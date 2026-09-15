Villaägare i södra Sverige kan gå ett betydligt dyrare vinterhalvår till mötes. För vissa hushåll pekar prognosen på 1 500 kronor mer i månaden. ”Om man kan så rekommenderar vi att man försöker lägga undan lite extra pengar i form av en elbuffert för kommande räkningar”, råder elprisexperten.
Dessa svenskar kan få 9 000 kronor dyrare el i vinter
Det kan vara läge att återuppliva elbufferten. Marknadens prognos för oktober 2026 till mars 2027 pekar nämligen på tydligt högre elhandelskostnader än under samma period ett år tidigare.
Hårdast riskerar villaägare i södra Sverige att drabbas. För en villa i elområde SE4, med en årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar, kan kostnaden för elhandeln bli omkring 9 000 kronor högre. Utslaget över sex månader motsvarar det cirka 1 500 kronor extra i månaden.
I elområde SE3 väntas motsvarande kostnadsökning landa på omkring 6 800 kronor, eller drygt 1 100 kronor i månaden.
Det framgår av en ny prognos från E.ON.
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Även lägenheter får dyrare el
För lägenhetsboende är beloppen mindre, men även där pekar prognosen uppåt.
En lägenhetskund som förbrukar 3 000 kilowattimmar per år kan få betala omkring 1 000 kronor mer i SE3 och cirka 1 300 kronor mer i SE4 under vinterhalvåret.
Beräkningarna gäller kunder med rörligt månadspris och omfattar enbart elhandelskostnaden inklusive moms. Kostnaden för elnätet tillkommer.
Prognosen bygger dessutom på dagens marknadsläge och kan förändras.
”Prognosen säger inte att varje vinterdag kommer att vara dyr, men utgångsläget innehåller flera tydliga riskfaktorer. Låga vattennivåer, låg kärnkraftstillgänglighet och begränsningar i elnätet ökar risken för höga och kraftigt varierande priser”, säger E.ON:s elprisexpert Anna Rylander.
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Elpriset passerade krisnivån
Ett smakprov på hur snabbt priserna kan dra i väg kom redan på måndagskvällen. Mellan klockan 19.30 och 19.45 nådde spotpriset i SE4 hela 8,97 kronor per kilowattimme, exklusive moms.
Räknat i kronor per kilowattimme är det högre än den dyraste enskilda timmen under energikrisen 2022. Den 30 augusti det året nådde priset 8,51 kronor.
Jämförelsen är dock inte helt rak. Sedan hösten 2025 sätts dagen-före-priset i intervall om 15 minuter, medan priserna under 2022 sattes timme för timme. En dyr kvart behöver därför inte få någon dramatisk effekt på hela månadens räkning.
Flera saker kan pressa upp priset
Inför vintern finns där flera orosmoln. Vattenmagasinen i Sverige och Norge ligger under normala nivåer, flera svenska kärnkraftsreaktorer är ur drift och underhåll begränsar överföringen i stamnätet.
Till det kommer höga gaspriser och relativt höga oljepriser i Europa. Om vintern dessutom blir kall och vindsvag kan nya pristoppar komma snabbt.
E.ON råder därför hushållen att undersöka hur mycket el de använder, se över avtalsformen och fundera på hur stora svängningar ekonomin klarar. Den som har möjlighet kan också försöka bygga upp en buffert inför vintern.
”Vi är ödmjuka inför att många kunder redan har en pressad ekonomi men vi rekommenderar ändå att man börjar med frågan: vad skulle några hundralappar, eller för ett eluppvärmt hus, över tusen kronor extra i månaden innebära för min ekonomi? Därefter kan man se över avtalsformen utifrån hur stora prissvängningar man är bekväm med och vilka möjligheter man har att styra sin förbrukning. Om man kan så rekommenderar vi att man försöker lägga undan lite extra pengar i form av en elbuffert för kommande räkningar”, avslutar Rylander.
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