Den 80-årige mannen besökte sjukhuset och råkade skriva in registreringsnumret på bilen två gånger i p-automaten – han åkte på böter.
Folkstorm mot p-bolag som lappat 80-åring – pengarna väller in
Trots att 80-åringen knappat in rätt registreringsnummer på sin bil blev registreringsnumret fel när automaten skulle hantera det.
Händelsen utspelade vid Sunderby sjukhus utanför Luleå och när han kom tillbaka satt en kontrollavgift på framrutan på bilen trots att han kunde bevisa att han betalat som han ska.
Från parkeringsbolaget fanns ingen pardon och mannen tog strid mot p-boten, men förlorade i tingsrätten. Nu ligger ärendet hos hovrätten – dit mannen har överklagat – för ett avgörande utslag.
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Hela Sverige tar 80-åringens parti
Det faktum att p-bolaget vägrat backa och nitiskt står fast vid sina p-böter har utlöst ett folkligt uppror. Och inte bara i Luleå med omnejd utan i hela Sverige.
Carola Vånsjö, som bor i Luleå, startade en insamling för den drabbade 80-åringen, som vill vara anonym och som pålagts inkasso- och rättskostnader efter nederlaget i tingsrätten.
Totalt har det kostat honom 1 500 kronor hittills och Carola tog initiativ för att hjälpa honom i den fortsätta domstolsprocessen.
Hon är överväldigad av det gehör hon fått.
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”Trodde aldrig att det skulle bli så stort”
”De ringer och swishar pengar så det bara plingar i telefonen. Jag trodde aldrig att det skulle bli så här stort”, säger hon till Norrbottens-Kuriren.
Carola gick ut i upprop på sociala medier att reagera mot p-bolaget och tryckte på vikten av att ta ”fighten mot dessa bolag som inte är riktiga i hela huvudet”.
Responsen har blivit, som redan nämnts, enorm och även rapporterats i riksmedier.
Bland de som bidragit med pengar till mannens försvar finns flera människor på äldreboenden, som vittnar om hur de själva blivit illa behandlade av parkeringsbolag.
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Skrämmande historier om p-bolag
”Folk som har kontaktat mig känner sig maktlösa inför parkeringsbolagen och jag blev mörkrädd när jag fick höra historierna”, säger Carola.
Den kontroversiella p-boten är inte den första just vid Sunderby sjukhus. Exempelvis fick en 86-åring en p-bot efter att han slagit in extra bokstav. De uppseendeväckande fallen är flera där endast små misstag skett, men som ändå kostat de utsatta en hel del pengar i böter.
I Stockholm har parkeringsbolaget Parkit erbjudit sig att betala böterna i det aktuella fallet med 80-åringen, trots att man inte hade något med den ursprungliga p-boten att göra.
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Tekniska debacle och delvis reträtt
Dennis Hagström, försäljningschef på Parkit, säger till Norrbottens-Kuriren att p-bolagens tekniska lösningar ibland ställer till problem och att det blir fel trots att folk gör rätt.
Det var Aimo Park som lappade den äldre herrens bil och efter samtal med Region Norrbotten – och de upprörda känslorna runt om i landet – har parkeringsbolaget nu börjat mjukna och lovar att sänka kontrollavgiften vid sjukhuset från 450 till 150 kronor.
Det ska gälla retroaktivt från december 2025 och framåt, heter det. Och regionen går ännu längre och lovar att parkeringsavgifterna vid sjukhuset ska försvinna helt från årsskiftet.
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