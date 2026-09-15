Dessa svenskar kan få 9 000 kronor dyrare el i vinter

Hårdast riskerar villaägare i södra Sverige att drabbas. För en villa i elområde SE4, med en årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar, kan kostnaden för elhandeln bli omkring 9 000 kronor högre. Utslaget över sex månader motsvarar det cirka 1 500 kronor extra i månaden.

I elområde SE3 väntas motsvarande kostnadsökning landa på omkring 6 800 kronor, eller drygt 1 100 kronor i månaden.

Det framgår av en ny prognos från E.ON.

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Även lägenheter får dyrare el

För lägenhetsboende är beloppen mindre, men även där pekar prognosen uppåt.

En lägenhetskund som förbrukar 3 000 kilowattimmar per år kan få betala omkring 1 000 kronor mer i SE3 och cirka 1 300 kronor mer i SE4 under vinterhalvåret.

Beräkningarna gäller kunder med rörligt månadspris och omfattar enbart elhandelskostnaden inklusive moms. Kostnaden för elnätet tillkommer.

Prognosen bygger dessutom på dagens marknadsläge och kan förändras.

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”Prognosen säger inte att varje vinterdag kommer att vara dyr, men utgångsläget innehåller flera tydliga riskfaktorer. Låga vattennivåer, låg kärnkraftstillgänglighet och begränsningar i elnätet ökar risken för höga och kraftigt varierande priser”, säger E.ON:s elprisexpert Anna Rylander.

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