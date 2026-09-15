Dagens PS följer dieselpriset löpande. Nu räknar en tysk branschorganisation med tre euro litern för diesel, samtidigt som en dansk råvarustrateg tar till ett ord som hör oljekriserna till: Ransonering.
Ny prognos: Diesel för 33 kronor litern och ransonering
Bakom uppgången ligger kriget i Mellanöstern, där iranska angrepp mot oljeanläggningar och osäkerheten kring Hormuzsundet stör både produktion och transport, enligt Hvilkenbil.
Det yttersta scenariot är att det helt enkelt inte finns tillräckligt, och då krävs ransonering, säger Ole Sloth Hansen, chef för råvarustrategi på Saxo Bank, till TV 2.
I Danmark nådde dieseln den 11 september 18,99 danska kronor litern, den högsta noteringen hittills, enligt bilistorganisationen FDM. På måndagen steg priset ytterligare och närmade sig 20 danska kronor, enligt Meremobil.
Dessa 20 danska kronor per liter motsvarar cirka 30,16 svenska kronor enligt valutakursen den 15 september 2026.
Tyska branschen: Tre euro litern för diesel
Herbert Rabl vid den tyska branschorganisationen TIV, som företräder tankställen, säger att man måste räkna med priser kring tre euro litern, cirka 33,82 svenska kronor. Han säger även att den prisnivån redan går att hitta längs med landets motorvägar, enligt Handelsblatt.
I Sverige höjdes dieseln på måndagen den 14 september efter valdagen till omkring 22,70 kronor, enligt Oskarshamns-Nytt. Skillnaden mellan det svenska måndagspriset och det tyska är drygt fyra kronor per liter.
Så mycket skulle det bli vid en svensk pump
Tre euro motsvarar 33,82 kronor i ren valutaomräkning, men det är inte samma sak som ett svenskt pumppris, eftersom skatterna skiljer sig åt. Det går däremot att räkna på vad ett tyskt pris på tre euro skulle innebära här.
Steget från dagens bensinsnitt i Tyskland på 2,404 till 3,00 euro motsvarar en ökning på knappt 60 eurocent. Rensat för den tyska momsen på 19 procent är det omkring 50 cent, alltså cirka 5,60 kronor i råvaru- och raffinaderikostnad.
Med svensk moms på 25 procent ovanpå blir det knappt sju kronor vid pumpen.
Lagt till dagens svenska pris på 22,70 kronor ger det omkring 29,70 kronor litern. Med decemberhöjningen av koldioxidskatten hamnar priset kring 32,70 kronor, enligt Dagens PS beräkning.
Kalkylen förutsätter att hela kostnadsökningen slår igenom och att kronan ligger still.
Sverige har redan en höjning planerad
Ligger det tyska priset still, krymper skillnaden ändå i vinter, oavsett vad som händer på världsmarknaden. Koldioxidskatten på diesel är tillfälligt sänkt till och med den 30 november, enligt Skatteverket. Den 1 december återgår skatten till ordinarie nivå, vilket motsvarar omkring tre kronor per liter inklusive moms.
Vid oförändrat världsmarknadspris skulle svensk diesel därmed hamna kring 25,70 kronor i december, enligt vår beräkning. Regeringsfrågan är ännu inte avgjord efter söndagens val, och höjningen sker enligt gällande regler om inte riksdagen beslutar något annat först.
Realtid har rapporterat att krisen har flyttat från råoljan till raffinaderierna. Det betyder att svenska åkerier, lantbrukare och entreprenadföretag kan få en betydande kostnadsökning under första kvartalet som i förlängningen hamnar i konsumentledet. Exempelvis, om maten till affären blir dyrare att köra ut, så behöver företaget höja priset på varorna för att täcka upp för utgiften.
PS analys
Talet om ransonering ska tas för vad det är: Ett yttersta scenario från en enskild analytiker. Att ordet ens används säger dock något om hur stram dieselmarknaden har blivit.
Det som direkt berör Sverige i första ledet är vilken regering som väljs och vad de vill göra åt priserna. Höjningen på tre kronor kommer sannolikt den 1 december 2026. Hushåll med dieselbil och företag med transportavtal har elva veckor på sig att räkna om sina kalkyler.
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