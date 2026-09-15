Ny prognos: Diesel för 33 kronor litern och ransonering

Så mycket skulle det bli vid en svensk pump

Tre euro motsvarar 33,82 kronor i ren valutaomräkning, men det är inte samma sak som ett svenskt pumppris, eftersom skatterna skiljer sig åt. Det går däremot att räkna på vad ett tyskt pris på tre euro skulle innebära här.

Steget från dagens bensinsnitt i Tyskland på 2,404 till 3,00 euro motsvarar en ökning på knappt 60 eurocent. Rensat för den tyska momsen på 19 procent är det omkring 50 cent, alltså cirka 5,60 kronor i råvaru- och raffinaderikostnad.

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Med svensk moms på 25 procent ovanpå blir det knappt sju kronor vid pumpen.

Lagt till dagens svenska pris på 22,70 kronor ger det omkring 29,70 kronor litern. Med decemberhöjningen av koldioxidskatten hamnar priset kring 32,70 kronor, enligt Dagens PS beräkning.

Kalkylen förutsätter att hela kostnadsökningen slår igenom och att kronan ligger still.

Sverige har redan en höjning planerad

Ligger det tyska priset still, krymper skillnaden ändå i vinter, oavsett vad som händer på världsmarknaden. Koldioxidskatten på diesel är tillfälligt sänkt till och med den 30 november, enligt Skatteverket. Den 1 december återgår skatten till ordinarie nivå, vilket motsvarar omkring tre kronor per liter inklusive moms.

Vid oförändrat världsmarknadspris skulle svensk diesel därmed hamna kring 25,70 kronor i december, enligt vår beräkning. Regeringsfrågan är ännu inte avgjord efter söndagens val, och höjningen sker enligt gällande regler om inte riksdagen beslutar något annat först.

Realtid har rapporterat att krisen har flyttat från råoljan till raffinaderierna. Det betyder att svenska åkerier, lantbrukare och entreprenadföretag kan få en betydande kostnadsökning under första kvartalet som i förlängningen hamnar i konsumentledet. Exempelvis, om maten till affären blir dyrare att köra ut, så behöver företaget höja priset på varorna för att täcka upp för utgiften.

PS analys

Talet om ransonering ska tas för vad det är: Ett yttersta scenario från en enskild analytiker. Att ordet ens används säger dock något om hur stram dieselmarknaden har blivit.

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Det som direkt berör Sverige i första ledet är vilken regering som väljs och vad de vill göra åt priserna. Höjningen på tre kronor kommer sannolikt den 1 december 2026. Hushåll med dieselbil och företag med transportavtal har elva veckor på sig att räkna om sina kalkyler.

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