapacitet driver upp elpriserna. Om vintern blir kall och vindfattig riskerar räkningen att stiga rejält för villahushåll. Rådet från experterna är att sänka inomhustemperaturen och nyttja elen under dygnets billigare timmar.

Även värmepumpen kan styras utifrån elpriserna.

”Kör på lite extra på natten så att du har tillräckligt med värme i huset för att klara morgonpeaken, säger Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på Polite Energy, i artikeln.

Matpriserna stiger snart igen

Sommarens extremväder och torka i Europa väntas ge avtryck i matbutikerna. Sämre skördar minskar utbudet av spannmål, frukt och grönsaker vilket i nästa led även driver upp foderpriser och köttpriser.

Effekterna fördröjs dock något. Den tillfälliga momssänkningen på livsmedel har fungerat som en krockkudde under sommaren, men de underliggande kostnadsökningarna väntas slå igenom med full kraft runt årsskiftet.

Carl Eckerdal, chefsekonom på Livsmedelsföretagen, konstaterar att ”mycket pekar i fel riktning” för matpriserna.

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”Runt årsskiftet bör vi få se tydliga prisuppgångar ute i butik. Då ser vi helheten och kan ta del av facit på årets odlingssäsong”, säger han till Privata Affärer och tror att opinion kommer att kräva att den sänkta matmosen ligger fast.

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Var på din vakt med bankerna

Samtidigt understryker Sharon Lavie, sparekonom på Lendo, vikten av att hålla koll på bankerna i ränteögonblicket:

”Förväntas Riksbanken höja kan din bank ta ut den höjningen i förskott. Så här gäller det att vara på sin vakt.”

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